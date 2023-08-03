Діла - Ворскла онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Ворскла вирішила грати від глибокого захисту, і робила це настільки погано, що зрештою пропустила. Не можна припускатись такої кількості помилок, а особливо, якщо ти — воротар, тож Ісенка таки покарали. У атаці полтавці жодним чином себе не зарекомендували й навіть утратили одного з авторів голів у попередньому матчі.