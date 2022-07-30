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Утрехт - Шахтар онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 22 липня 2023, 15:00
Рейтинг матчу:
Утрехт
Утрехт
0 - 3
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55'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Утрехт
32%
Нічия
34%
Шахтар
34%
Особисті зустрічі
Утрехт
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт
Останні матчі - Утрехт
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
04.06.2023 - 19:00 Спарта 0 - 1 Завершено Утрехт В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
01.06.2023 - 22:00 Утрехт 1 - 2 Завершено Спарта П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
28.05.2023 - 15:30 Утрехт 3 - 2 Завершено Эммен В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 Аякс 3 - 1 Завершено Утрехт П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Утрехт 2 - 0 Завершено Валвейк В
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Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 18:10 Шахтар 0 - 5 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:30 АЗ 3 - 3 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
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Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Утрехт
32%
Нічия
34%
Шахтар
34%
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:3 у нашому матчі за підсумками другої половини.
60'
Небезпечний момент
Тоіров завершував контратаку зміщення з правого флангу ударом із межі штрафного, але поцілив точно в руки воротарю низом.
60'
Без зайвих швидкостей тримає м'яч Шахтар у центрі поля.
58'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тоірова збили перед чужим штрафним, але на задньому плані Бондаренко виштовхнув м'яч ліворуч під дальній удар Судакову, а той низом пробив у дальній кут повз руки воротаря.
54'
Утрехт перебуває біля штрафного Шахтаря, який узагалі не намагається активно грати в атаці.
52'
Із штрафного на лівому фланзі Азаркан виконав подачу до центру володінь Шахтаря, де партнер просто скинув м'яч до рук Трубіну.
50'
Сейнтенс прострілював із лівого флангу, але Трубін на ближній перехопив м'яч.
48'
Закидання від Бондаренка на лівий фланг атаки для Невертона було засильним.
46'
Криськів збив на лівому фланзі захисту Азаркана.
45'
Багато дріботить м'яч цими хвилинами в центрі поля.
43'
Жовта картка
Карту дали Бондарю за зрив контратаки суперників у центральному колі.
42'
Заміна
Тоіров вийшов замість Зубкова.
40'
Офсайд
Офсайд на лівому фланзі штрафного в Педріньйо під час скидання від Траоре.
39'
Діагональ пішла на правий фланг атаки для Сейнтенс, але той запізно стартував.
38'
Шахтар мало тримає м'яч на чужій половині, але й суперникам не дає розвернутись.
36'
Зачепився за дальню передачу з власної половини поля Рамселар, але одразу його накрили троє суперників.
34'
Невертон відкрився під передачу на хід до лівого флангу штрафного, але простріл із лицьової перевів на кутовий де Кайзер.
33'
Дувікасу покотили м'яч під дальній удар із зони перед штрафним, але той поцілив повз ліву стійку.
32'
Офсайд
Офсайд у Зубкова під час передачі на хід до правого флангу штрафного.
31'
Заміна
Трубін у воротах замість Різника.
31'
Заміна
Невертон дебютував заміною В'юннику.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Інфо
Перерва триватиме 5 хвилин.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
30+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бондар запустив діагональ на лівий фланг атаки, де В'юнник приняв на груди, після чого потужно пробив у ближній кут низом!
29'
Тримає м'яч під контролем під завісу першого тайму.
27'
Небезпечний момент
Скинули м'яч перед штрафним під дальній удар ван дер Горна, але той поцілив трохи повз ліву стійку.
25'
Подачу з лівого флангу від Топалова на дальній бік штрафного перехопив захисник.
23'
Небезпечний момент
Дувікас від лівого кута штрафного закручував у дальній кут, але Різник красиво перевів на кутовий.
21'
Небезпечний момент
Пас Топалова під тиском із лівого флангу захисту перехопив Азаркан, після чого відбувся дальній постріл другим дотиком точно в руки воротарю.
19'
Закидання з глибини поля від Судакова на лівий фланг штрафного на В'юнника перехопив воротар.
17'
М'яч тримається на половині поля Шахтаря, але жодної загрози воротам Різника не виникає.
15'
Бруверс отримав м'ячем по вуху на нашій половині.
14'
Не встиг за передачею на хід лівим флангом атаки Ель-Каруані.
12'
Рамселар змістився з лівого флангу, але вистрілив здалеку точно в руки Різнику.
10'
Класний пресинг дає Шахтар від центральної лінії. У суперників нічого немає попереду.
9'
Подача зі стандарту на лівому фланзі від Зубкова на дальню стійку була невдалою.
8'
Траоре грубим фолом збили на лівому фланзі атаки.
6'
Перехопили передачу В'юнника на правий фланг атаки для Зубкова.
4'
Утрехт намагається відповідати власними атаками.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Воротар увів м'яч у гру пасом від воріт, але Зубков підтиснув суперника, забезпечивши відскок на Траоре під порожні!
2'
В'юнник із лівого флангу виконав подачу на дальню стійку, але партнери не зачепились.
1'
Шахтар непогано виглядає в контролі м'яча на старті гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першій грі на зборах "помаранчево-чорні" розписали мирову з АЗ Алкмар (3:3), після чого поступались АЕК Афіни (0:5) та амстердамському Аяксу (0:3).
Утрехт: де Кайзер — тер Авест, ван дер Горн, Віргівер, Ель-Каруані — Бруверс, Торнстра — Сейнтенс, Азаркан, Дувікас — Рамселар.
Запасні: Пузанков, Трубін, Твардовський, Конопля, Фарина, Козік, Педріньйо, Ракіцький, Корнієнко, Кастілло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоіров, Сікан, Келсі.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов — Бондаренко — Криськів, Судаков, Зубков, В’юнник — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Сьогоднішній спаринг Шахтаря з Утрехтом проходитиме в форматі чотирьох таймів по 30 хвилин кожен.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Sportpark vv Dirkshorn (Дірксгорн, Нідерланди) зіграють нідерландський Утрехт та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Утрехт - Шахтар 22.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Утрехт (Утрехт) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 22.07.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Утрехт (Утрехт) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Утрехт у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Утрехт - Шахтар можна подивитися 22.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Утрехт - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Утрехт (Утрехт)
Рік заснування Утрехт (Утрехт): 1970
Країна: Нидерланды
Тренер: Эрик тен Хаг

команди Утрехт був зіграний проти Спарта - 04.06.2023, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Утрехт.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

Слідкуйте за результатами матчу Утрехт - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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