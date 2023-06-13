ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 14.06.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Ковпак и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак
Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 10.06.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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