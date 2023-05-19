ФК Олександрія - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 13.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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