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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 жовтня 2022, 16:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Матч завершено
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
43' Деніел Берн
49' Крiштiану Роналду 59' Murphy, Jacob Вийшов: Fraser, Ryan 65' Fernandes, Bruno 69' Карлос Каземiро 72' Крiштiану Роналду Вийшов: Rashford, Marcus 78' Guimaraes, Bruno Вийшов: Willock, Joseph 79' Wilson, Callum Вийшов: Wood, Chris 79' Деніел Берн Вийшов: Мет Тарґет 90' Schar, Fabian Вийшов: Lascelles, Jamaal
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
22
Ігор
4
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Омонія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
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Новини команд
Головні події
90'
Schar, Fabian
Вийшов: Lascelles, Jamaal
79'
Wilson, Callum
Вийшов: Wood, Chris
79'
Деніел Берн
Вийшов: Мет Тарґет
78'
Guimaraes, Bruno
Вийшов: Willock, Joseph
Крiштiану Роналду
Вийшов: Rashford, Marcus
72'
Карлос Каземiро
69'
Fernandes, Bruno
65'
59'
Murphy, Jacob
Вийшов: Fraser, Ryan
Крiштiану Роналду
49'
43'
Деніел Берн
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
6
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
17
Fred
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
7
Крiштiану Роналду
22
Pope, Nick
2
Кіран Тріпп'єр
5
Schar, Fabian
4
Botman Sven
33
Деніел Берн
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
7
Joelinton
24
Almiron, Miguel
9
Wilson, Callum
23
Murphy, Jacob
Стартовий склад
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
    72 49
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
    65
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    69
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
    79
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
    59
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
    78
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
    90
  • 4
    Botman Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
    79 43
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Эдди Хау
Статистика матчу
8
Удари повз
5
11
Штрафні
15
13
Фоли
11
61%
Володіння м'ячем
39%
4
Кутові
4
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
2
4
Блоковано ударів
1
2
Офсайди
3
ЖК
1
Трансляція
0:0. Тяжко судити, але здається, команди логічно не награли на перемогу. До перерви небезпечнішим був Ньюкасл, створив пару-трійку відмінних моментів після стандартів, які так і не заштовхав у ворота. У другому таймі вже МЮ створював тиск, намагався забити, але робив це якось нехитро і беззубо. Нічия - мабуть, закономірний підсумок зустрічі
Свисток
Ну і все, фінальний свисток! 0:0 - нічия МЮ та Ньюкасла!
90+5'
Небезпечний момент
Ой ой! Моментище для МЮ! М'який накид на Рашфорда, той головою пробиває у протихід кіперу, але трохи не влучає! А то була б перемога! Але ні.
90+4'
Знову стик, падіння у штрафній Ньюкасла – але ні, нічого там не було
90+2'
Ах, Дало класно смикнув захисника, відкотив під удар Фреду, але бразилець явно не чекав такого пасу
90'
Інфо
5 хвилин компенсував Поулсен до другого тайму
90'
Заміна
Ласселс замість Шерра у Ньюкасла вийшов
89'
Ох, а ось цікаво - помилилися сороки при створенні офсайду, Рашфорд по флангу втік, вирізав у центр, але Фред у боротьбі нормально пробити не зміг
88'
12 ударів у МЮ до цього моменту, і якщо серйозно – лише один момент
87'
Ось немає розуміння у господарів, як регулярно створювати небезпеку чужих воріт
84'
МЮ на чужій половині. Але з гостротою все ще проблеми. Ньюкасл поки що впевнено відбивається
82'
Штрафний для МЮ – метрів 25 до воріт. Бруну Фернандеш наче й непогано пробив - таким падаючим ударом. Але все одно вище. Та й Поуп контролював політ
80'
Алмірон ось стрільнув здалеку – дуже неточно. 2-й удар від сорок у другому атймі. До перерви гості діяли набагато гостріше
78'
Заміна
А ось і подвійна заміна у Ньюкасла - Вуд замість Вілсона, Вілкок замість Гімараєша
76'
А Едді Хау не поспішає із замінами, хоча, здається, настав час вводити резерви
74'
Ентоні ось із флангу увірвався, втік від одного захисника, але підстрахували його товариші по команді
71'
Заміна
Рашфорд змінює Роналду
70'
Інфо
8 ударів по воротах у МЮ, два з них – у другому таймі
69'
Жовта картка
Каземіро відверто дав по ногах Шерру – ще одна жовта у матчі
67'
Але все гаразд – і Шерр і Фернандеш повертаються до гри
66'
Ох зіткнення головами. Лікарі на газоні. Фернандешу дісталося
65'
Жовта картка
Ось Бруну Фернандеш дав по ногах Бруну Гімараєшу - жовта гравцю МЮ
63'
Відсунув Ньюкасл гру у центрі поля – штучно хочуть збити темп сороки
60'
І знову падіння у штрафній Ньюкасла - Каземіро завалився, але Поулсен знову не свистить
59'
Заміна
Фрейзер замість Мерфі вийшов у Ньюкасла - перша заміна у матчі
58'
Переглянув цей момент на ВАР арбітр, але рішення не змінив – немає фолу
57'
Ось Санчо впав десь на лінії штрафної, але Поулсен знову не реагує
55'
МЮ зараз більше контролює м'яч, намагається піддавлювати
53'
Роналду боровся з Трип'єром у штрафній, впав, просить пенальті - суддя не реагує
49'
Жовта картка
Рон доводить арбітру, що хтось із гравців сорок торкнувся м'яча в момент голу, тобто офсайду не було. Отримав жовту за суперечки Роналду
48'
Офсайд
Гооол! Роналду! Ні, офсайд, ще на момент першої передачі.
