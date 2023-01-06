Манчестер Юнайтед - Чарльтон Атлетік онлайн трансляція матчу

Дуже і дуже велика перевага МЮ. Однак саме у володінні м'ячем, а якщо бути більш точними, то у контролі гри. Господарі не дозволили супернику створити абсолютно нічого. Однак і самі не мали багато моментів - не вистачає центрального нападника, адже Гарначо ну дуже активний на лівому фланзі.