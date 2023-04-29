Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Колос - 21.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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