47'
Фред на своїй половині потрапив під пресинг, втратив м'яч - проте Вілсон розвернувся і дав повз ворота
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Цікаво, що МЮ активніше розпочала тайм, проте потім Ньюкасл не тільки вирівняв гру, а й створив на пару дуже небезпечсних моментів - два удари в каркас Жаелінтона в одному епізоді чого варті. Поки що сороки хоч і не володіють ініціативою, але виглядають гостріше. У МЮ за тайм лише один удар у площину, який потягнув Поуп
45+3'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 0:0 у нас після першого тайму
45'
Інфо
3 хвилини компенсував суддя до першого тайму
45'
Ось навіс пішов на Рона, але зависоко навіть для нього
44'
А Роналду поки що не помітний. Від слова зовсім
43'
Жовта картка
А ось Берн дав по ногах Роналду – тут вже жовта
41'
Берн у центрі поля зачепив Антоні. Фол є, але без жовтої
39'
Небезпечний момент
А ось і перший удар у площину від МЮ - Фернандеш, хоч і з досить гострого, кута, але небезпечно пробив! Поуп встиг скластися і відбив ногами
37'
Небезпечний момент
Ох, Тріпп'єр зі штрафного з флангу низом прострелив - метушня, спроба удару, але застряг м'яч, відбився МЮ
34'
Жоелінтон на газоні, лікарі на полі. Зачепив його ліктем Антоні
31'
Інфо
3:6 за ударами на цей момент, 0:2 у площину, при цьому два влучення у каркас. Така ось статистика
30'
Мартінес з Вілсоном поштовхався - суддя заспокоїв без карток
26'
Кутовий
МЮ відповів своїми двома кутовими, але тут без загострень обійшлося
25'
Кутовий
І кутовий потім гостро розіграли Сороки – пішов небезпечний простріл, ось тільки замкнути його ніхто не зумів!
24'
Небезпечний момент
Штрафний метрів за 25 для Ньюкасла. Трип'єр дав у стінку, але потім закид на Жоалінтона – удар головою – поперечина, ще один – штанга! Боже, як щастить МЮ у цьому епізоді!
20'
Ботман яскраво зіграв у підкаті, в якому сам і отримав невелике пошкодження. Буває...
18'
Фред протягнув м'яч, котнув на Антоні на фланг, але удар у останнього явно не вдався - кудись на трибуни.
16'
Зараз Ньюкасл відійшов від старту і все частіше намагається навідатися на чужу половину
15'
Кутовий
Ще кутовий для Ньюкасла - знову навіс, спроба удару головою, але де Хеа знову спокійно забіаре. Та й удар був не сильний
12'
Кутовий
Кутовий для гостей – розіграли сороки, потім пішов навіс, але де Хеа виносить кулаком
9'
Вілсон після контакту впав у штрафній, але суддя не свистить. А було схоже на порушення
8'
Ньюкасл сходив в атаку, але фланговий крос до отримувача не дійшов
6'
Хм, а Шерр послизнувся вже за полем, з'їхав з накату поля, і потрібна допомога гравцю Ньюкасла
5'
Мю прибрав ініціативу, хоча сороки намагаються високо зустрічати суперника
3'
А ось і перший удар - Фред стрільнув з лінії штрафної- мимо
2'
Роналду помилився під час передачі - пішов в аут м'яч
1'
Свисток
Матч розпочався, МЮ розвів із центру поля!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп, Тріп'єр, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Гімарайнс, Альмірон, Мерфі, Жоелінтон, Вілсон
Інфо
Стартовий склад МЮ: де Хеа, Дало, Варан, Мартінес, Шоу, Каземіро, Фред, Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо, Роналду
Зазначимо, що команди зараз йдуть поряд у турнірній таблиці. У МЮ 15 балів та 5-е місце в таблиці. Ньюкасл – 14 очок та 6-е місце.
Інфо
Розпочнеться матч о 16:00, судить гру буде Крейг Поусон
Доброго вечора всім. Поки що в УПЛ проходить класичне, АПЛ також не сидить без діла. 11-й тур та Матч МЮ - Ньюкасл до вашої уваги як текстовий онлайн від UA-Футбол
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ньюкасл - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий матч команди Ньюкасл був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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