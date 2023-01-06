Манчестер Юнайтед - Чарльтон Атлетік онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Чарльтон Атлетік (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 10.01.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Holden, Dean розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 06.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: Чарльтон Атлетік (Лондон)
Країна: Англия
Предыдущий матч команди Чарльтон Атлетік був зіграний проти Лінкольн Сіті - 07.01.2023, у рамках турнира Перша Ліга Алглії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чарльтон Атлетік.
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