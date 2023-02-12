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Вільярреал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 лютого 2023, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
0 - 1
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
Хід матчу
18' Pedri 36' Coquelin, Francis Вийшов: Chukwueze, Samuel 38' Torres, Pau 43' Araujo, Ronald
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
39%
Нічия
22%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona when Villarreal CF is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 5 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 13 times. The goal difference is 44-33 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 49 meetings, Villarreal CF have won 9 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 30 times. The goal difference is 104-58 in favour of FC Barcelona.
  • Villarreal CF's last home win against FC Barcelona was in 2007.
  • Last season's matches: 1-3 (Villarreal CF at home) and 0-2 (FC Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Villarreal CF scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have a winning streak of 10 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 15 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 8 matches away from home.
  • Villarreal CF haven't scored in 2 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 9-0-1.
  • Gerard Moreno is Villarreal CF's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 14 times for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 40% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • Villarreal CF wins 40% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Villarreal CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Villarreal CF scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 2.2.
  • Villarreal CF scores 2.04 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.3 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 32 points. Now they are number 1 with 53 points.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
1
Перемог
23
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вільярреал 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вільярреал 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 17:15 Ельче 3 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.01.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
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Новини команд
Головні події
43'
Araujo, Ronald
Torres, Pau
38'
Coquelin, Francis
Вийшов: Chukwueze, Samuel
36'
18'
Pedri ГООЛ!
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
39%
Нічия
22%
Барселона
39%
Склади команд
1
Пепе Рейна
18
Альберто Морено
4
Torres, Pau
3
Рауль Альбiоль
8
Foyth, Juan
19
Coquelin, Francis
10
Данiель Парехо
6
Етьєн Капу
16
Baena, Alex
22
Morales, Jose Luis
21
Pino, Yeremy
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
19
Kessie, Franck
21
De Jong, Frenkie
26
Pedri
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
9
Gavi
Стартовий склад
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 22
    Morales, Jose Luis
    Форвард
  • 21
    Pino, Yeremy
    Форвард
  • 19
    Coquelin, Francis
    Півзахисник
    36
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 6
    Етьєн Капу
    Півзахисник
  • 18
    Альберто Морено
    Захисник
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
    38
  • 3
    Рауль Альбiоль
    Захисник
  • 8
    Foyth, Juan
    Захисник
  • 1
    Пепе Рейна
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 9
    Gavi
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
    18
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
    43
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сетьен, Кике
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари повз
2
1
Кутові
1
51%
Володіння м'ячем
49%
Удари в отвір
2
8
Штрафні
9
8
Фоли
8
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
Сейви
Трансляція
У першій половині гри Барселони мало що вдавалось у передній лінії, проте вона все ж таки реалізувала поодинокий момент. У захисті в команди Хаві були такі ж самі помилки, як і в матчах до цього, і вона ледь не пропустила під перерву. Але Вільярреал утратив через травму Коклена, тож із центральною віссю в нього проблеми.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Небезпечний момент
Хоселу завершив ударом повз ближню стійку просування до лівого флангу штрафного, після помилки Барси в центрі поля.
45+1'
Офсайд
Спірне призначення офсайду в Моралеса на правому фланзі штрафного.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 3 хв.
45'
Аж на трибуни за воротами запустив подачу зі штрафного з лівого флангу Парехо.
43'
Жовта картка
Чуквезе прокидав м'яч перед Араухо на лівому фланзі атаки, проте влучив супернику в руку.
41'
Фойт від центральної лінії здійснив закидання до рук тер Штегена.
39'
Кутовий
Кутовий із правого флангу на дальню стійку від Вільярреала не завершився ударом по воротах.
37'
Жовта картка
Влетів у ноги Рафіньї біля технічної зони Пау.
35'
Заміна
Чуквезе гратиме замість травмованого Коклена.
34'
Коклена будуть виносити на ношах. Це халепа якась.
32'
Кесс'є ненароком підчепив коліно Коклена на лівому фланзі захисту, травмувавши суперника.
31'
Фойт руками відштовхнув Гаві на правому фланзі атаки.
28'
Утримує м'яч Вільярреал біля центральної лінії.
26'
Небезпечний момент
Де Йонг закинув м'яч до правого флангу штрафного на Левандовські, той прибрав суперника замахом, після чого бив низом у ближній, проте Рейна склався!
24'
Рафінья подачею зі стандарту спрямував м'яч повз дальню стійку.
23'
Рафінью збили на правому фланзі атаки.
21'
Бальде запустив занадто високу подачу з лівого флангу.
19'
Не вийшов удар зльоту в Моралеса під час відскоку в центрі чужого штрафного.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кесс'є зачепився на чужій половині, де Йонг відіграв на Рафінью, той перевів на Левандовські, а Роберт у дотик до центру штрафного на Педрі, який був перед голкіпером самотній!
16'
Утримання м'яча від Барселони в центрі поля, але все якось дуже важко.
13'
Піно атакував із фолом на лівому фланзі атаки Араухо зі спини.
11'
Пройшовся по обличчю Капу на правому фланзі атаки суперників Кесс'є. Арбітр мовчить.
9'
Піно не зміг відірватись від Араухо під час закидання через центр до чужого штрафного з власної половини.
7'
Баена полетів на газон від зіткнення з Гаві на правому фланзі атаки, але арбітр фолу не побачив.
5'
Добре Вільярреал грає в пресингу на чужій половині.
3'
Небезпечний момент
Левандовські програв дуель Рейні під час передачі на хід до правого флангу штрафного з глибини від Рафіньї.
2'
Закидання з правого флангу до штрафного пройшло повз Моралеса.
1'
Грає з м'ячем на власній половині Вільярреал на старті матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Вільярреал іде восьмим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 31 очко.
Інфо
Барселона йде першою з 17 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 53 очки.
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Роберто, Гарсія, Торре, Аларкон.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві, Кесс’є, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Педрі.
Запасні: Альварес, Феменіа, Куенка, Чуквезе, Мохіка, Трігерос, Манді, Ніньйо, Терратс.
Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено — Баена, Парехо, Капу, Коклен — Піно, Моралес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Хосе Ернандес Ернандес (Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Вільярреал - "Барселона" 12.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 12.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 20.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона" можна подивитися 12.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Предыдущий поединок команди Вільярреал був зіграний проти Ельче - 04.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ельче.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Севілья" - 05.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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