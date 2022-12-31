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Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 грудня 2022, 14:30 - Молинью
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
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61'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
26' Semedo, Nelson
46' Garnacho, Alejandro Вийшов: Rashford, Marcus 46' Costa, Diego Вийшов: Traore, Adama
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Manchester United when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 5 times. The goal difference is 16-9 in favour of Manchester United.
  • During the last 22 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 5 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 13 times. The goal difference is 33-15 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home) and 0-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Manchester United scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Wolverhampton Wanderers have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Ruben Neves is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 4 goals. Marcus Rashford has scored 4 times for Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 31% of their matches, Manchester United in 43% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 31% of halftimes, Manchester United wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.8 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.22 goals when playing at home and Manchester United scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 3 matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 40% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Джіллінгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Головні події
46'
Garnacho, Alejandro
Вийшов: Rashford, Marcus
Costa, Diego
Вийшов: Traore, Adama
46'
Semedo, Nelson
26'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
29%
Склади команд
12
Sa, Jose
64
Bueno, Hugo
23
Kilman, Max
17
Collins, Nathan
22
Semedo, Nelson
28
Жоау Моутінью
18
Рубен Невеш
27
Nunes, Matheus
10
Даніель Поденсе
29
Costa, Diego
11
Hee-chan, Hwang
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
23
Shaw, Luke
16
Malacia, Tyrell
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 10
    Даніель Поденсе
    Форвард
  • 29
    Costa, Diego
    Форвард
    46
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 28
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 64
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 17
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 22
    Semedo, Nelson
    26
  • 12
    Sa, Jose
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    46
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
5
Штрафні
6
5
Фоли
4
1
Офсайди
1
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
3
3
Кутові
3
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
ЖК
1
Трансляція
57'
Жовта картка
Каземіро збив Поденсе і отримує попередження. Догрався хавбек "МЮ".
56'
Моутінью грубо зіграв проти Фернандеша, але арбітр також вирішив не діставати жовту картку.
53'
Антоні після швидкої атаки пробивав, але влучив у Коллінза. Поступово додають в активності гості.
51'
У нас тривала пауза через пошкодження Поденсе.
49'
Адама Траоре прострілював у штрафну, але захисники зіграли надійно. Поденсе опинився на газоні через удар по обличчю.
46'
Заміна
Замість Гарначо виходить Рашфорд. А замість Кости вийшов Адама Траоре.
Другий тайм розпочався!
Команди пішли на перерву без голів і це закономірний результат з огляду на перебіг матчу. Можна згадати лише один момент, коли Гарначо не зміг переграти Жозе Са.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Арбітр компенсував одну хвилину.
42'
Дограють командиперший тайм. Футбол у нас поки що відверто сумний.
39'
Каземіро збиває Невеша, але без попередження для бразильського хавбека.
37'
Підопічні Лопетегі вдало "сушать" гру і розраховують на швидкі атаки. Проте, з виходом із захистом в напад у них проблеми.
35'
Гості у першому таймі нічого не можуть зробити з організованим захистом "вовків".
32'
Маласія отримав пошкодження, але вже повернувся у гру.
29'
Фернандеш прострілював на Марсьяля, але в останній момент Коллінз блискуче зіграв у підкаті.
26'
Жовта картка
Попередження за грубу гру отримує Семедо.
25'
Дієго Коста після швидкої атаки пробивав з меж штрафної, але без небезпеки для Де Хеа.
23'
Антоні пробивав, але м'яч після рикошету прилетів прямо в руки голкіперу.
20'
Гостям не вистачає швидкості і нестандартних дій в атаці. Поки що "червоні дияволи" грають прогнозовано.
17'
Небезпечний момент
А ось і перший гольовий момент. Семеду віддав прямо на Гарначо, але молодий вінгер не зміг переграти Жозе Са.
17'
Матеус Нунес прострілював у штрафну, але Дієго Коста до м'яча не дотягнувся.
14'
Дуже прагматично наразі грають суперники. Ніхто ризикувати не хоче.
11'
З позиційним футболом у команд суттєві проблеми на початку зустрічі. Поки що захисники справляються зі своєю роботою.
8'
Марсьяль віддав у штрафну, але ніхто на його передачу не відгукнувся. У нас поки без ударів у площину воріт.
6'
Марсьяль опинився на газоні, але Рубен Невеш не порушував правил у власному штрафному. Гості наразі більше атакують, але можна згадати лише удар Каземіро після подачі Еріксена.
3'
На старті зустрічі складно віддати комусь ініціативу. Господарі більше контролюють м'яч, але без просування вперед.
Свисток
Гра розпочалася! Очікуємо на цікавий футбол.
Команди вже вийшли на поле. Скоро гра розпочнеться!
Інфо
"Вулверхемптон" (запасні): Саркич, Нурі, Гуедеш, А. Траоре, Б.Траоре, Ходж, Хіменес, Хонні
Інфо
"Вулверхемптон" (стартовий склад): Жозе Са - Буену, Кілман, Коллінз, Семеду, Нунес, Невіш, Моутінью, Поденсе, Коста, Хван
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (запасні): Хітон, Ліндельоф, Магвайр, Вільямс, Фред, Мейну, Рашфорд, Еланга, ван де Бек
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Де Хеа - Фернандес, Маласія, Марсьяль, Варан, Еріксен, Каземіро, Антоні, Шоу, Ван-Біссака, Гарначо
Після призначення Лопетегі "вовки" виграли два матчі поспіль. Спочатку “Гіллінгем” у Кубку футбольної ліги, а потім переграли “Евертон”. Очікуємо, що і гостям сьогодні просто не буде.
Інфо
Господарям сьогодні не допоможуть відразу шестеро гравців: Чікінью, Калайджич, Нету, Поденсе, Хонні і Траоре. В "МЮ" минулий матч через хворобу пропустили Лінделеф і Мактоміней.
Добрий день, друзі. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 18-го туру АПЛ між "Вулверхемптоном" та "Манчестер Юнайтед". Гра розпочнеться о 14:30.
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Останні матчі
Завершено 23:15 - Вчора Брага Брага 3 Бенфіка Бенфіка 0 Завершено 22:30 - Вчора Вальядолід Вальядолід 0 Реал Реал 2 Завершено 22:00 - Вчора Ліверпуль Ліверпуль 2 Лестер Сіті Лестер Сіті 1 Завершено 21:45 - Вчора Derby County Derby County 1 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Завершено 21:45 - Вчора Лінкольн Сіті Лінкольн Сіті 1 Болтон Болтон 1

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Анонс матчу Вулверхемптон - "Манчестер Юнайтед" 31.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 31.12.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вулверхемптон , тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 03.01.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вулверхемптон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 31.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вулверхемптон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий матч команди Вулверхемптон був зіграний проти Евертон - 26.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 27.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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