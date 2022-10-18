Чорноморець - Зоря онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 08.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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