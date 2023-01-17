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Вулверхемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 17 січня 2023, 21:45
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 1
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перерыв
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
13' Elliott, Harvey
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
35%
Нічия
31%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 1 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 6 times. The goal difference is 14-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 19 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 13 times. The goal difference is 32-11 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 28% of their matches, Liverpool FC in 37% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 28% of halftimes, Liverpool FC wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 0 of their last 3 FA Cup games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 0 of their last 3 FA Cup games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in FA Cup.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 4 games.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
1
Перемог
11
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Новини команд
Головні події
13'
Elliott, Harvey ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
35%
Нічия
31%
Ліверпуль
35%
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари в отвір
2
9
Штрафні
8
1
Кутові
1
1
Сейви
5
Фоли
6
2
Блоковано ударів
2
Удари повз
3
3
Офсайди
3
1
ЖК
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Вибігали в контратаку гості, але Гакпо пожертвував ефективністю заради ефектності. Нідерландець віддав пас у дотик п'ятою на партнера, і зрештою Ліверпуль втратил круглий снаряд.
45'
Інфо
Дві хвилини компенсував арбітр до першого тайму.
43'
Жовта картка
Жовта для Траоре за зрив атаки. Цього разу він не встиг за Цімікасом.
40'
Цього разу вийшло. Траоре нарешті втік від Цімікаса після закидання партнера, однак вінгер пробив неточно - м'яч зрізався з ноги.
39'
Більше контролюють м'яч "вулвз" в останні хвилини. Але важко їм підійти до воріт Келлехера.
35'
Офсайд
Карвалью вийшов сам на сам і реалізував свій момент ударом у лівий кут, однак арбітри відразу заафіксували офсайд.
33'
Кутовий
Перший кутовий Ліверпуля у матчі завершився вибитою подачею Мілнера. Далі гості виграли підбір і розпочали позиційний наступ.
32'
Гакпо несподівано вирішив пробити з меж штрафного, але поцілив вище воріт. Кейта очікував на передачу, однак по-своєму вирішив Коді.
29'
Лемібкіса з правого флангу намагався прострілити в штрафну, але вийшло неточно.
27'
Тепер господарі отримали шанс виконати стандарт поблизу чужого штрафного, але нічого путнього вони з нього не створили.
22'
Карвалью заробив стандарт недалеко від штрафного суперників. Тьяго закинув на Конате, однак той опинився в офсайді.
18'
Знову неточно Хіменес пробив головою. Цього разу після навісу Невеша.
15'
Небезпечний момент
І ще один епізод біля воріт господарів. Цього разу пробивав Цімікас, але його удар полетів вище цілі.
13'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Ліверпуль попереду! Елліот розігнав атаку гостей, біг з центра поля і зрештою наважився на удар з-за меж штрафного. Влучив точно під поперечку. Трохи загубив лінію воріт Са.
10'
Удар Гакпо після невеликого рикошету полетів у руки Са.
6'
Кутовий
Моутінью з кутового віддав пас на Невеша, той навісив у штрафну, але Конате вибив м‘яч.
3'
Хіменес у боротьбі з Конате головою невдало пробив після навісу Траоре з правого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Ліверпуль: Келлехер - Мілнер, Гомес, Конате, Цімікас - Кейта, Байчетич, Тьяго - Елліот, Гакпо, Карвалью.
Вулвергемптон: Са - Лембікіса, Коллінз, Тоті, Хонні - Траоре, Моутінью, Невіш, Ходж, Айт Нурі - Хіменес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Свисток
Головний арбітр: Андре Маррінер.
Інфо
Цей поєдинок має статус "перегравання", адже 7 січня команди зіграли внічию 2:2.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому Вулвергемптон зіграє з Ліверпулем.
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Анонс матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" 17.01.2023, Кубок Англії

Матч між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 17.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" можна подивитися 17.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Вулверхемптон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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