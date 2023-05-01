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Лестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 травня 2023, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
2 - 1
Оновити
45'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
15' Calvert-Lewin, Dominic 22' Soyuncu, Caglar 33' Джеймі Варді
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Everton FC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 20-19 in favour of Everton FC.
  • During the last 36 meetings, Leicester City have won 9 times, there have been 16 draws while Everton FC have won 11 times. The goal difference is 49-48 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-2 (Leicester City at home) and 1-1 (Everton FC at home).
  • Did you know that Leicester City scores 30% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 6 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 14 away matches.
  • Leicester City haven't scored in 7 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 9 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-7-8.
  • James Maddison has assisted the most goals for Leicester City with 7. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (6).
  • James Maddison has more yellow cards (8) than any other player at Leicester City. Amadou Onana has collected 8 for Everton FC.
  • A year ago, Leicester City were number 9 in the table with 45 points. Now they are number 18 with 29 points.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 26% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Leicester City wins 26% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Leicester City.
  • On their last meeting Leicester City won by 2 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 1, Everton FC won 2, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Leicester City scores 1 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Everton FC is 1.4.
  • Leicester City scores 1.43 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Everton FC.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Harvey Barnes is Leicester City's top scorer with 10 goals. Dwight McNeil has scored 5 times for Everton FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
7
Перемог
18
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Евертон 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Головні події
ГООЛ! Джеймі Варді
33'
ГООЛ! Soyuncu, Caglar
22'
15'
Calvert-Lewin, Dominic ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Склади команд
31
Iversen, Daniel
33
Thomas, Luke
4
Soyuncu, Caglar
4
Faes, Wout
27
Тімоті Кастань
25
Ndidi, Wilfred
42
Бубакарі Сумаре
7
Barnes, Harvey
11
Maddison, James
8
Юрі Тілеманс
9
Джеймі Варді
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
5
Майкл Кін
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
21
Абдулайе Дукуре
18
Iwobi, Alex
9
Calvert-Lewin, Dominic
7
McNeil, Dwight
Стартовий склад
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
    33
  • 7
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 11
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 42
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 33
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 4
    Soyuncu, Caglar
    Захисник
    22
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 31
    Iversen, Daniel
    Воротар
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
    15
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дин Смит
  • Шон Дайч
Статистика матчу
Блоковано ударів
2
8
Штрафні
5
Кутові
6
2
Офсайди
1
3
Фоли
7
54%
Володіння м'ячем
46%
4
Удари в отвір
2
Удари повз
5
1
Сейви
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Лестер Сіті" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
43'
Небезпечний момент
Спочатку Калверт-Льюїн не зміг з декількох метрів пробити повз голкіпера, а в наступній атаці Варді пробив у перекладину. Фантастика!
42'
Небезпечний момент
Могли зрівнювати рахунок гості. Макніл пробивав з меж штрафної, але знову блискуче зіграв Іверсен.
39'
Багато сумбуру з'явилося у грі гостей. Підопічні Дайча починають чомусь поспішати і помиляються у простих ситуаціях.
36'
Кутовий
Макніл подавав з правого флангу, але епізод завершився без удару по воротам.
33'
Гоооол!!!
Варді був непомітним, але свій момент він знайшов. Після передачі Мадісона нападник реалізував вихід один на один. Відзначаємо помилку Івобі у центрі поля.
32'
Поки що непомітний Варді і в цьому заслуга захисників "Евертона", які грають уважно.
30'
Макніл пробивав з меж штрафної, але вище воріт. У ці хвилини тиснуть гості, а футболісти "Лестера" розраховують на контргру.
28'
Івобі намагався подати у штрафну, але м'яч зрізався і полетів вище воріт.
25'
Забитий м'яч додав футболістам "Лестера" впевненості у власних силах. Вони намагаються швидше доставляти м'яч у заключну третину поля.
22'
Гоооол!!!
Після розіграшу стандарту зрівнюють рахунок господарі. Фас скинув, а Союнчу розстріляв ворота Пікфорда - 1:1.
20'
Офсайд
Івобі зіграв не уважно. Варто також відзначити захисників, які цього разу з своєю роботою впоралися.
18'
Після забитого м'яча продовжують атакувати футболісти "Евертона". Пресинг дозволяє підопічним Дайча сьогодні домінувати.
15'
Гоооол!!!
Калверт-Льюїн реалізував одинадцятиметровий. Дуже важливий гол для команди Миколенка.
14'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота "Лестера" призначає арбітр. Кастань штовхнув Калверта-Льюїна.
12'
Господарі намагаються відсунути гру від власних воріт, але з переходом з захисту в атаку у них суттєві проблеми.
9'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Івобі пробивав з меж штрафної, але блискуче зіграв Іверсен.
8'
У ці хвилини перехопили ініціативу гості. Вони намагаються грати за рахунок довгих передач у штрафну.
6'
Перший удар у площину воріт у нашому матчі виконали гості. Коулмен пробивав з-за меж штрафної, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.
4'
Сумаре з правого флангу прострілював, але влучив у захисника. Апелювали господарі щодо гри рукою.
2'
Барнс віддавав у штрафну на Варді, але нападнику господарів не вистачило швидкості. Активно розпочинають гру футболісти "Лестера".
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Евертон" (стартовий склад): Пікфорд - Миколенко, Тарковскі, Кін, Коулмен - Гарнер, Гує, Дукуре - Макніл, Калвер-Льюїн, Івобі
Інфо
"Лестер" (стартовий склад): Іверсен - Томас, Союнчу, Фас, Кастань - Сумаре, Ндіді - Барнс, Меддісон, Тілеманс - Варді
Значення цієї гри неможливо переоцінити.Ціна перемоги в матчі "Лестера" з "Евертоном" – шістнадцяте місце. П'ять конкурентів "лисиць" і "ірисок" у боротьбі за виживання програли свої матчі в 34-му турі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 34-го туру АПЛ між "Лестером" та "Евертоном". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Лестер Сіті" - Евертон 01.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 01.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Лестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Дин Смит и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Евертон можна подивитися 01.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 25.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 27.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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