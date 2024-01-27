Барселона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Офсайд

Морено забиває ще один гол Вільярреалу, але знову гол забито з положення поза грою. Серлот перебував за спиною Араухо, і хоча він не отримував м'яч, але заважав супернику. Хосе Луїс Мунуера Монтеро почекав підказки від VAR асистентів та все ж не зарахував гол