ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Перші 20 хвилин матчу була однозначно за Минаєм. Команда небезпечно атакувала позиційно та створювала моменти. Однак, пізніше акцент дій змістився на Колос. Клуб з Київщини реалізував пенальті та зміг не пропустити в наступні хвилини.