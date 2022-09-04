ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 05.09.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 12.12.2021 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Олександрія - 29.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Рух - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
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