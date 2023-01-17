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Вулверхемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2023, 17:00 - Молинью
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
2 - 0
Оновити
69'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
5' Жоель Матіп 12' Dawson, Craig 42' Hee-chan, Hwang Вийшов: Traore, Adama 45' Dawson, Craig
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
41%
Ліверпуль
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 1 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 15-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 20 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 14 times. The goal difference is 33-11 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Wolverhampton Wanderers (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Wolverhampton Wanderers have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Ruben Neves has more yellow cards (7) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Trent Alexander-Arnold has collected 3 for Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 27% of their matches, Liverpool FC in 35% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 27% of halftimes, Liverpool FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Wolverhampton Wanderers has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.96 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
1
Перемог
12
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
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Головні події
Dawson, Craig
45'
Hee-chan, Hwang
Вийшов: Traore, Adama
42'
ГООЛ! Dawson, Craig
12'
ГООЛ! Жоель Матіп
5'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
41%
Ліверпуль
27%
Склади команд
1
Sa, Jose
3
Ait-Nouri, Rayan
23
Kilman, Max
15
Dawson, Craig
22
Semedo, Nelson
27
Nunes, Matheus
8
Рубен Невеш
5
Маріо Леміна
11
Hee-chan, Hwang
12
Cunha, Matheus
21
Пабло Сарабiя
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
2
Gomez, Joe
26
Robertson, Andy
8
Набі Кейта
43
Bajcetic Maquieira, Stefan
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
    42
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 15
    Dawson, Craig
    45 12
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 1
    Sa, Jose
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 8
    Набі Кейта
    Півзахисник
  • 43
    Bajcetic Maquieira, Stefan
    Захисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
    5
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
4
Удари в отвір
1
3
Удари повз
4
Сейви
3
6
Штрафні
5
5
Фоли
4
39%
Володіння м'ячем
61%
Блоковано ударів
5
1
Кутові
2
1
ЖК
Офсайди
2
Трансляція
63'
Рауль Хіменес наважився на удар, але дуже неточно. Це перший удар господарів у таймі.
62'
Матіп зіграв рукою, але знову без попередження.
60'
Заміна
Замість Куньї виходить Хіменес, а замість Сарабії - Моутіньо.
59'
Підопічні Лопетегі не можуть вийти із захисту в атаку.
Інфо
За останні десять хвилин гості володіють м'ячем 80% ігрового часу.
56'
Офсайд
Салах зіграв не уважно і опинився поза грою. Перспективна атака завершилася нічим.
54'
У ці хвилини господарям непросто. Тиск футболістів "Ліверпуля" збільшується.
51'
Небезпечний момент
Робертсон пробивав з меж штрафної, але м'яч так і не опинився у воротах. Кілман все ж встиг заблокувати удар.
49'
Гості прогнозовано відразу після перерви заволоділи ініціативою, але поки без моментів.
46'
У нас поки що без замін у перерві!
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже хороший перший тайм для господарів. Підопічні Лопетегі агресивним футболом на початку зустрічі змусили гостей двічі капітулювати. "Ліверпуль" відверто не вражає
Свисток
Перший тайм завершився - 2:0!
45+4'
Жовта картка
Попередження отримує Доусон!
Інфо
Арбітр компенсував 4 хвилини!
44'
Тепер вже Леміна на газоні. Сподіваємося, що цього разу без замін.
42'
Заміна
Замість Хвана виходить Адама Траоре.
40'
Намагався Хван прискоритися і отримав травму. Кореєць цю гру не продовжить.
39'
Хван грубо зіграв проти Гакпо, але поки що без попередження для корейця.
38'
Дуже багато помиляються підопічні Клоппа у заключній третині поля.
35'
Агресивно у першому таймі грають господарі. У футболістів "Ліверпуля" немає вільного часу на роздуми.
32'
Гості у ці хвилини контролюють м'яч ,але скоротити відставання у рахунку ніяк не можуть. Контратаки "вовків" дуже небезпечні.
29'
Після навісу з правого флангу пробивав Доусон, але цього разу вище воріт.
27'
Небезпечний момент
Матіп обрізався, але Нунес не зміг переграти Аліссона. Рахунок вже міг бути розгромний.
26'
Салах поки що непомітний. Окрім одного удару лідер "Ліверпуля" нічим не відзначився.
23'
Варто відзначити солідну гру господарів у центрі поля. Футболістам "Ліверпуля" непросто повертати собі м'яч після втрат.
20'
Салах пробивав з меж штрафної, але вище воріт.
17'
Кейта двічі поспіль пробивав, але прямо в захисника. Поступово додають в активності гості.
15'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у гостей. Удар Нуньєса з меж штрафної парирував голкіпер.
14'
З великим натхненням сьогодня грають підопічні Лопетегі. Гості ніяк не можуть прийти до тями.
Інфо
Доусон забиває у своєму першому матчі за нову команду!
12'
Гоооол!!!
Фантастика! Крейг Доусон після рикошету від захисника розстріляв ворота Аліссона - 2:0.
9'
Після забитого м'яча господарі продовжують контролювати м'яч. У футболістів "Ліверпуля" поки що нічого не виходить.
6'
Гоооол!!!
Хван прострілював з гострого кута, а м'яч з рикошетом від Матіпа залетів в ворота. Дуже курйозний гол.
4'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у матчі. Сарабія пробивав з меж штрафної, але повз ворота. Активний початок зустрічі від підопічних Лопетегі.
4'
Кунья пробивав по воротам, але прямо в руки Аліссона. Непогана контратака господарів.
3'
Гості на початку зустрічі намагаються нав'язати свою гру, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Гра розпочалася!
"Вулверхемптон" (запасні): Бентлі, Буену, Коллінз, Моутінью, Поденсе, А. Траоре, Хонні, Хіменес, Ходж
Інфо
"Вулверхемптон" (старт): Жозе Са - Нурі, Кілман, Доусон, Семеду, Леміна, Невеш, Матеус Нунес, Хван, Сарабія, Кунья
Інфо
"Ліверпуль" (запасні): Келеххер, Мілнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Елліот, Тцимікас, Карвальо, Філіппс
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Аліссон - Александр-Арнольд, Гомес, Матіп, Робертсон, Байчетіч, Тіаго, Кейта, Гакпо, Нуньєс, Салах
Інфо
Безвиграшна серія підопічних Юргена Клоппа налічує в АПЛ вже три матчі. У гостьовому матчі "Ліверпулю" буде непросто, адже з приходом Лопетегі в п’яти іграх чемпіонату "вовки" здобули сім очок.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 22-го туру АПЛ між "Вулверхемптоном" та "Ліверпулем. Стартовий свисток рефері Пола Тірні з Ланкаширу прозвучить о 17:00.
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Анонс матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" 04.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 04.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.01.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" можна подивитися 04.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команди Вулверхемптон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 22.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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