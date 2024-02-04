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Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 лютого 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
40'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
20' Diaz, Brahim
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
27%
Атлетіко
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid when Real Madrid is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid is 1-1. 16 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 13 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 60-31 in favour of Real Madrid.
  • During the last 78 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 29 draws while Atletico Madrid have won 12 times. The goal difference is 128-81 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid's last away win against Real Madrid was in 2016.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 1-2 (Atletico Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 5 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have won 7 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • Atletico Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Atletico Madrid in their last 9 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 4 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-1-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 14 goals. Alvaro Morata has scored 13 times for Atletico Madrid.
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (7) than any other player at Real Madrid. Mario Hermoso has collected 6 for Atletico Madrid.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Atletico Madrid in 43% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Atletico Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 70% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Atletico Madrid won 2, 1 draws.
  • Real Madrid scores 2.4 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 2.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 2.
  • Real Madrid scores 2.55 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • Toni Kroos has assisted the most goals for Real Madrid with 7. Antoine Griezmann is Atletico Madrid's biggest assister (7).
  • Atletico Madrid have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Atletico Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
17
Перемог
42
Ігор
11
Перемог
Атлетіко
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 17:15 Реал 3 - 2 Завершено Альмерія В
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал П
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2023/2024
25.01.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.01.2024 - 22:00 Гранада 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал В
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Головні події
ГООЛ! Diaz, Brahim
20'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
27%
Атлетіко
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
    20
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 8
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 17
    Riquelme, Rodrigo
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Удари в отвір
2
4
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
Кутові
4
2
Сейви
1
2
Штрафні
3
2
Фоли
2
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Атлетіко"
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
38'
А ось цього разу Менді програв боротьбу Саулю, але він пробив головою повз дальній кут.
36'
Після подачі з флангу намагався виграти боротьбу Мората, але захисники "Реала" знову зіграли уважно і надійно.
33'
Поки що у захисті господарі поля грають досить уважно. Більшість моментів гості створюють після стандартів.
30'
Лукас Васкес наважився на удар з-за меж штрафної, але пробив вище воріт. Це було потужно, але неточно.
27'
Інфо
Відсоток володіння м'ячем - 60% проти 40%. Проте, не можна сказати, що гості в атаці створили меньше за своїх суперників.
24'
Небезпечний момент
Могли забивати після стандарту гості. Рікельме подав, але удар Вітселя у стрибку парирував Лунін.
23'
Пропущений м'яч змушує гостей більше грати першим номером. Проте, з позиційним футболом в "Атлетика" відчуваються проблеми.
20'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Після передачі Васкеса повз голкіпера пробив Браїм Діас - 1:0.
17'
У ці хвилини більше атакують гості, але і вони не можуть довести свої атаки до логічного завершення.
14'
Господарям поля не вистачає нестандратних дій в атаці, а без цього неможливо пройти організований захист суперника.
12'
Гості і не думають про контроль м'яча. Вони зосереджені на якісній грі у захисті і розраховують на контратаки.
9'
Небезпечний момент
Після шикарної передачі Грізманна пробивав Альваро Мората, але Андрій Лунін парирував удар іменитого нападника.
6'
Інфо
Відзначимо, що у першочерговому стартовому складі "Реала" був Вінісіус, але бразилець отримав пошкодження і замість нього вийшов Діас.
4'
А ось і перший удар у нашому матчі. Браїм Діас наважився на удар з-за меж штрафної, але прямо в руки голкіперу.
3'
На перших хвилинах більше контролюють м'яч господарі поля, але без просування вперед. Поки що без ударів.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Атлетико" (стартовий склад): Облак - Льоренте, Вітсель, Савич, Ермосо, Ньїгес, Де Пауль, Коке, Рікельме, Грізманн, Мората
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Васкес, Карвахаль, Начо, Менді, Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем, Родріго, Діас
"Атлетіко" - єдина команда, якій цього сезону вдавалося перемогти "Реал", причому вже двічі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію мадридського дербі між "Реалом" та "Атлетико". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 04.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 18.01.2024 закінчилось : 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Атлетіко" можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Хетафе - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

команди "Атлетіко" був зіграний проти Райо Вальєкано - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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