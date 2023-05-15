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ФК Минай - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 травня 2023, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 1
Матч завершено
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
31' Blanco, Domingo Felipe 41' Ігор Гончар
46' Сергій Петько 63' Blanco, Domingo Felipe Вийшов: Rubchynskyi, Valentyn 63' Володимир Танчик 72' Ігор Гончар Вийшов: Dmytruk, Taras 73' Pidlepenets, Yevhen Вийшов: Hayner 79' Артем Довбик 82' Олександр Піхальонок Вийшов: Ігор Когут 82' Євген Пасіч Вийшов: Рональд Матарріта 83' Chuiev, Bohdan Вийшов: Ghecev, Mihail 83' Сергій Петько Вийшов: Михайло Шишка 87' Vitenchuk, Vadym Вийшов: Юрій Коломоєць 88' Валерій Рогозинський Вийшов: Baydal, Anton 90' Rybak, Vladislav
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
25%
Нічия
27%
СК Дніпро-1
48%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Minaj scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches.
  • FC Minaj haven't won any of their last 3 games against SC Dnipro-1.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 5 goals. Artem Dovbyk has scored 22 times for SC Dnipro-1.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (10) than any other player at FC Minaj. Eduard Sarapii has collected 6 for SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 23% of their matches, SC Dnipro-1 in 37% of their matches.
  • FC Minaj wins 23% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 37%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Minaj.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Minaj won 1, SC Dnipro-1 won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 4 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Minaj scores 1 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 3 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and SC Dnipro-1 is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and SC Dnipro-1 is 2.
  • FC Minaj scores 0.85 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
1
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
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Новини команд
Головні події
90'
Rybak, Vladislav
Валерій Рогозинський
Вийшов: Baydal, Anton
88'
Vitenchuk, Vadym
Вийшов: Юрій Коломоєць
87'
Chuiev, Bohdan
Вийшов: Ghecev, Mihail
83'
Сергій Петько
Вийшов: Михайло Шишка
83'
82'
Олександр Піхальонок
Вийшов: Ігор Когут
82'
Євген Пасіч
Вийшов: Рональд Матарріта
79'
Артем Довбик ГООЛ!
73'
Pidlepenets, Yevhen
Вийшов: Hayner
Ігор Гончар
Вийшов: Dmytruk, Taras
72'
63'
Blanco, Domingo Felipe
Вийшов: Rubchynskyi, Valentyn
63'
Володимир Танчик
Сергій Петько
46'
Ігор Гончар
41'
31'
Blanco, Domingo Felipe
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
25%
Нічия
27%
СК Дніпро-1
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
    72 41
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    87
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
    83 46
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
    88
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
    83
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
    90
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
    82
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 10
    Peglow
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
    63 31
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
    82
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
    63
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
    79
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
12
Штрафні
24
22
Фоли
9
2
Удари в отвір
6
4
Удари повз
7
4
Кутові
5
5
Сейви
2
2
ЖК
2
2
Офсайди
3
1
Блоковано ударів
1
40%
Володіння м'ячем
60%
Трансляція
Дніпро-1 завдяки індивідуальним діям Піхальонка та Довбика вириває надважливу перемогу та продовжує гонитву за Шахтарем. Минай виглядав непогано, але в кінці не вистачило концентрації.
90+6'
Свисток
Матч завершився.
90+3'
Небезпечний момент
Дніпро-1 міг забивати другий на контратаці, але Бандура двічі врятував свою команду. Спочатку удар Рубчинського потягнув, а потім і добивання Пеглоу.
90+2'
Жовта картка
Рибак надто довго вводив м'яч у гру.
90+1'
Інфо
Компенсовано чотири хвилини.
89'
Булеза вирізав ідеальну подачу до карного, але всі гравці Миная пролетіли повз м'яч. Це рівень майстерності дається взнаки.
87'
Заміна
Шаран кинув у гру Коломойця та Байдала. Вітенчук і Рогозинський завершили поєдинок.
85'
Минай кинув усі сили в атаку, але поки не вдається створити по-справжньому небезпечний момент. Дніпро-1 відбивається.
83'
Заміна
Шишка та Гечев вступили у гру, Петько та Чуєв пішли відпочивати.
82'
Заміна
Когут і Матарріта замінили відповідно Піхальонка та Пасіча.
79'
Гоооол!!!
Дніпро-1 відкриває рахунок! Піхальонок навісив точно на голову Довбика, а найкращий бомбардир УПЛ без особливих труднощів вразив відкритий кут. Не дотримав Минай.
78'
Твердохліб вирішив взяти гру на себе та пробив із гострого кута. Варто було пошукати інші варіанти продовження атаки.
74'
Небезпечний момент
Адамюк виграв верхову боротьбу на кутовому та пробив у дальній кут. Фортуна на боці Миная в цьому епізоді, м'яч влучив у штангу.
73'
Заміна
Підлепенець, схоже, отримав травму. Після дев'яти хвилин на полі він повертається на лаву запасних. Хайнер у грі.
72'
Заміна
Гончар поступився місцем на полі Дмитруку.
70'
Дуже перспективно виглядала контратака Миная, але Рогозинський усе зіпсував. Не зміг вивести Вишневського на удар.
68'
Все гаразд, Піхальонок повернувся на поле.
