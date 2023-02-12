Вільярреал - Барселона онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Барселони мало що вдавалось у передній лінії, проте вона все ж таки реалізувала поодинокий момент. У захисті в команди Хаві були такі ж самі помилки, як і в матчах до цього, і вона ледь не пропустила під перерву. Але Вільярреал утратив через травму Коклена, тож із центральною віссю в нього проблеми.