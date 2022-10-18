  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Чорноморець - Зоря Дивитися онлайн
У тренді

Чорноморець - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 жовтня 2022, 15:00 - Колос
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 3
Оновити
82'
Зоря
Луганск
Хід матчу
17' Buletsa, Sergiy 30' Kyryukhantsev, Igor 44' Rusyn, Nazary
46' Salyuk, Volodymyr Вийшов: Shtogrin, Andriy 46' Naumets, Vladyslav Вийшов: Badibanga, Ziguy 57' Євген Шахов 66' Putrya, Ilya Вийшов: Олександр Гладкий 66' Іван Бобко Вийшов: Fili, Realdo 73' В'ячеслав Чурко Вийшов: Brazhko, Volodymyr 73' Nahnoinyi, Denys Вийшов: Денис Антюх
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
35%
Нічия
30%
Зоря
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 4 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 16-13 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 27 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 9 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 12 times. The goal difference is 39-27 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa's last home win against FC Zorya Lugansk was in 2013.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 0-1-2.
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Maksym Imerekov has collected 3 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 21% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 21% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Zorya Lugansk won 3, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.4 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2.6 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.42 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
4
Перемог
19
Ігор
10
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Зоря 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018
04.11.2018 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2018/2019
04.08.2018 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2017/2018
02.12.2017 - 14:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Показати більше
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря В
Показати більше
Головні події
73'
В'ячеслав Чурко
Вийшов: Brazhko, Volodymyr
73'
Nahnoinyi, Denys
Вийшов: Денис Антюх
Putrya, Ilya
Вийшов: Олександр Гладкий
66'
Іван Бобко
Вийшов: Fili, Realdo
66'
57'
Євген Шахов
Salyuk, Volodymyr
Вийшов: Shtogrin, Andriy
46'
Naumets, Vladyslav
Вийшов: Badibanga, Ziguy
46'
44'
Rusyn, Nazary ГООЛ!
30'
Kyryukhantsev, Igor ГООЛ!
17'
Buletsa, Sergiy ГООЛ!
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
35%
Нічия
30%
Зоря
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    James, Manjrekar
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
    46
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
    66
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
    66
  • 77
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
    46
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
    73
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
    57
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    44
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    17
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
    30
  • 17
    Nahnoinyi, Denys
    73
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
3
Удари в отвір
7
2
Удари повз
5
9
Штрафні
9
7
Кутові
2
4
Сейви
3
8
Фоли
9
ЖК
1
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
Трансляція
78'
Заміна
Алефіренко вийшов замість Русина.
78'
Джеймс ледь не травмувався, вилетівши за межі поля під час перехоплення передачі лівим флангом.
76'
Заміна
Литвиненко дограватиме за Кузика.
73'
Заміна
Нагнойного змінив Антюх.
73'
Заміна
Чурка замінив Бражко.
71'
Зняли з дальньої стійки подачу Данченка з правого флангу на Шахова.
70'
Пару замін готує ван Леувен цими хвилинами.
68'
Небезпечний момент
Данченко з правого флангу виконав подачу, партнер скинув до зони перед штрафним, а Шахов потужно пробив повз лівий кут.
66'
Заміна
Гладкий вийшов замість Путрі.
65'
Заміна
Філі буде грати замість Бобка.
62'
Небезпечний момент
Блокував Мацапура спробу Юсова пробити в ближній кут із правого флангу штрафного.
60'
Дрібний фол Бобка на правому фланзі захисту проти Чурка.
58'
Бобко зі штрафного низом пустив м'яч у стінку.
57'
Жовта картка
Шахов смикнув за футболку Джеймса перед власним штрафним.
56'
Чергова подача від Бадібанги з правого флангу була перехоплена.
54'
Подачу від Зігі з правого флангу на кутовий перевели захисники.
52'
Джеймс отримав удар по ногах у центрі поля від Шахова.
49'
Чорноморець на старті другого тайму намагається пресингувати високою лінією.
47'
Русин зі входу до лівого флангу чужого штрафного закрутив над воротами.
46'
Заміна
Зігі гратиме замість Наумця.
46'
Заміна
Штогрін замінив Салюка.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині Зоря виконала три вдалі виходи до чужої половини поля, забила три голи, і тепер може відпочивати решту матчу. Чорноморець губиться у власних атаках, тож фактично нічого не створює.
