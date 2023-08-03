Діла - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Діла (Гори) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Tengiz Burjanadze Stadium.
Дата проведення матчу: 03.08.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь между командами Діла (Гори) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Діла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Діла у попередньому футбольному матчі 27.07.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Діла (Гори)
Рік заснування Діла (Гори): 1949
Країна: Грузия
Прошедший матч команди Діла був зіграний проти Ворскла - 27.07.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Діла - 27.07.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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