66'
Піхальонок отримав пошкодження, йому надають медичну допомогу.
64'
Немчанінов настільки потужно пробив, що Рибак лише з другої спроби зафіксував м'яч у руках. Твердохліб не встиг на добивання.
63'
Заміна
Рубчинський і Підлепенець вийшли на поле замість Бланко і Танчика.
61'
Бланко змістився з флангу в центр і пробив на виконання. Непогано, але Бандура також на місці.
59'
Твердохліб непогано приклався злету, але все-таки повз ворота пройшов м'яч. Та й Рибак повністю контролював ситуацію.
55'
Пройшло десять хвилин другого тайму, але нічого не змінилося в порівнянні з першою половиною гри. Навіть ще менше гостроти створює Дніпро-1.
51'
Булеза отримав м'яч на куті карного і одразу пробив на силу в ближній кут. Над хрестовиною пройшов ігровий знаряд.
49'
Довбик прийняв м'яч у карному, незважаючи на опіку з боку одразу декількох захисників, але прострілити Артему вже не дали.
46'
Жовта картка
Петько зірвав контратаку суперника та був поперджений.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Минай, як і завжди за Шарана, дуже організовано обороняється. Дніпру-1 дуже непросто в атаці, потрібні нестандартні рішення. Подивимось, що придумає Кучер.
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Офсайд
Петько відправив м'яч у сітку, але вже після того, як пролунав свисток. Трохи раніше Гончар заліз у положення поза грою.
43'
Офсайд
Довбик міг вивалюватися віч-на-віч, але лайнсмен підняв прапорець. На повторі видно, що офсайд дійсно був.
43'
Піхальонок в оточенні кількох захисників знайшов можливість для удару. М'яч пішов у площину, але особливих проблем Бандурі не створив.
42'
Небезпечний момент
Перший по-справжньому небезпечний момент у сьогоднішньому матчі! Бабенко чудово відкрився на ближній і пробив з-під захисника. Пощастило Бандурі, що удар прийшовся саме в ту зону, де він знаходився.
41'
Жовта картка
Гончар у підкаті зіграв у м'яч, але Деревинський побачив фол на жовту картку.
40'
Стінка прийняла на себе удар Довбика зі штрафного.
39'
Піхальонок класно прокинув собі на хід і опинився на ударній позиції, але не зміг спрямувати м'яч у площину.
35'
Нічого по суті не відбувається на полі в останні хвилини. Минаю навіть вдалося відсунути суперника від воріт, зараз уся боротьба проходить у центрі.
31'
Жовта картка
Бланко зрізав у підкаті Твердохліба, жовта по ділу.
27'
Черговий невдалий стандарт від Дніпра-1. Взагалі не вдається зачепитися за м'яч після подач із кутових і штрафних.
24'
Пеглоу запускали віч-на-віч, але Бандура вчасно вискочив з лінії і забрав м'яч.
23'
Довбик скинув, Піхальонок пробив приблизно з лінії карного майданчика. Вище воріт.
21'
Зовсім невдалу подачу зараз виконав Булеза. За поле пішов м'яч, жодних шансів зачепитися не було.
19'
Бандура впевнено зіграв на виході, зафіксував м'яч у руках після навісу Пеглоу.
17'
У швидку контратаку вибігав Минай, але Вишневський повільно працював із м'ячем і дозволив Бабенко себе обікрасти.
16'
Закрив суперника у своєму карному Дніпро-1 і намагається навантажувати навісами. Поки це не дає результату.
13'
Піхальонку дали час, він підпрацював під ліву та пробив. Не найкраща спроба, м'яч звалився з ноги.
10'
Адамюк до кінця допрацював із Твердохлібом і зупинив прохід суперника флангом.
8'
Булеза виконав подачу зі штрафного, Рибак вийшов із воріт і кулаками виніс м'яч подалі.
5'
Дніпро-1 передбачувано володіє ініціативою. За перші п'ять Минай майже не перетинав центр поля.
3'
Невдала спроба дальнього удару від Сватка.
3'
Танчик відкривався у карному, але передача Пасіча з флангу не пройшла.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Пеньков (в), Кемкін (в), Байдал, Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоєць, Паламар, Трубочкін, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура (к) — Немчанінов, Кравчук, Чуєв — Булеза, Вітенчук, Петько, Гончар — Рогозинський, Вишневський, Твердохліб. Головний тренер — Володимир Шаран.
Запасні: Кінарейкін (в), Валеф (в), Гомеш, Каплієнко, Когут, Лучкевич, Матарріта, Підлепенець, Рубчинський, Танковський, Федорів, Хайнер.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Рибак — Пасіч, Сарапій, Сваток (к), Адамюк — Бабенко — Пеглоу, Бланко, Піхальонок, Танчик — Довбик. Головний тренер — Олександр Кучер.
У першому колі Дніпро-1 здобув вольову перемогу з рахунком 3-1.
Команди з різних кінців таблиці сьогодні зустрічаються: Дніпро-1 бореться за чемпіонство, а Минай намагається зберегти прописку.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду УПЛ між Минаєм і Дніпром-1.
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Анонс матчу ФК Минай - СК Дніпро-1 15.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 15.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 15.05.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - СК Дніпро-1 можна подивитися 15.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Минай - 15.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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