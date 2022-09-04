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ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 05 вересня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 1
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66'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
4' Kuliiev, Eldar 32' Павло Оріховський 34' Milko, Vadym 39' Horin, Oleh
58' Isaienko, Yevhenii Вийшов: Євген Смірний
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
39%
Нічия
29%
Колос
32%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (FC Minaj at home) and 2-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Minaj have lost 4 matches in a row.
  • FC Minaj haven't won in their last 19 games.
  • FC Minaj have played 8 home matches in a row without winning.
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 5 matches.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 7 games.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Kolos Kovalivka have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 26% of their matches, Kolos Kovalivka in 25% of their matches.
  • FC Minaj wins 26% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Minaj.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Minaj won 0, Kolos Kovalivka won 1, 3 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Minaj scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.25 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and Kolos Kovalivka is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and Kolos Kovalivka is 0.75.
  • FC Minaj scores 0.86 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.71 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Колос
Чемпионат Украины 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершено ФК Минай
Чемпионат Украины 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос
Чемпионат Украины 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Колос
Чемпионат Украины 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Чемпионат Украины 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес В
Чемпионат Украины 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершено ФК Минай П
Чемпионат Украины 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Колос
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух В
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Колос 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Колос 0 - 3 Завершено Аустрия П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Рудар В
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Головні події
58'
Isaienko, Yevhenii
Вийшов: Євген Смірний
Horin, Oleh
39'
34'
Milko, Vadym
32'
Павло Оріховський ГООЛ!
ГООЛ! Kuliiev, Eldar
4'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
39%
Нічия
29%
Колос
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
    4
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
    39
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 20
    Isaienko, Yevhenii
    58
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    32
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
    34
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
7
Штрафні
17
17
Фоли
6
1
Кутові
3
3
Удари повз
1
1
ЖК
2
Офсайди
1
Сейви
2
Трансляція
50'
Минай тисне на суперника в центрі поля, намагаючись взяти контроль м'яча у свої руки. Поки що це не вдається.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашого матчу!
Перші 20 хвилин матчу була однозначно за Минаєм. Команда небезпечно атакувала позиційно та створювала моменти. Однак, пізніше акцент дій змістився на Колос. Клуб з Київщини реалізував пенальті та зміг не пропустити в наступні хвилини.
45'
Свисток
Жодної хвилини не додано до першої 45-хвилинки! Лунає свисток судді, що фіксує рахунок 1:1 на табло.
44'
Колос намагається розпочати атаку в центрі поля, але захист суперника грає досить надійно.
40'
Жовта картка
Заслужений гірчичник для Горіна. Захисник Минаю так збив Ісаєнка, що той тепер не може підвестися.
36'
Незабитий пенальті
Нереалізований 11-метровий від Вишневського! Нападник пробиває прямо в праву стійку. Селезньов на трибуні взявся за обличчя.
35'
Небезпечний момент
Ще один пенальті!! Цього разу вже у ворота Колоса! Захисник команди з Ковалівки жорстко збив Кулієва.
34'
Жовта картка
Гірчичник для Ільїна за суперечки з арбітром.
32'
Гоооол!!!
Без проблем реалізовує 11-метровий удар Оріховський! Півзахисник гостей розводить голкіпера і м'яч по різних кутах.
31'
Небезпечний момент
Буде пенальті! Захисник Минаю жорстко зіграв проти Безбородька у штрафному!
29'
Колос володіє грою на своїй половині поля. Без просування вперед поки що.
25'
Небезпечний момент
Безбородько! Дуже небезпечно! Оріховський якісно подає після боротьби на лівому фланзі, а Денис зрізає м'яч майже у правий кут воріт. Кілька сантиметрів не вистачило форвардові.
21'
Непогана атака Минаю, яка завершилася нічим. Кулієв розігнався справа, пройшов до штрафного і невлучно пробив у правий кут.
17'
Тепер вже Колос позиційно атакує. Мілько коротко віддав на Оріховського, а той пробував продовжити далі на фланг, проте суперник перехопив.
13'
Минай продовжує тримати м'яч поблизу центру поля, але конкретних атакувальних дій не застосовує.
9'
Чорноморець віддав з правого флангу на Чоботенка назад, а той навісив вперед на Болбата. Півзахисник трохи не встиг за м'ячем.
5'
Гоооол!!!
І на перших хвилинах поєдинку забиває Минай! Йде завантаження м'яча в штрафний з глибини, а там після відскоку захист не зорієнтувався і не завадив Кулієву пробити прямо поміж ніг голкіперу.
1'
Свисток
Лунає свисток судді! Матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі склади команд на матч. Минай: Бандура, Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Воробчак, Кулієв, Вишневський. Колос: Волинець, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець, Золотов, Мілько, Оріховський, Ільїн, Ісаєнко, Болбат, Безбородько.
Доброго дня, шановні читачі сайту UA-Footbаll! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу УПЛ Минай - Колос.
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Анонс матчу ФК Минай - Колос 05.09.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 05.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 12.12.2021 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Колос можна подивитися 05.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Олександрія - 29.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Рух - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

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