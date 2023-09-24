  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Атлетіко - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 вересня 2023, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
2 - 0
Оновити
33'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Альваро Мората 18' Антуан Грiзманн
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
24%
Нічия
36%
Реал
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid when Atletico Madrid is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid is 1-1. 16 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 6 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 18 times. The goal difference is 55-31 in favour of Real Madrid.
  • During the last 75 meetings, Atletico Madrid have won 11 times, there have been 27 draws while Real Madrid have won 37 times. The goal difference is 122-73 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-2 (Atletico Madrid at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Atletico Madrid scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Atletico Madrid have won 10 home matches in a row.
  • Atletico Madrid haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 3-0-0.
  • Alvaro Morata is Atletico Madrid's top scorer with 3 goals. Jude Bellingham has scored 5 times for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 38% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 38% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Atletico Madrid scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 1.
  • Atletico Madrid scores 2 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
9
Перемог
39
Ігор
16
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Лаціо 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 17:15 Валенсія 3 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.08.2023 - 22:30 Райо Вальєкано 0 - 7 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 22:30 Бетіс 0 - 0 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.08.2023 - 22:30 Атлетіко 3 - 1 Завершено Гранада В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Антуан Грiзманн
18'
ГООЛ! Альваро Мората
4'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
24%
Нічия
36%
Реал
40%
Склади команд
13
Ян Облак
12
Lino
22
Hermoso, Mario
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Savic, Stefan
16
Molina, Nahuel
8
Сауль Ньiгес
6
Коке
14
Маркос Льоренте
19
Альваро Мората
7
Антуан Грiзманн
25
Кепа Аррiзабалага
17
Лукас Васкес
22
Антоніо Рюдігер
4
Давід Алаба
20
Garcia, Francisco
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
11
Rodrygo
5
Bellingham, Jude
Стартовий склад
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
    4
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    18
  • 8
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 12
    Lino
    Форвард
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
Кутові
2
1
Удари повз
2
1
Штрафні
4
4
Фоли
1
40%
Володіння м'ячем
60%
1
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
27'
А матрацники із задоволенням катають м'яч у центрі поля, нікуди не поспішаючи
25'
Намагаються щось вибудувати в атаці гості, але поки що виходять не дуже. Та й Атлетіко міцний ззаду
22'
Кутовий
Розіграли кутовий реалісти, дійшов м'яч до Модпича, Лука влупив метрів з 23-х, але вище
19'
Збентежливий початок для гостей, але Реал ще й не з таких ситуацій вибирався
18'
Гоооол!!!
Гоооол! 2:0! Грізманн! Атлетіко! Просто навіс, просто виграв повітря Антуан та просто забив! Просто 2:0! Все ідеальне просто від Атлетіко!
15'
Штрафний для Реала – метрів 25 до воріт, трохи під кутом. Алаба пробивав, щоправда влучив у стінку
13'
Реал затис Атлетико в останній третині, але господарі впевнено поки що тримають оборону
11'
Реал відповів своїм рикошетом після удару Крооса, але м'яч прилетів просто до рук кіперу господарів
10'
Небезпечний момент
Кутовий для матрацників і досить небезпечно було! Хіменес після підбору бив з лінії штрафної і після рикошету м'яч мало не закотився в дальній кут!
8'
Камавінга з флангу навісив, але м'яч звалився з ноги та полетів за лицьову. Буває й таке
6'
Вершкові хвилину покатали м'яч у центрі поля, але із загостренням цього разу не вийшло
4'
Гоооол!!!
Гоооол! Ось так початок! Атлетіко! Мората! Простенька атака - Ліно з флангу навісив на 11 метрів, Мората відірвався від захисника і головою забив! 1:0!
2'
Кутовий
Кутовий заробили та подали господарі, але нічого особливо цікавого не вичавили
1'
Свисток
Поїхали, мадридське дербі розпочалося!
Виходять команди на поле
Головним арбітром сьогоднішнього матчу є Хав'єр Альберола Рохас
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Аррісабалага - Васкес, Рюдігер, Алаба, Гарсія, Кроос, Вальверде, Камавінга, Модріч, Родріго, Беллінгем
Інфо
"Атлетико" (стартовий склад): Облак - Ліно, Ермосо, Хіменес, Савич, Моліна, Ньїгес, Коке, Льоренте, Грізманн, Мората
Команда Дієго Сімеоне минулими вихідними програла на виїзді "Валенсії". "Реал" у свою чергу перед дербі виграв усі шість поєдинків у новому сезоні.
Сьогодні на "Ванда Метрополітано" пройде матч шостого туру Прімери, в якому "Атлетіко" зустрінеться з "Реалом". Гра розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 20:15 - Сьогодні Рудеш Рудеш 1 Динамо Динамо 5 Завершено 20:15 - Сьогодні Гент Гент 2 Ейпен Ейпен 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Портимоненсе Портимоненсе 1 Бенфіка Бенфіка 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Аланияспор Аланияспор 0 Фенербахче Фенербахче 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Касімпаша Касімпаша 2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 24.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Лаціо - 19.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Уніон - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.