Удари (у площину): 5 (3) – 5 (4) / Кутові: 5 – 1 / Володіння: 52% – 48%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:3 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нагнойний запустив Кирюханцева передачею до правого флангу штрафного, а той покотив у відтяжку на Русина до центру штрафного, який пробив у дальній кут.
42'
Небезпечний момент
Імереков на дальній стійці замикав подачу з глибини правого флангу атаки, проте не влучив у ворота.
40'
Кутовий
Салюк завершив подачу кутового з лівого флангу від Брагару ударом головою над воротами з центру штрафного.
38'
М'яку подачу з правого флангу від Булеци Русин завершив ударом головою над воротами, випередивши голкіпера.
35'
Зоря поступово знову відкинула суперника за центральну лінію.
33'
Брагару зупинили фолом під час стінки з партнером на лівому фланзі атаки.
31'
Чорноморець усе одно намагається грати на атаку.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кирюханцев відкрився на лівому фланзі штрафного під пас Нагнойного з центральної зони, після чого переграв голкіпера.
28'
Випустив передачу до правого флангу атаки за бокову Данченко.
26'
Політило збив Чурка на правому фланзі захисту на прийомі м'яча суперником.
25'
Без фолу зупинив Шахов прокидання Брагару правим флангом атаки.
23'
Кутовий
Політило подав із кутового на правому фланзі на голову супернику на ближній стійці.
21'
Тримає м'яч Чорноморець цими хвилинами, проте тиск суперників усе ще дуже потужний.
19'
Булеца примудрився покласти на газон Русина на правому фланзі чужого штрафного в опальній боротьбі за м'яч.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Несподіваний випад Зорі завершився підключенням Бутка лівим флангом, звідки потім пішов простріл до воротарського на Булецу!
15'
Небезпечний момент
У падінні в центрі штрафного Бобко замикав подачу з правого флангу головою в дальній кут, але Мацапура парирував!
13'
Офсайд
У офсайд до лівого флангу атаки запустили Брагару.
11'
Постріл Наумця зі входу до правого флангу штрафного пішов над воротами.
10'
Чорноморець наразі не може вийти з-під тиску з боку суперників.
8'
У центрі поля точиться боротьба цими хвилинами.
6'
Небезпечний момент
Нагнойний із центральної зони завершив передачу Русина дальнім ударом низом до рук голкіпера.
6'
Непогодов перехопив закидання від Булеци до правого флангу штрафного.
4'
Пас Юсова до лівого флангу штрафного завершився пострілом у захисника від Брагару.
2'
Зоря намагається контролювати м'яч на старті зустрічі.
1'
Юсов не встиг до закидання на правий фланг атаки.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Зоря розташовується на сьомій сходинці з трьома перемогами, однією нічиєю та двома поразками — 10 очок.
Інфо
Чорноморець іде останнім без перемог, двома нічиїми та чотирма поразками.
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Сміян, Луньов, Бражко, Алібеков, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Гулько.
Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Чурко — Кирюханцев, Булеца, Нагнойний — Русин.
Запасні: Варакута, Даскалиця, Зігі, Селін, Петько, Гладкий, Плакса, Кубемба, Штогрін, Філі, Литвиненко, Войтіховський.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Єрмаков, Джеймс, Салюк — Політило, Наумець — Кузик, Бобко, Брагару — Юсов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.10.2022 о 15:57
ГРИ играет против ЧО-Бобко ещё и капитан --сейчас выпустит Гладкого -Штогрина ещё 2 аса--стыдно за такую игру --ГРИ надо отдохнуть --валит команду по чёрному стоит и смотрит как лупят ЧО --может уже выпустит Кевина -Зиги-Фили
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Львів ФК Львів 1 Верес Верес 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Даллас Даллас 1 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 1 Завершено 02:00 - Сьогодні Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті 3 Інтер Маямі Інтер Маямі 0 Завершено 22:00 - Вчора Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 3 Portsmouth Portsmouth 0 Завершено 22:00 - Вчора Вільярреал Вільярреал 2 Osasuna Osasuna 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Чорноморець - Зоря 18.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Зоря можна подивитися 18.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 08.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден