ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

13.06.2023 в 17:08 ЛНЗ - Інгулець. Анонс і прогноз матчу плей-офф за право грати в УПЛ на 14.06.2023 ЛНЗ - Інгулець: Прогноз і анонс матчу ⋉ 14.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол