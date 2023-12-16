Борнмут - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 13.03.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою Лутон Таун (Лутон):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
команди Лутон Таун був зіграний проти "Крістал Пелес" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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