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ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 червня 2023, 15:00 . Трансляція: UA-Футбол
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
1 - 0
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22'
Інгулець
Петрово
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Хід матчу
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
40%
Нічия
27%
Інгулець
33%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: FC Ingulets Petrove - LNZ Cherkasy 1-1.
  • LNZ Cherkasy have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 56% of their matches, FC Ingulets Petrove in 20% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 56% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 20%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Both teams lost their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 2 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:37 Інгулець 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Кубок України 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:37 Інгулець 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полісся 2 - 1 Завершено ЛНЗ П
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 ЛНЗ 4 - 1 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2022/2023
13.05.2023 - 14:30 Епіцентр 0 - 2 Завершено ЛНЗ В
Перша ліга України 2022/2023
06.05.2023 - 13:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Нива Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:37 Інгулець 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:04 ФК Львів 0 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець П
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Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
40%
Нічия
27%
Інгулець
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 72
    Samoylenko, Kirill
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 71
    Galenko, Yaroslav
    Форвард
  • 28
    Kopil, Sergiy
    Півзахисник
  • 71
    Lopyryonok, Maksym Ivanovich
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 77
    Антон Савін
    Півзахисник
  • 4
    Soldat, Igor
    Захисник
  • 27
    Tyshchenko, Ivan
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 9
    Максим Марусич
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Ковпак
  • Владислав Лупашко
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Інгулець
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
17'
Гоооол!!!
ЛНЗ відкриває рахунок! Савін залишився один на своєму фланзі, отримав пас від Тищенка та класно в дотик вразив дальній нижній кут. Гра другим номером дала свої плоди!
15'
Савін не зустрів супротиву та наважився на удар приблизно з 40 метрів. Вкрай невдало, варто було пошукати інші варіанти.
12'
Непоганий навіс на Галенка пішов з правого флангу, однак Паламарчук не дозволив нападнику ЛНЗ дістатися до м'яча.
10'
Ігрова ініціатива поки в Інгульця, ЛНЗ більше розраховує на контратаки. В цілому жвавий початок зустрічі.
9'
Небезпечний момент
Перший по-справжньому небезпечний момент за ЛНЗ! Тищенко відгукнувся на простріл Норенкова й після обробки м'яча пробив по воротах. Паламарчук встиг зреагувати, виставивши ногу.
5'
Офсайд
Марусич міг отримати відмінний шанс забити, але лайнсмен здійняв прапорець. Повтор показав, що офсайд дійсно був.
5'
Запорожець пробивав з підступів до карного майданчика, одразу декілька захисників кинулися на нього та заблокували удар.
4'
Інгулець заробив кутовий, але скористатися стандартним положенням не вдалося.
3'
Солдат хотів вивести Копила віч-на-віч, але Ковальов прочитав епізод і не дав цього зробити.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Дубовий (в), Шеліхов (в), Долінський, Євдокимов, Насонов, Нехтій, Нич, Полюлях, Тарасенко, Шестаков.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ (4-1-2-3): Самойленко — Норенков, Муравський, Лопирьонок (к), Солдат — Хамелюк — Копил, Бойко — Савін, Галенко, Тищенко. Головний тренер — Олександр Ковпак.
Запасні: Білик (в), Кравчук, Мельничук, Одарюк, Осипенко, Павлов, Резепов, Сидоренко, Сітало, Ченбай.
Інфо
Стартовий склад Інгульця (4-1-4-1): Паламарчук — Смоляков, Кучеренко, Ковальов, Клименко — Коробенко — Козак, Запорожець (к), Кухарук, Козиренко — Марусич. Виконуючий обов'язки головного тренера — Владислав Лупашко.
Нагадаємо, що перша зустріч завершилася з рахунком 1-1. Забитими м'ячами відзначилися Клименко (Інгулець) і Тищенко (ЛНЗ). Правило виїзного голу сьогодні діє.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого стикового матчу за місце в УПЛ ЛНЗ Черкаси – Інгулець.
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Завершено 13:04 - Сьогодні Верес Верес 6 Металург Металург 1 Завершено 19:00 - Вчора Україна Україна 2 Кувейт Кувейт 0 Завершено 22:00 - 12.06.2023 Марокко Марокко 0 Кабо-Верде Кабо-Верде 0 Завершено 19:10 - 12.06.2023 Німеччина Німеччина 3 Україна Україна 3 Завершено 05:00 - 12.06.2023 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Даллас Даллас 0

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Анонс матчу ЛНЗ - Інгулець 14.06.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 14.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Ковпак и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Інгулець можна подивитися 14.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 10.06.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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