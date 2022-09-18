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Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 вересня 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
29%
Нічия
35%
Реал
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid is 1-1. 14 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 6 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 17 times. The goal difference is 53-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 72 meetings, Atletico Madrid have won 11 times, there have been 25 draws while Real Madrid have won 36 times. The goal difference is 118-70 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-0 (Atletico Madrid at home) and 2-0 (Real Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 9 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Real Madrid have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Atletico Madrid have not lost to Real Madrid in their last 3 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 3-0-0.
  • Alvaro Morata is Atletico Madrid's top scorer with 3 goals. Vinicius Junior has scored 4 times for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 33% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 33% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 1 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Atletico Madrid scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 0.8.
  • Atletico Madrid scores 1.76 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.1 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Atletico Madrid were number 2 in the table with 11 points. Now they are number 7 with 10 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
9
Перемог
36
Ігор
14
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 22:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.08.2022 - 23:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
29%
Нічия
35%
Реал
35%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модріч, Тчуамені, Кроос, Вальверде, Родріго, Вінісіус Жуніор
Інфо
Стартовий склад Атлетико: Облак, Феліпе, Мандава, Вітсель, Льоренте, Де Пауль, Кондогбіа, Коке, Карраско, Грізманн, Жоау Фелікс
Інфо
Нагадаємо, що у Реала після 5 турів 100% показник – 15 очок, у Атлетико – 10
Інфо
Розпочнеться гра о 22:00, судитиме матч Хосе Мунуера Монтера!
Доброго вечора всім! Атлетико - Реал, мадридське дербі, 6-й тур Прімери. Саме цей матч UA-Футбол пропонує вашій увазі як текстовий онлайн!
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Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 18.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал можна подивитися 18.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Байєр - 13.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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