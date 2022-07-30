Утрехт - Шахтар онлайн трансляція матчу

між командою Утрехт (Утрехт) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 22.07.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь Утрехт (Утрехт) та командою Шахтар (Донецк):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Утрехт у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Утрехт (Утрехт)
Рік заснування Утрехт (Утрехт): 1970
Країна: Нидерланды
Тренер: Эрик тен Хаг
команди Утрехт був зіграний проти Спарта - 04.06.2023, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Утрехт.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.
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