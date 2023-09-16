  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вулверхемптон - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Вулверхемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 вересня 2023, 14:30 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
1 - 0
Оновити
42'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Mac Allister, Alexis 7' Hee-chan, Hwang
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
29%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 15-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 22 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 15 times. The goal difference is 35-14 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Wolverhampton Wanderers at home) and 2-0 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 5 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 9 away matches.
  • Pedro Neto has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 3. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (2).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 19 in the table with 2 points. Now they are number 15 with 3 points.
  • A year ago, Liverpool FC were number 9 in the table with 5 points. Now they are number 3 with 10 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 26% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 26% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 1.4.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.26 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
2
Перемог
14
Ігор
11
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Вулверхемптон 5 - 0 Завершено Блекпул В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Hee-chan, Hwang
7'
4'
Mac Allister, Alexis
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
29%
Ліверпуль
38%
Склади команд
1
Sa, Jose
3
Ait-Nouri, Rayan
23
Kilman, Max
15
Dawson, Craig
22
Semedo, Nelson
5
Маріо Леміна
8
Gomes, Joao
27
Bellegarde, Jean-Ricner
11
Hee-chan, Hwang
12
Cunha, Matheus
7
Neto, Pedro
1
Alisson
2
Gomez, Joe
78
Quansah, Jarell
32
Жоель Матіп
26
Robertson, Andy
8
Szoboszlai, Dominik
10
Mac Allister, Alexis
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
20
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
    7
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 7
    Neto, Pedro
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 27
    Bellegarde, Jean-Ricner
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 15
    Dawson, Craig
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 1
    Sa, Jose
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
    4
  • 17
    Jones, Curtis
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
ЖК
1
1
Штрафні
3
4
Кутові
1
3
Фоли
1
32%
Володіння м'ячем
68%
2
Удари в отвір
3
Удари повз
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
38'
Гакпо після прострілу з флангу отримав можливість пробити з відмінної позиції, але замість акцентованого удару в площину махнув ногою повз мʼяч.
34'
Небезпечний момент
Нету знищив на фланзі Гомеса та м’яко подав точно на Кунью. Здавалося, ніщо не завадить бразильцю забити, але він погано підлаштовувався під мʼяч і навіть не вдарив по воротах.
32'
Доусон уже не вперше виграє верх на кутовому в чужому карному та завдає удару. Поки все повз, але дзвіночок тривожний для Клоппа. Черговий.
30'
28'
Макаллістер слабко відіграв на підборі після кутового біля чужих воріт, у наслідок чого Нету перехопив мʼяч і намагався втекти віч-на-віч. Партнери підстрахували аргентинця.
27'
Жота зряче стріляв на Салаха, але Аїт-Нурі прочитав епізод і впевнено перехопив мʼяч.
23'
Ліверпуль має відіграватися, але поки взагалі не видно за рахунок чого вони планують це робити. В карному господарів все максимально спокійно.
18'
Активний Нету створив ще один момент. Дотягнув мʼяч до лінії карного та пробив поруч із лівою штангою.
13'
Перший удар від Ліверпуля. Жота приблизно на 11 метрах відгукнувся на простріл Салаха, влучити в площину не вдалося.
10'
Дуже небезпечна передача з протилежного флангу пішла на Нету, Гомес в останній момент перехопив.
7'
Гоооол!!!
«Вовки» відкривають рахунок! Нету як манекенів обійшов кількох захисників і прострілив на дальню штангу, а там уже замкнув Хван. Жахливий провал оборони Ліверпуля.
4'
Жовта картка
Макаллістер віддав неточну передачу в центрі поля та був змушений зривати атаку ціною попередження.
2'
Вулвергемптон активно розпочав, заробили кутовий. Створити загрозу зі стандартного положення не вдалося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер.
Запасні: Бентлі (в), Буено, Доерті, Дойл, Калайджич, Сарабія, Сілва, Тоті, Траоре.
Стартовий склад Вулвергемптона (4-3-3): Са — Аїт-Нурі, Кілман (к), Доусон, Семеду — Жуан Гомеш, Леміна, Бельгар — Хван, Кунья, Нету. Головний тренер — Гарі О’Ніл.
Запасні: Келлехер (в), Байчетич, Гравенберх, Діас, Елліот, Ендо, Конате, Нуньєс, Цімікас.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон — Робертсон (к), Матіп, Кванса, Гомес — Джонс, Макаллістер, Собослай — Жота, Гакпо, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Ліверпуль у 4 стартових турах втратив лише 2 очки та посідає третій рядок. «Вовки» розташувались на 15-му місці з 3 балами.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду АПЛ між Вулвергемптоном і Ліверпулем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Нива Нива 0 Металіст Металіст 0 Завершено 22:00 - Вчора Райо Вальєкано Райо Вальєкано 2 Алавес Алавес 0 Завершено 22:00 - Вчора Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 2 Ніцца Ніцца 3 Завершено 22:00 - Вчора Саутгемптон Саутгемптон 1 Лестер Сіті Лестер Сіті 4 Завершено 21:45 - Вчора Вестерло Вестерло 0 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль" 16.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 01.03.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль" можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Крістал Пелес - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.