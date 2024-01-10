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Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 10 січня 2024, 21:00 - King Saud University Stadium
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 2
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42'
Атлетіко
Мадрид
Хід матчу
7' Hermoso, Mario 20' Антоніо Рюдігер 29' Mendy, Ferland 37' Антуан Грiзманн
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Реал
59%
Нічия
18%
Атлетіко
22%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid when Real Madrid is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid is 1-1. 16 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 13 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 60-31 in favour of Real Madrid.
  • During the last 76 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 27 draws while Atletico Madrid have won 12 times. The goal difference is 123-76 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid's last away win against Real Madrid was in 2016.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 19 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Atletico Madrid in 45% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Atletico Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Atletico Madrid won 2, 1 draws.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.26 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • In Supercopa, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
16
Перемог
40
Ігор
10
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Уніон 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.12.2023 - 17:15 Атлетіко 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.12.2023 - 22:30 Атлетіко 3 - 3 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Лаціо В
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Головні події
37'
Антуан Грiзманн ГООЛ!
ГООЛ! Mendy, Ferland
29'
ГООЛ! Антоніо Рюдігер
20'
7'
Hermoso, Mario ГООЛ!
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Реал
59%
Нічия
18%
Атлетіко
22%
Склади команд
25
Кепа Аррiзабалага
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
2
Данiель Карвахаль
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
13
Ян Облак
15
Savic, Stefan
2
Хосе Марiя Хiменес
22
Hermoso, Mario
14
Маркос Льоренте
5
Родрiго де Пауль
6
Коке
8
Сауль Ньiгес
12
Lino
19
Альваро Мората
7
Антуан Грiзманн
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
    29
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
    20
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 8
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 12
    Lino
    Форвард
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
    7
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
5
Штрафні
1
5
Кутові
1
2
Сейви
1
1
Фоли
5
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Трансляція
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Грізманн зрівнює рахунок! Антуан отримує м'яч у центрі половини поля суперника, проходить у бік воріт, обіграє Модрича та виходить на ударну позиції у півколі штрафного майданчику, потужним ударом у лівий кут кладе м'яч у сітку воріт! Кепа не зміг парирувати цей удар і рахунок стає 2:2
33'
Небезпечний момент
Грізманн отримав передачу з правого флангу, виконав удар головою, але удар вийшов занадто слабким і Кепа спокійно забрав м'яч у руки
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Реал вперше у сьогоднішньому матчі виходить вперед! Ще один гол від захисника! Беллінгем віддав передачу на Карвахаля на правий кут карного майданчику, Дані віддав неймовірну передачу на Менді, прокинувши м'яч поміж ніг Ліно, а Менді ефектно п'ятою зумів перевести м'яч у дальній кут! Рахунок стає 2:1 на користь "Лос Бланкос"
28'
Кутовий
Після кутового з правого флангу та навісу у карний майданчик "вершкові" не зуміли пробити по воротах та їм довелося повертати м'яч назад
28'
Кутовий
Кутовий на лівому фланзі "вершкові" розіграли, а після навісу на дальню стійку суперники перевели м'яч на іще один кутовий
27'
Небезпечний момент
Родріго увірвався у штрафний майданичк, та пробив з лінії воротарського і Облак зумів перевести м'яч на кутовий
26'
Небезпечний момент
Вальверде вирішив пробивати зі штрафного, вийшло швидко та потужно, але неточно і м'яч полетів вище воріт
25'
Мората порушив правила проти Родріго поблизу карного майданчику і подарував суперникам право на доволі небезпечний штрафний
24'
Небезпечний момент
Мората знайшов можливість пробити головою після навісу у карний майданчик, проте удар прийшовся прямо у руки Кепі
22'
Інфо
Поки у матчі забито два голи, обидва після кутових, при чому з правого флангу, і обидва забили захисники головою
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Знову гол з кутового, але цього разу від Реалу! Модрич виконав навісну передачу з кутового з правого флангу, "другий поверх" був за Рюдігером, який спокійно у стрибку пробив головою у самісінький кут воріт, де Облак був безсильний! Рахунок стає 1:1
19'
Небезпечний момент
Оце так атака від Атлетико! "Матрацник" вп'ятьох виходили проти трьох захисників, але передача Де Пауля на дальню стійку виявилася трішки засильною і Мората не встиг за м'ячем, наздогнавши його лише на лінії та пробивши у сітку зі зворотної сторони
18'
Кутовий
Ще один кутовий у Реалу, цього разу Модрич віддав передачу на ближнього партнера, а після навісу на дальню стійку м'яч опинився у руках у Облака
16'
Під час захисту всі гравці Атлетико повертаються до своїх воріт і поки їм вдало вдається обороняти свої ворота
13'
Гравці Реалу починають більше контролювати м'яч, але створити атаку їм поки не вдається
10'
Поки боротьба перейшла в центр поля
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Атлетико виходить вперед! Грізманн виконував кутовий, навісна передача на дальній кут воротарського майданчику, а там верхову боротьбу виграв Ермосо, який точним ударом головою зумів покласти м'яч у сітку воріт! "Матрацники" відкривають рахунок у матчі
6'
Небезпечний момент
Ліно увірвався у карний майданчик з лівого флангу, пробив у дальній верхній кут воріт і там Кепа відмінно зреагував та зумів перевести м'яч на кутовий
3'
Кутовий
Реал заробив право на кутовий, проте після навісу Модрича від правого прапорця "матрацники" вибили м'яч
2'
Небезпечний момент
Грізманн виконав закидання з правого флангу на дальню стійку, там вже чекав Ліно, але він не встиг за передачою партнера
1'
Свисток
Хав'єр Альберола Рохас дає свисток про початок матчу. "Вершкові" розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хав'єр Альберола Рохас
Головний тренер Атлетіко: Дієго Сімеоне
На лаві запасних: Аспілікуета, Вітсель, Галан, Гоміс Алеман, Грбич, Корреа, Моліна, Морено, Рікельме, Союнчу, Хісмера
Інфо
Стартовий склад Атлетіко (3-5-2): Облак - Ермосо, Хіменес, Савич - Ліно, Ньїгес, Коке, Де Пауль, Льоренте - Грізманн, Мората
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Гарсія, Гюлер, Діас, Камавінга, Кроос, Лунін, Мартін, Пас, Себальйос, Тобіас, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-1-2): Кепа - Менді, Рюдігер, Фернандес, Карвахаль - Модрич, Чуамені, Вальверде - Беллінгем - Вінісіус Жуніор, Родріго
Початок матчу заплановано на 21:00 за київським часом
Матч пройде на стадіоні "Мрсул Парк" в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції півфінального матчу Суперкубку Іспанії, в якому зустрінуться мадридський Реал та Атлетіко
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Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 10.01.2024, Суперкубок Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Іспанії 2024 , матч на стадіоні King Saud University Stadium.

Дата проведення матчу: 10.01.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Атлетіко" можна подивитися 10.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Мальорка - 03.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 03.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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