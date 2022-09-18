Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 18.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 18.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Байєр - 13.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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