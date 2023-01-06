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Манчестер Юнайтед - Чарльтон Атлетік онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 10 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
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64'
Чарльтон Атлетік
Лондон
Хід матчу
21' Santos, Antony 34' Dalot, Diogo Вийшов: Wan-Bissaka, Aaron
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
24%
Чарльтон Атлетік
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Charlton Athletic when Manchester United is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Charlton Athletic is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 7 times, there have been 1 draws while Charlton Athletic have won 0 times. The goal difference is 20-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 16 meetings, Manchester United have won 14 times, there have been 2 draws while Charlton Athletic have won 0 times. The goal difference is 41-8 in favour of Manchester United.
  • Manchester United have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester United have won 8 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Charlton Athletic haven't won any of their last 10 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Charlton Athletic in their last 8 encounters.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Manchester United wins 1st half in 42% of their matches, Charlton Athletic in 26% of their matches.
  • Manchester United wins 42% of halftimes, Charlton Athletic wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Charlton Athletic leads 0-1 away, they win in 47% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Charlton Athletic is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Charlton Athletic's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Charlton Athletic (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Charlton Athletic won 0, 0 draws.
  • Manchester United scores 3.2 goals in a match against Charlton Athletic and Charlton Athletic scores 0.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Charlton Athletic is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Charlton Athletic is 1.4.
  • Manchester United scores 1.79 goals when playing at home and Charlton Athletic scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Чарльтон Атлетік
Перша Ліга Алглії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Чарльтон Атлетік 2 - 1 Завершено Лінкольн Сіті В
Перша Ліга Алглії 2022/2023
01.01.2023 - 17:00 Portsmouth 1 - 3 Завершено Чарльтон Атлетік В
Перша Ліга Алглії 2022/2023
29.12.2022 - 21:45 Оксфорд Юнайтед 3 - 1 Завершено Чарльтон Атлетік П
Перша Ліга Алглії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Чарльтон Атлетік 1 - 1 Завершено Пітерборо Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Чарльтон Атлетік 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Головні події
Dalot, Diogo
Вийшов: Wan-Bissaka, Aaron
34'
ГООЛ! Santos, Antony
21'
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
24%
Чарльтон Атлетік
35%
Склади команд
22
Heaton, Tom
12
Malacia, Tyrell
25
Martinez, Lisandro
6
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
17
Fred
39
Mctominay, Scott
49
Garnacho, Alejandro
82
Mainoo, Kobbie
21
Santos, Antony
36
Elanga, Anthony
31
Maynard-Brewer, Ashley
28
Clare, Sean
24
Inniss, Ryan
34
Ness, Lucas
14
Sessegnon, Steven
10
Morgan, Albie
4
Dobson, George
21
Fraser, Scott
17
Rak-Sakyi, Jesuran
33
Leaburn, Miles
23
Blackett-Taylor, Corey
Стартовий склад
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 49
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 82
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
    21
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    34
  • 22
    Heaton, Tom
    Воротар
  • 17
    Rak-Sakyi, Jesuran
    Півзахисник
  • 33
    Leaburn, Miles
    Форвард
  • 23
    Blackett-Taylor, Corey
    Форвард
  • 10
    Morgan, Albie
    Півзахисник
  • 4
    Dobson, George
    Півзахисник
  • 21
    Fraser, Scott
    Півзахисник
  • 28
    Clare, Sean
  • 24
    Inniss, Ryan
    Захисник
  • 34
    Ness, Lucas
    Захисник
  • 14
    Sessegnon, Steven
    Захисник
  • 31
    Maynard-Brewer, Ashley
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Holden, Dean
Статистика матчу
3
Штрафні
8
6
Фоли
3
5
Удари повз
2
2
Кутові
1
2
Офсайди
72%
Володіння м'ячем
28%
4
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
57'
Блеккет-Тейлор навісив з лівої частини штрафного майданчика на Ліберна, однак той пробив не по м'ячу, а по голові Мартінесу. З аргентинцем вже все добре.
55'
Небезпечний момент
Антоні змістився з правого флангу і пробив з ссередньої дистанції - м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
54'
Антоні розганяв контратаку МЮ правим флангом, але опинвшись перед кількома суперника зменшив темп наступу. Все перейшло в позиційний наступ.
