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Барселона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 січня 2024, 19:30 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 1
Оновити
43'
Вільярреал
Вильярреаль
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Хід матчу
16' Baena, Alex 33' Оріоль Ромеу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
33%
Вільярреал
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 4 draws while Villarreal CF have won 4 times. The goal difference is 60-25 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 51 meetings, FC Barcelona have won 32 times, there have been 10 draws while Villarreal CF have won 9 times. The goal difference is 109-61 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Villarreal CF (3-0 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Villarreal CF have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 45% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Villarreal CF scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Villarreal CF haven't won in their last 4 games.
  • Villarreal CF have lost 4 away matches in a row.
  • Villarreal CF haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 2 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 8-0-2.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 8 goals. Gerard Moreno has scored 9 times for Villarreal CF.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 5. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (6).
  • A year ago, Villarreal CF were number 8 in the table with 31 points. Now they are number 14 with 20 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 38% of their matches, Villarreal CF in 22% of their matches.
  • FC Barcelona wins 38% of halftimes, Villarreal CF wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Villarreal CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Villarreal CF won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.1 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
19
Перемог
25
Ігор
1
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 17:15 Вільярреал 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 3 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.01.2024 - 22:30 Валенсія 3 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 22:30 Вільярреал 3 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал П
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Головні події
Оріоль Ромеу
33'
16'
Baena, Alex
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
33%
Вільярреал
37%
Склади команд
13
Pena, Inaki
39
Fort, Hector
15
Андреас Крістенсен
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
18
Оріоль Ромеу
21
De Jong, Frenkie
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
13
Jorgensen, Filip
17
Кіко Феменія
12
Bailly, Eric
5
Cuenca, Jorge
18
Альберто Морено
27
Akhomach, Ilias
4
Comesana, Santi
19
Coquelin, Francis
16
Baena, Alex
7
Moreno, Gerard
11
Sorloth, Alexander
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
    33
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 39
    Fort, Hector
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 7
    Moreno, Gerard
  • 11
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 27
    Akhomach, Ilias
    Форвард
  • 4
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 19
    Coquelin, Francis
    Півзахисник
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
    16
  • 17
    Кіко Феменія
    Півзахисник
  • 12
    Bailly, Eric
    Захисник
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 18
    Альберто Морено
    Захисник
  • 13
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Марселино
Статистика матчу
8
Штрафні
3
Офсайди
3
68%
Володіння м'ячем
32%
1
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
3
Кутові
Сейви
1
3
Фоли
5
1
ЖК
1
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
39'
Ситуація на полі залишається незмінною і м'яч так само перебуває у господарів
36'
Небезпечний момент
Чергова атака Вільярреалу закінчилася ударом Херарда Морено після скидки Серлота, але удар вийшов доволі слабким і Пенья спокійно забрав м'яч у руки
34'
Жовта картка
Ромеу жорстко зіграв проти Комесанії у центрі поля і змусив арбітра знову дістати жовту картку з кишені
31'
Господарі продовжують контролювати м'яч та створювати атаки, але поки їм не вдається завдати удару по воротах
27'
Кутовий
Каталонці виконали черговий кутовий, але знову невдало і після спроби Ямала пробити по воротах, він не влучив у площину
26'
Барса доволі активно атакувала ворота суперника, але все ж гості відбилися та зуміли перевести м'яч на кутовий
22'
Офсайд
Морено забиває ще один гол Вільярреалу, але знову гол забито з положення поза грою. Серлот перебував за спиною Араухо, і хоча він не отримував м'яч, але заважав супернику. Хосе Луїс Мунуера Монтеро почекав підказки від VAR асистентів та все ж не зарахував гол
20'
Небезпечний момент
Небезпечна атака гостей, але після прострілу Ахомаша у карний майданчик першим на м'ячі опинився Гюндоган та вибив м'яч
18'
Жовта картка
Серлот отримував передачу від партнера у карному майданчику Барси, але порушив правила проти суперника. На свисток арбітра занадто бурхливо зреагував тренер Вільярреалу Гарсія Тораль Марселіно і рефері не пробачив цього та показав йому попередження
17'
Жовта картка
Баена жорстко збиває з ніг Ямала на своїй половині поля. Це вже третє порушення правил з боку Алекса і своїми діями він змусив арбітра вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
16'
Кутовий
Каталонці розіграли кутовий, але після переведення м'яча в центральну частину та спроби удару, він був заблокований і м'яч повернувся у сторону центра поля
15'
Небезпечний момент
Оце так удар від Жоау Фелікса з-за меж штрафного майданчику під саму поперечину і Йоргенсен у неймовірному стрибку кінчиками пальців переводить м'яч на кутовий. Неймовірний сейв від данського голкіпера!
13'
Під час атаки "жовтої субмарини" Ахомаш впав у карному майданчику Барселони, арбітр почекав перегляду VAR, але асистенти не виявили порушення правил з боку Форта
11'
Після перших хвилин домінації Вільярреалу на полі м'яч перейшов до "блауграни" і тепер вже вони шукають варіанти розвитку своїх атак
8'
Небезпечний момент
Ямал завдав перший небезпечний удар по воротах в матчі, але голкіпер суперників відмінно зреагував та відбив м'яч прямісінько під поперечиною
5'
Кутовий
Перший кутовий в матчі випав на долю господарів, але вони змарнували цю можливість, адже після боротьби на "другому поверсі" м'яч в результаті прилетів у руки Йоргенсену
4'
Небезпечний момент
Ямал демонструє чудовий дриблінг на правому фланзі та віддає передачу на Гюндогана, Ілкай в один дотик пробиває по воротах з меж карного майданчику, але захисники блокують його удар і вибивають м'яч
3'
Офсайд
Баена забиває гол у ворота Барси, але лунає свисток про фіксацію положення поза грою у Алекса
1'
Свисток
Хосе Луїс Мунуера Монтеро дає свисток про старт поєдинку. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Головний арбітр матчу: Хосе Луїс Мунуера Монтеро
Головний тренер Вільярреалу: Гарсія Тораль Марселіно
На лаві запасних: Альварес, Альтміра, Гуедеш, Капу, Манді, Моралес, Москера, Трігерос
Інфо
Стартовий склад Вільярреалу (4-4-2): Йоргенсен - Морено А., Куенка, Байї, Кіко - Баена, Кокелен, Комесанья, Ахомаш - Серлот, Морено Х.
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Астралага, Вітор Роке, Гую, Канселу, Касадо, Кокен, Кубарсі, Лопес, Педрі, Торрес
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Форт, Крістенсен, Араухо, Кунде - Гюндоган, Ромеу, де Йонг - Жоау Фелікс, Левандовський, Ямал
Напередодні матчу господарі розташовуються на третьому місці турнірної таблиці, з відставанням від лідерів Ла Ліги на вісім очок. Їх нинішній суперник на чотирнадцятій сходинці Прімери з відривом від зони вильоту усього на п'ять балів
Матч пройде у Барселоні на арені "Естадіо Олімпіко" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 22-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона прийме у гостях Вільярреал
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - Вільярреал 27.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 27.01.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Марселино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал можна подивитися 27.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 24.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

команди Вільярреал був зіграний проти Мальорка - 20.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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