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Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 лютого 2023, 19:30 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Атлетіко
Мадрид
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
30%
Атлетіко
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid when Real Madrid is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 12 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 59-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 74 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 26 draws while Atletico Madrid have won 11 times. The goal difference is 121-72 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid's last away win against Real Madrid was in 2016.
  • Last season's matches: 2-0 (Real Madrid at home) and 1-0 (Atletico Madrid at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Atletico Madrid in their last 8 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 7-3-0.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 11 goals. Alvaro Morata has scored 7 times for Atletico Madrid.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Antoine Griezmann is Atletico Madrid's biggest assister (6).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (6) than any other player at Real Madrid. Saul Niguez has collected 7 for Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Atletico Madrid in 35% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Atletico Madrid wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Atletico Madrid won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.37 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
16
Перемог
38
Ігор
9
Перемог
Атлетіко
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Реал 4 - 0 Завершено Ельче В
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
08.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 1 - 4 Завершено Реал В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 19:30 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 17:15 Сельта 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
30%
Атлетіко
27%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
14
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
19
Данiель Себальос
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
11
Asensio, Marco
13
Ян Облак
26
Molina, Nahuel
15
Savic, Stefan
22
Hermoso, Mario
23
Mandava, Reinildo
14
Маркос Льоренте
24
Barrios Rivas, Pablo
8
Коке
17
Сауль Ньiгес
8
Антуан Грiзманн
21
Яннік Феррейра Карраско
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 21
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 24
    Barrios Rivas, Pablo
    Півзахисник
  • 8
    Коке
    Захисник
  • 17
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Трансляція
Запасні: Лопес (в), Лунін (в), Азар, Вальєхо, Діас, Родрігес, Камавінга, Лукас, Модрич, Одріосола, Чуамені.
Інфо
Суддя в полі — Хесус Хіль Мансано.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітан, Карвахаль — Себальйос, Кроос, Вальверде — Вінісіус, Бензема (к), Асенсіо. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Грбич (в), Вітсель, Депай, Догерті, Корреа, Лемар, Мората, Хіменес.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак — Мандава, Ермосо, Савіч, Моліна — Ньїгес, Коке (к), Барріос, Льоренте — Грізманн, Карраско. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
Третє мадридське дербі в сезоні. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 23-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Атлетіко.
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Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 25.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 26.01.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Атлетіко" можна подивитися 25.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.02.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Атлетік - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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