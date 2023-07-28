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Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 липня 2023, 19:00 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
25%
Полісся
43%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 22% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 65% of their matches.
  • Veres Rivne wins 22% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 65%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 4 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 1, FC Polissya Zhytomyr won 2, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1.5 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.25 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 2.
  • Veres Rivne scores 1.41 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
4
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Полісся
Перша ліга України 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершено Полісся
Перша ліга України 2021
12.09.2020 - 16:00 Полісся 0 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
14.07.2023 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено Нива Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.06.2023 - 13:04 Верес 6 - 1 Завершено Металург В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:00 Металург 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:30 Полісся 3 - 2 Завершено Гартберг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Полісся 1 - 1 Завершено Рапід Н
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полісся 2 - 1 Завершено ЛНЗ В
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Полісся Н
Перша ліга України 2022/2023
14.05.2023 - 17:00 Полісся 5 - 0 Завершено Кремінь В
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Новини команд
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
25%
Полісся
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 4
    Андрій Гітченко
    Захисник
  • 5
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Огіря
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 18
    Makouana, Beni
    Форвард
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Kalitvintsev, Yuriy
LIVE
Трансляція матчу Верес - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ігор Пасхал.
Запасні: Когут (в), Коркодим (в), Вовченко, Гакман, Дахновський, Марусич, Хондак, Станіслав Шарай, Шевченко, Шестаков, Шух.
Інфо
Стартовий склад Вереса (4-2-3-1): Паст — Гагун, Сезар, Курко, Балан — Кухарук, Кучеров — Сікейра, Владислав Шарай, Блізніченко — Гайдучик. Головний тренер — Сергій Лавриненко.
Запасні: Поспєлов (в), Кудрик (в), Шаповал, Мустафаєв, Морозко, Крушинський, Микитюк, Янаков, Шастал.
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-2-3-1): Бойко — Смоляков, Шабанов, Гітченко, Кравченко — Огіря (к), Кушніренко — Макуана, Танковський, Козак — Будківський. Головний тренер — Юрій Калітвінцев.
Остання зустріч між цими командами завершилася перемогою житомирської команди в серії пенальті (4-3).
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу першого раунду УПЛ між Вересом і Поліссям.
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Анонс матчу Верес - Полісся 28.07.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 28.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Полісся у попередньому футбольному матчі 10.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Lavrynenko, Sergiy и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Полісся можна подивитися 28.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Нива - 14.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Гартберг - 12.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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