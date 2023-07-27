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Ворскла - Діла онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 27 липня 2023, 20:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
2'
Діла
Гори
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Хід матчу
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
64%
Нічия
19%
Діла
17%
Цікаві факти
  • FC Dila Gori have lost 3 away matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 28% of their matches, FC Dila Gori in 39% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 28% of halftimes, FC Dila Gori wins 39%.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dila Gori leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dila Gori is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Dila Gori's.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.28 goals when playing at home and FC Dila Gori scores 1.58 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Діла
Ліга конференцій 2023/2024
20.07.2023 - 20:00 Діла 2 - 0 Завершено ДАК 1904 В
Ліга конференцій 2023/2024
13.07.2023 - 20:30 ДАК 1904 2 - 1 Завершено Діла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Діла П
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 20:00 Діла 0 - 0 Завершено КуПС Н
Ліга конференцій 2022/2023
07.07.2022 - 19:00 КуПС 2 - 0 Завершено Діла П
Показати більше
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
64%
Нічия
19%
Діла
17%
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - "Діла"
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Домолега (в), Єрмолов (в), Ізотов, Кулаковський, Рамірес, Нестеренко, Оденцов, Скляр, Тузенко, Хрипчук, Черниш.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Крупський, Сантана, Чеснаков (к), Пердута — Кане, Юрченко, Павлюк, Феліпе — Челядін, Степанюк. Головний тренер — Віктор Скрипник.
Запасні: Чікашуа (в), Андронікашвілі, Асамоа, Гапріндашвілі, Ету, Кухіанідзе, Мзвакалі, Сардалішвілі.
Інфо
Стартовий склад Діли: Кучеренко — Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Чітейшвілі — Парулава, Сантос (к), Жан Віктор — Гейл, Ковталюк, Гоміс. Головний тренер — Андрій Демченко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій Ворскла – Діла.
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Анонс матчу Ворскла - "Діла" 27.07.2023, Ліга конференцій

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою "Діла" (Гори) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 27.07.2023
Час початку матчу: 20:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 04.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: "Діла" (Гори)
Країна: Грузия

Прошедший матч команди "Діла" був зіграний проти ДАК 1904 - 20.07.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Діла".

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