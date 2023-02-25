Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 25.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.02.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 26.01.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.02.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Атлетік - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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