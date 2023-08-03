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Діла - Ворскла онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 03 серпня 2023, 20:00 - Tengiz Burjanadze Stadium . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
Діла
Гори
1 - 0
Оновити
перерыв
Ворскла
Полтава
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Хід матчу
45' Parulava, Otar
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Діла
22%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Цікаві факти
  • FC Dila Gori have won 3 home matches in a row.
  • FC Dila Gori haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost none of their last 4 away matches.
  • The result of the first leg: FC Vorskla Poltava - FC Dila Gori 2-1.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dila Gori wins 1st half in 37% of their matches, FC Vorskla Poltava in 28% of their matches.
  • FC Dila Gori wins 37% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 28%.
  • When FC Dila Gori leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Dila Gori is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Dila Gori's.
  • FC Dila Gori scores 1.78 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Діла
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Діла
Останні матчі - Діла
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Діла П
Ліга конференцій 2023/2024
20.07.2023 - 20:00 Діла 2 - 0 Завершено ДАК 1904 В
Ліга конференцій 2023/2024
13.07.2023 - 20:30 ДАК 1904 2 - 1 Завершено Діла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Діла П
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 20:00 Діла 0 - 0 Завершено КуПС Н
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Останні матчі - Ворскла
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Діла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас В
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Головні події
ГООЛ! Parulava, Otar
45'
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Діла
22%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Статистика матчу
2
Удари повз
1
7
Штрафні
8
7
Фоли
6
6
Кутові
2
ЖК
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Діла - Ворскла
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Трансляція
У першій половині гри Ворскла вирішила грати від глибокого захисту, і робила це настільки погано, що зрештою пропустила. Не можна припускатись такої кількості помилок, а особливо, якщо ти — воротар, тож Ісенка таки покарали. У атаці полтавці жодним чином себе не зарекомендували й навіть утратили одного з авторів голів у попередньому матчі.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Чеснаков запустив потужний дальній удар над воротами.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 4 хв.
44'
Гоооол!!!
Гол. Сантос забрав відскок від кулаків Ісенка перед штрафним, після чого перекинув воротаря в поперечину, а Парулава добив.
41'
Тримається м'яч у Діли в центрі поля.
39'
Червона картка
Григорія Ярмаша вилучили з технічної зони.
37'
Якісь зайві емоції від футболістів Діли.
35'
Заміна
Феліпе не дотерпів та був замовлений на Бацулу.
33'
Небезпечний момент
Ковталюк трохи не встиг на ближній завершити простріл Гейла з лівого флангу.
31'
Чеснакову дали по голові м'ячем у боротьбі в штрафному.
29'
Розкатують м'яч команди в центрі поля.
26'
А ось і Гоміс присів на газон.
24'
Ноги Степанюка підбив на чужій половині Алеф.
22'
Небезпечний момент
Гейл випередив Ісенка біля лівого кута штрафного, зіграв на порожні на Ковталюка, а той не зупинив перед порожніми.
21'
Феліпе корчиться від болю.
19'
Подача з лівого флангу зі штрафного від Вандерсона нічим не завершилась.
17'
А ось і почав Феліпе триматись за задню поверхню стегна.
15'
Офсайд
Юрченко зіграв на лівий фланг штрафного в офсайд на Степанюка.
14'
Віктор віддав невдалу передачу наосліп до правого флангу атаки.
12'
Утримання м'яча від Діли на власній половині.
10'
Жовта картка
Павлюк отримав картку за відверте переривання контратаки суперників.
9'
Кане дальнім ударом у центральній зоні влучив у захисника, заробивши кутовий ліворуч.
7'
Павлюк дав по ногах Парулаві на лівому фланзі захисту.
5'
Чітеішвілі зі штрафного запустив м'яч над воротами.
5'
Кане збив Віктора перед штрафним Ворскли.
4'
Закидання з глибини Ісенко кулаком перехопив на межі штрафного.
2'
Кане перекинув м'яч над суперником на лівому фланзі захисту, а той його збив.
1'
Ворскла розпочала від захисту, як і першу гру.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Домолега, Ермолов, Рамірес, Кулаковський, Бацула, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Челядін, Черниш, Хрипчук, Оденцов.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський — Феліпе, Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко, Степанюк.
Запасні: Чікашуа, Одікадзе, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету.
Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор, Сантос, Парулава — Гоміс, Ковталюк, Гейл.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ворскла здобула перемогу в першій грі з рахунком 2:1.
Сімоне Соцца (Сереньо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. На полі стадіону Тенгіз Бурджанадзе (Горі, Грузія) зіграють грузинська Діла та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Діла - Ворскла 03.08.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою Діла (Гори) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Tengiz Burjanadze Stadium.

Дата проведення матчу: 03.08.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Діла (Гори) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Діла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Діла у попередньому футбольному матчі 27.07.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Діла - Ворскла можна подивитися 03.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Діла - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Діла (Гори)
Рік заснування Діла (Гори): 1949
Країна: Грузия

Прошедший матч команди Діла був зіграний проти Ворскла - 27.07.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Діла - 27.07.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Діла - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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