Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Знову гол з кутового, але цього разу від Реалу! Модрич виконав навісну передачу з кутового з правого флангу, "другий поверх" був за Рюдігером, який спокійно у стрибку пробив головою у самісінький кут воріт, де Облак був безсильний! Рахунок стає 1:1