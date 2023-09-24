Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Ванда Метрополитано.
Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Лаціо - 19.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Уніон - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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