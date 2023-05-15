ФК Минай - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - СК Дніпро-1 15.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 15.05.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 15.05.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Минай - 15.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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