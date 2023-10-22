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Барселона - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 жовтня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Атлетік
Бильбао
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
30%
Атлетік
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Athletic Bilbao when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 28 times, there have been 5 draws while Athletic Bilbao have won 2 times. The goal difference is 94-22 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 77 meetings, FC Barcelona have won 49 times, there have been 17 draws while Athletic Bilbao have won 11 times. The goal difference is 163-66 in favour of FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao's last away win against FC Barcelona was in 2001.
  • Last season FC Barcelona won both games against Athletic Bilbao (4-0 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 43% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • FC Barcelona have won 7 home matches in a row.
  • Athletic Bilbao haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Athletic Bilbao in their last 26 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 2 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 4-0-0.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 3. Oscar De Marcos is Athletic Bilbao's biggest assister (4).
  • Gavi has more yellow cards (3) than any other player at FC Barcelona. Aitor Paredes has collected 3 for Athletic Bilbao.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 47% of their matches, Athletic Bilbao in 42% of their matches.
  • FC Barcelona wins 47% of halftimes, Athletic Bilbao wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Athletic Bilbao.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Athletic Bilbao won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.4 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 1.4.
  • FC Barcelona scores 2.08 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.26 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
23
Перемог
34
Ігор
6
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Кубок Іспанії 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетік 3 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 2 Завершено Барселона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта В
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
06.10.2023 - 22:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Атлетік 2 - 2 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.09.2023 - 22:00 Алавес 0 - 2 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 15:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Кадіс В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
30%
Атлетік
30%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Атлетік
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Інфо
Головний арбітр: Хосе Мунуера
Головний тренер Атлетіка: Ернесто Вальверде Техедор
На лаві запасних: Агірресабала, Арес, Беренгер, Вільялібре, Гарсія де Альбеніс, Гарсія, Гомес, Лекуе, Муньяїн, Ноласкоаїн, Прадос Діас, Руїс де Галаррета
Інфо
Стартовий склад Атлетіка (4-2-3-1): Сімон - Берчіче, Паредес, Вівіан, де Маркос - Гарсія, Еррера - Ніко Вільямс, Сансет, Іньякі Вільямс - Гурусета
Головний тренер Барселони: Хаві
На лаві запасних: Алонсо, Араухо, Астралага, Гую, Ернандес, Пенья, Форт, Ямал
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген - Бальде, Мартінес, Крістенсен, Канселу - Гюндоган, Ромеу, Гаві - Жоау Фелікс, Торрес, Лопес
На даний момент обидві команди розташовуються на верхівці турнірної таблиці Ла Ліги. Барселони має в своєму активі 21 очко та займає четверту сходинку іспанського чемпіонату, а Атлетік на шостому завдяки сімнадцяти балам
Матч пройде у Барселоні на "Естадіо Олімпіко" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу десятого туру Ла Ліги Барселона - Атлетік
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - Атлетік 22.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 22.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Атлетік (Бильбао):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Атлетік можна подивитися 22.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Гранада - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команди Атлетік був зіграний проти Альмерія - 06.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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