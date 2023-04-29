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Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2023, 13:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
3 - 1
Оновити
85'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
16' Guerrero, Eduardo 19' Артур Авагімян 34' Денис Антюх 43' Максим Імереков 44' Віталій Єрмаков
62' Buletsa, Sergiy Вийшов: Myshnov, Dmytro 64' Gucek, Luka 72' Gucek, Luka Вийшов: Shtogrin, Andriy
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
22%
Чорноморець
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 5 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 5 times. The goal difference is 18-14 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 28 meetings, FC Zorya Lugansk have won 13 times, there have been 6 draws while FC Chernomorets Odessa have won 9 times. The goal difference is 43-27 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2017.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 3 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 7-3-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 3-4-3.
  • Nazary Rusyn is FC Zorya Lugansk's top scorer with 7 goals. Daniil Alefirenko has scored 6 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (6) than any other player at FC Zorya Lugansk. Volodymyr Salyuk has collected 6 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 27% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 33% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 27% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 4 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Chernomorets Odessa won 0, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 1.4.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
11
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Зоря 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018
04.11.2018 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2018/2019
04.08.2018 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець В
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Головні події
72'
Gucek, Luka
Вийшов: Shtogrin, Andriy
64'
Gucek, Luka
Buletsa, Sergiy
Вийшов: Myshnov, Dmytro
62'
44'
Віталій Єрмаков ГООЛ!
Максим Імереков
43'
ГООЛ! Денис Антюх
34'
19'
Артур Авагімян
ГООЛ! Guerrero, Eduardo
16'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
22%
Чорноморець
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
    43
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    62
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    34
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
    16
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
    64
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
    19
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
    44
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
1
5
Кутові
4
8
Удари повз
4
7
Штрафні
9
8
Фоли
7
1
ЖК
2
5
Удари в отвір
2
1
Сейви
3
1
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Трансляція матчу Зоря - Чорноморець
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
79'
Гоооол!!!
Русин із передачі Герреро забиває, 3:1. Дотиснула "Зоря" одеситів.
77'
Заміна
Бражко сфолив на Авагімяні. Якраз Авагімян поле і покинув, вийшов Войтіховський.
73'
Авагімян із підбору бахнув вище воріт.
68'
Небезпечний момент
Вау! Герреро обігнав захисника, викотив Антюху під удар на порожні ворота і настільки довго возився, що влучив у суперника...
65'
Удар "Зорі" зі штрафного, Бражко пробив - Непогодов не спить.
63'
Небезпечний момент
Який момент запорола "Зоря"! Одесити на рівному місці подарували момент господарям, помилився захисник, приймаючи снаряд, але не розібралися й епізодом не розпорядилися.
61'
Заміна
Булеца пішов, Мишньов вийшов.
61'
Завдання "Зорі" - максимально заглушити всі старання "Чорноморця". Поки що впевнено справляються.
57'
Русин вистрілив вище воріт.
56'
Темп трохи впав.
53'
Авагімян прострілював після класного пасу Бадібанги, заблоковано спробу.
52'
"Зоря" змогла відбитися від штурму одеситів.
48'
"Чорноморець" підходить до воріт "Зорі", шукає варіанти для того, щоб зрівняти рахунок.
46'
Свисток
Другий тайм, поїхали.
45'
Свисток
Антюх відповів ударом з-за меж штрафного, не влучив. 2:1, йдемо на перерву. "Чорноморець" не збирається здаватися.
Інфо
Бадібанга навісив, Єрмаков замкнув - у саму дев'ятку, у Сапутіна не було шансів.
44'
Гоооол!!!
Єрмаков!!! 2:1!
42'
Жовта для Імерекова, ззаду по ногах в'їхав супернику.
38'
Імереков кивнув головою, неточно.
35'
Гоооол!!!
А ось тепер Антюх влучив! Вау! Удар із 14-ї зони прямо під штангу, без шансів для Непогодова!
33'
Антюх цілився в дальній кут, але не влучив.
31'
Офсайд
Поза грою в одеситів.
29'
Поки що без моментів. Прийшла черга володіти м'ячем для "Зорі".
25'
Відкривши рахунок, "Зоря" поки успішно душить усі старання "Чорноморця". Команда Ван Леувена виглядає дуже досвідченою.
22'
Непогодов привіз вільний удар просто перед воротарським. "Зоря" не скористалася, м'яч влучив у стінку.
20'
Намагається оклигати "Чорноморець".
Інфо
"Моряки" намагалися вийти через пас з-під пресингу суперника, помилилися, у підсумку снаряд відскочив до Герреро - форвард прошив Непогодова.
16'
Гоооол!!!
На рівному місці відкриває рахунок "Зоря", Герреро забив!
13'
Постріл Путрі заблоковано. Знову завдяки активності Бадібанги бадьоро ходить м'яч у одеситів.
11'
Булеца зі штрафного заряджає м'яч на порожні трибуни.
10'
"Чорноморець" зараз діє активніше. Не доводить справу до ударів, але дуже активно катає м'яч на половині поля "Зорі".
7'
Інфо
"Зоря" зупинила контратаку "Чорноморця".
6'
Кузик відповів неточним ударом здалеку.
5'
Небезпечний момент
Ух! Непогодов у грі!
4'
Корнери почала подавати "Зоря".
3'
"Зоря" намагається заволодіти ініціативою, одесити чинять опір.
Інфо
Працює арбітром на матчі Анатолій Абдула.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Чорноморець": 12. Непогодов, 9. Путря, 45. Брагару, 79. Салюк, 23. Васильєв, 5. Гучек, 7. Кузик, 20. Авагімян, 39. Бадібанга, 18. Демченко, 3. Єрмаков
Інфо
"Зоря": 1. Сапутін, 32. Імереков, 44. Батагов, 47. Вантух, 2. Бутко, 5. Бражко, 28. Шахов, 10. Булеца, 31. Русин, 7. Антюх, 39. Герреро
Інфо
Вітаємо! Через годину розпочнеться поєдинок 23-го туру УПЛ між "Зорею" і "Чорноморцем". Він обіцяє бути дуже цікавим.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2023 о 14:01
сколько вам писать ищите голкипера --не играйтесь в своей штрафной --чаще бейте по воротам---ГРИ выставляй Войтиховского в нападение а Брагару не ставь в защиту
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Анонс матчу Зоря - Чорноморець 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Чорноморець можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Колос - 21.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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