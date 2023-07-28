Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Полісся 28.07.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 28.07.2023

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Полісся у попередньому футбольному матчі 10.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Lavrynenko, Sergiy и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Нива - 14.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Гартберг - 12.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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