Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Іспанії 2024 , матч на стадіоні King Saud University Stadium.
Дата проведення матчу: 10.01.2024
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):
між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти Мальорка - 03.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 03.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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