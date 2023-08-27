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Вільярреал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 серпня 2023, 18:30 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
1 - 2
Оновити
26'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
12' Gavi 15' De Jong, Frenkie 26' Foyth, Juan
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
27%
Нічия
38%
Барселона
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona when Villarreal CF is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 5 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 45-33 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 50 meetings, Villarreal CF have won 9 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 31 times. The goal difference is 105-58 in favour of FC Barcelona.
  • Villarreal CF's last home win against FC Barcelona was in 2007.
  • Last season FC Barcelona won both games against Villarreal CF (3-0 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 5 games.
  • Villarreal CF wins 1st half in 26% of their matches, FC Barcelona in 51% of their matches.
  • Villarreal CF wins 26% of halftimes, FC Barcelona wins 51%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Villarreal CF scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Villarreal CF scores 2 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.77 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
1
Перемог
24
Ігор
18
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вільярреал 1 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.08.2023 - 20:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 20:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Вільярреал 2 - 2 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Вільярреал 2 - 0 Завершено Кадіс В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Foyth, Juan
26'
15'
De Jong, Frenkie ГООЛ!
12'
Gavi ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
27%
Нічия
38%
Барселона
35%
Склади команд
13
Jorgensen, Filip
24
Альфонсо Педраса
5
Cuenca, Jorge
2
Gabbia, Matteo
8
Foyth, Juan
16
Baena, Alex
10
Данiель Парехо
6
Етьєн Капу
20
Terrats, Ramon
11
Sorloth, Alexander
7
Moreno, Gerard
1
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
22
Ілкай Гюндоган
18
Оріоль Ромеу
21
De Jong, Frenkie
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
6
Gavi
Стартовий склад
  • 11
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 7
    Moreno, Gerard
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 6
    Етьєн Капу
    Півзахисник
  • 20
    Terrats, Ramon
    Півзахисник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Півзахисник
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 2
    Gabbia, Matteo
  • 8
    Foyth, Juan
    Захисник
    26
  • 13
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 6
    Gavi
    12
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
    15
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сетьен, Кике
  • Xavi
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
2
Блоковано ударів
2
1
Сейви
2
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
Штрафні
5
1
Кутові
3
2
Офсайди
3
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - "Барселона"
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В ефірі
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Трансляція
24'
Небезпечний момент
Педраса отримав діагональ на лівий фланг атаки, зайшов до штрафного, після чого бив під тер Штегена, але той витягнув ногою.
21'
Барселона без особливих складнощів ведем темп гри.
19'
Фол проти де Йонга перед чужим штрафним від Терратса.
17'
Кутовий
Капу на дальній перехопив подачу з кутового на лівому фланзі від де Йонга.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Центр оборони Вільярреала розвалився під час відскоку м'яча до де Йонга від Педраси, який відбирав м'яч у Левандовські.
14'
Ямал завершив зміщення з правого флангу дальнім ударом у корпус супернику.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гаві на дальній стійці завершив головою другу спробу Ямала подати з правого флангу.
11'
Алонсо з лівого флангу зіграв до штрафного, але Левандовські в підсумку заробив лише кутовий.
9'
Небезпечний момент
Баена зіграв у стінку на лівому фланзі штрафного із Серлотом, після чого той із гострого кута не зміг пробити під тер Штегеном.
7'
Небезпечний момент
Педраса пройшов лівим флангом атаки, після чого покотив у пів коло перед штрафним на Баену, який у дотик пробив повз дальню стійку.
6'
Таки офсайд.
5'
Інфо
А може й не офсайд.
5'
Офсайд
Офсайд у Серлота під час передачі Фойта з глибини правого флангу на хід до чужого штрафного, після чого норвежець забив.
3'
Баена дальнім ударом із лівого флангу поцілив у корпус суперника.
2'
Левандовські запустив передачу до правого флангу штрафного, але Роберто до неї не встигав.
1'
Гюндоган перевів на тер Штегена закидання на лівий фланг власного штрафного.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Інфо
Барселона до цього зіграла внічию з Хетафе (0:0) та обіграла Кадіс (2:0).
Інфо
Вільярреал до цього програв Бетісу (1:2) та обіграв Мальорку (1:0).
Запасні: Астралага, Торрес, Фаті, Ез, Гарсія, Бальде, Касадо, Кохен, Фермін, Кубарсі.
Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Крістенсен, Алонсо — Ромеу — Ямал, де Йонг, Гюндоган, Гаві — Левандовські.
Запасні: Рейна, Альбіоль, Санті, Діас, Трігерос, Моралес, Феменіа, Піно, Суарес, Манді, Альті, Акхомаш.
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Габбіа, Куенка, Педраса — Парехо, Капу, Терратс — Серлот, Ж. Морено, Баена.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Хосе Ернандес Ернандес (Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Вільярреал - "Барселона" 27.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 27.08.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона" можна подивитися 27.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Предыдущий поединок команди Вільярреал був зіграний проти Мальорка - 18.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Кадіс - 20.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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