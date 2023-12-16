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Борнмут - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 березня 2024, 21:30 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Allison, Sam
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 1
Оновити
25'
Лутон Таун
Лутон
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Хід матчу
9' Chong, Tahith
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
31%
Лутон Таун
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Luton Town is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 1 draws while Luton Town have won 2 times. The goal difference is 17-10 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 4 draws while Luton Town have won 4 times. The goal difference is 27-19 in favour of AFC Bournemouth.
  • Luton Town have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 22% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Luton Town scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Luton Town have lost 5 matches in a row.
  • Luton Town haven't won in their last 6 games.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 14 goals. Elijah Adebayo has scored 9 times for Luton Town.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Alfie Doughty is Luton Town's biggest assister (5).
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Luton Town have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Luton Town in 26% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Luton Town wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Luton Town.
  • On their last meeting Luton Town won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Luton Town.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Luton Town won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Luton Town and Luton Town scores 1 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Luton Town is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Luton Town is 1.
  • AFC Bournemouth scores 1.36 goals when playing at home and Luton Town scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Лутон Таун 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 19:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Астон Вілла П
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Головні події
9'
Chong, Tahith ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
31%
Лутон Таун
28%
Склади команд
1
Нето
11
Ouattara, Dango
6
Mepham, Chris
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
17
Sinisterra, Luis
14
Scott, Alex
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
24
Томас Камінські
16
Burke, Reece
15
Mengi, Teden
27
Hashioka, Daiki
12
Kabore, Issa
18
Clark, Jordan
6
Росс Барклі
45
Doughty, Alfie
7
Ogbene, Chiedozie
14
Chong, Tahith
9
Morris, Carlton
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 14
    Chong, Tahith
    9
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 18
    Clark, Jordan
    Форвард
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 16
    Burke, Reece
    Півзахисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 27
    Hashioka, Daiki
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
56%
Володіння м'ячем
44%
1
Удари повз
1
1
Кутові
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Лутон Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
24'
Сіністерра не вперше накрутив свого опонента по флангу, підробив під праву та завдав удару. Камінскі впорався, оскільки мʼяч пішов близько до центру воріт.
21'
Небезпечний момент
Здавалося, вже ніщо не завадить «вишням» забити, але Соланке не встиг замкнути простріл Семеніо в порожні ворота.
16'
Уаттара в тій же атаці намагався закрутити мʼяч у дальню девʼятку, не влучив у площину.
16'
Небезпечний момент
Сіністерра увійшов до карного через напівфланг і обрав варіант із ударом, замість прострілу на партнера. Камінскі очікував такого розвитку подій і закрив ближній кут.
12'
Каборе виконав небезпечну верхову передачу до штрафного майданчика, з якої Морріс цілком міг забивати. Мефам дограв до кінця та не дав цього зробити.
9'
Гоооол!!!
Лутон відкрив рахунок! Підключення Кларка до карного стало проблемою для захисників Борнмута. Джордан вільно виконав закидання на Чонга, а той розстріляв Нето впритул.
4'
Соланке пробив головою з подачі Семеніо. Мʼяч пройшов повз ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Траверс (в), Адамс, Біллінг, Керкез, Клюйверт, Таверньє, Унал, Февр, Хілл.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Нето (к) — Уаттара, Мефам, Забарний, Сміт — Кук, Крісті — Сіністерра, Скотт, Семеніо — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
Запасні: Крул (в), Шей (в), Мартінш, Беррі, Вудроу, Мпанзу, Нелсон, Пісолд, Таунсенд.
Інфо
Стартовий склад Лутона: Камінскі — Хасіока, Менгі, Берк — Дауті, Барклі, Кларк, Каборе — Чонг, Огбене — Морріс (к). Головний тренер — Роб Едвардс.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція перенесеного матчу 17-го туру АПЛ Борнмут – Лутон.
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Анонс матчу "Борнмут" - Лутон Таун 13.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 13.03.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Лутон Таун можна подивитися 13.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти "Крістал Пелес" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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