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ФК Олександрія - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 травня 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
26%
Нічия
26%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 21-10 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 26 meetings, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 7 draws while FC Dynamo Kiev have won 17 times. The goal difference is 56-16 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Oleksandriya's last home win against FC Dynamo Kiev was in 2018.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 3% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 10 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 4 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 6-6-1.
  • Maksym Tretyakov is FC Oleksandriya's top scorer with 7 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 12 times for FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 32% of their matches, FC Dynamo Kiev in 33% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 32% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 0, FC Dynamo Kiev won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Oleksandriya scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 1.8 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kiev is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kiev is 1.
  • FC Oleksandriya scores 1.92 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.37 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
26
Ігор
19
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
26%
Нічия
26%
Динамо
49%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Дмитро Кривушкін.
Запасні: Горох (в), Єрмаков (в), Бондаренко, Ващенко, Гунічев, Калітвінцев, Кобзар, Матюшенко, Савченко, Чубатий, Шулянський.
Інфо
Стартовий склад Олександрії (4-1-2-1-2): Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Скорко — Рибалка — Мустафаєв, Сігєєв — Ковалець (к) — Кулаков, Кожушко. Виконуючий обов'язки головного тренера — Сергій Кравченко.
Запасні: Бущан (в), Моргун (в), Беніто, Боль, Волошин, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Малиш, Рамадані, Рамірес, Царенко.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-2-3-1): Нещерет — Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик — Шепєлєв, Андрієвський — Кабаєв, Буяльський (к), Перріс — Ванат. Виконуючий обов'язки головного тренера — Олександр Шовковський.
У першому колі Динамо обіграло Олександрію з рахунком 3-1.
Обидві команди фактично втратили турнірну мотивацію. Динамо займає четвертий рядок, Олександрія — п'ятий і навряд чи ця диспозиція зміниться.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду УПЛ між Олександрією та Динамо.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Динамо 20.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 13.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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