49'
Офсайд
Фред закинув у праву частину штрафного на Ван-Біссаку, той прострілив у центр на Елангу, котрий переграв голкіпера. Однак швед перебував у дуже очевидному офсайді.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже і дуже велика перевага МЮ. Однак саме у володінні м'ячем, а якщо бути більш точними, то у контролі гри. Господарі не дозволили супернику створити абсолютно нічого. Однак і самі не мали багато моментів - не вистачає центрального нападника, адже Гарначо ну дуже активний на лівому фланзі.
Свисток
Перший тайм завершився!
45+1'
Хітон забрав до рук простріл Рак-Сак'ї з правого флангу. За спиною голкіпера був гравець гостей.
45'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Тейлор проривався лівим флангом, але Ван-Біссака прекрасно зіграв один в один та ще й змусив м'яч вийти за лицьову лінію саме від гравця Чарльтона.
43'
Гарначо пробив знову вище воріт. Багато спроб від аргентинця вже було у першому таймі.
40'
Прийняв Еланга м'яч у оточенні суперників попереду, готувався до удару з-за меж штрафного, але гравці Чарльтона встигли з його ноги зняти м'яч.
37'
Небезпечний момент
Закрутив свій удар у бік від воріт Морган. З 20-ти метрів англієць пробив ліворуч від стійки.
36'
17-річний Мейну сфолив біля своїх воріт. Гості виконають стандарт.
35'
Небезпечний момент
Ох це постріл! Фред з центральної зони зі стандарту з метрів 25-ти влучив у праву хрестовину! Красивий міг бути гол.
34'
Заміна
Далот травмувався. Замість нього з'явився Ван-Біссака.
32'
Спроба навісу від Фрейзера з лівого флангу. М'яч перелетів за дальню стійку і вийшов за лицьову лінію.
30'
Хоч і володіють перевагою господарі, але тиснуть не надто високо. Важко поки знайти Елангу на вістрі.
27'
Цього разу Гарначо після обіграшу суперника віддав неточну передачу. Найбільш активний гравець в матчі на даний момент.
24'
Знову Еланга отримав шанс після прострілу Гарначо з лівого флангу, і знову влучив у суперника.
21'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! 20 хвилин мовчав Антоні, а тут поклав м'яч точно в ліву дев'ятку з метрів 16-ти. Краса!
18'
Неточно прострілив Далот з правого флангу.
15'
Знову Гарначо взяв на себе розвиток контратаки господарів. Цього разу він прострілив на Елангу, а той влучив у опонента.
12'
Пробив у дотик Фред з меж штрафного з передачі партнера, але влучив у захисника.
11'
Намагався Чарльтон створити атаку на лівому фланзі, але Далот зупинив прохід суперників.
9'
Небезпечний момент
Цього разу Гарначо загострив набагато більше. Аргентинець пройшов за схожим сценарієм, і зовсім трохи не влучив у площину.
7'
Гарначо ефектно прибрав суперника на лівому фланзі, увійшов у центральну зону і пробив у дальній кут - м'яч полетів вище воріт.
5'
Кутовий
Розіграли кутовий підопічні тен Хага неточним пасом від Маласії. Втратили шанс забити зі стандарту господарі.
4'
Старт зустрічі за "манкуніанцями". Поки гості намагаються відбиватися.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Для Чарльтона це друга участь у чвертьфіналі Кубка ліги. У той же час МЮ зіграє на такій стадії 18-й раз.
Чарльтон: Мейнард-Брюер - Клар, Іннісс, Несс, Сессеньйон - Фрейзер, Добсон, Морган - Рак-Сак'ї, Ліберн, Блекетт-Тейлор.
Манчестер Юнайтед: Хітон - Далот, Магвайр, Мартінес, Маласія - Мактоміней, Фред - Гарначо, Мейну, Антоні - Еланга.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу чвертьфіналу Кубка англійської футбольної ліги, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Чарльтона.
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Малі Малі 1 Конго ДР Конго ДР 0 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 0 Osasuna Osasuna 0 Завершено 22:00 - Вчора Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 0 Арсенал Арсенал 3 Завершено 21:45 - Вчора Болонья Болонья 1 Аталанта Аталанта 2 Завершено 20:45 - Вчора Швеція Швеція 2 Фінляндія Фінляндія 0

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Чарльтон Атлетік 10.01.2023, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Чарльтон Атлетік (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Holden, Dean розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Чарльтон Атлетік можна подивитися 10.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Чарльтон Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 06.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Чарльтон Атлетік (Лондон)
Країна: Англия

Предыдущий матч команди Чарльтон Атлетік був зіграний проти Лінкольн Сіті - 07.01.2023, у рамках турнира Перша Ліга Алглії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чарльтон Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Чарльтон Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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