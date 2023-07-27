Ворскла - Діла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - "Діла" 27.07.2023, Ліга конференцій

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою "Діла" (Гори) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 27.07.2023

Час початку матчу: 20:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 04.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: "Діла" (Гори)

Країна: Грузия



Прошедший матч команди "Діла" був зіграний проти ДАК 1904 - 20.07.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Діла".

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