  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брайтон енд Хоув Альбіон - Борнмут Дивитися онлайн
У тренді

Брайтон енд Хоув Альбіон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 вересня 2023, 16:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 4 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 2 times.
  • During the last 22 meetings, Brighton & Hove Albion have won 7 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 9 times.
  • Last season Brighton & Hove Albion won both games against AFC Bournemouth (1-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Evan Ferguson is Brighton & Hove Albion's top scorer with 4 goals. Dominic Solanke has scored 2 times for AFC Bournemouth.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 34% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 34% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than AFC Bournemouth.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 3, AFC Bournemouth won 2, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and AFC Bournemouth is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and AFC Bournemouth is 1.
  • Brighton & Hove Albion scores 2 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.05 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
3
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 Борнмут 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2019/2020
28.12.2019 - 14:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено АЕК П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Показати більше
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:30 Суонсі 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут П
Показати більше
Новини команд
Футболіст Брайтона Мілнер установив унікальний для європейського футбол рекорд 22.09.2023 в 19:42 Футболіст Брайтона Мілнер установив унікальний для європейського футбол рекорд Справжня граюча легенда
Де Дзербі - про поразку від АЕКа: У плані якості ми зіграли дуже добре 22.09.2023 в 13:18 Де Дзербі - про поразку від АЕКа: У плані якості ми зіграли дуже добре У цій групі також виступають Марсель і Аякс
Манчестер Сіті виграв усі матчі, Челсі в другому десятку. Турнірна таблиця АПЛ 17.09.2023 в 20:57 Манчестер Сіті виграв усі матчі, Челсі в другому десятку. Турнірна таблиця АПЛ У містян три переслідувачі
Стали відомі оцінки Мудрика та Забарного у матчі Борнмут - Челсі 17.09.2023 в 19:56 Стали відомі оцінки Мудрика та Забарного у матчі Борнмут - Челсі Ілля відіграв весь поєдинок, а Михайло - 63 хвилини
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Трансляція
Інфо
Арбітр зустрічі: Джон Брукс
Головний тренер Брайтона: Роберто Де Дзербі
На лаві запасних: Балеба, Жуан Педро, Ігор, Лаллана, Лемпті, Марч, Мітома, Стіл, Фаті
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-2-3-1): Вербругген - Еступіньян, Данк, Вебстер, Велтман - Дахуд, Адінгра, Велбек, Гілмор, Буонанотте - Фергюсон
Головний тренер Борнмута: Андоні Іраола
На лаві запасних: Брукс, Раду, Ротвелл, Семеніо, Сенесі, Сіністерра, Сміт, Траоре, Уаттара
Інфо
Стартовий склад Борнмута (4-2-3-1): Нету (с) - Керкез, Келлі, Забарний, Ааронс - Кук, Таверньє, Клюйверт, Біллінг, Крісті - Соланке
Борнмут в поточному сезоні ще жодного разу не перемагав, а три нічиї дають клубу лише сімнадцяту сходинку в АПЛ
Після п'яти турів Брайтон має в своєму активі чотири перемоги, що дозволяє клубу розташовуватися на п'ятому місці турнірної таблиці
Матч пройде в Брайтоні на стадіоні "Амекс Стедіум" та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Доброго недільного дня, любі читачі! Сьогодні для вас Ua-Football проведе текстову трансляцію матчу шостого туру Англійської Прем'єр-ліги Брайтон - Борнмут
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Заглембе Заглембе 1 Варта Варта 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Емполі Емполі 0 Інтер Інтер 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Металург Металург 1 Діназ Діназ 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Спарта Спарта 1 Вітесс Вітесс 0 Завершено 12:30 - Сьогодні Кремінь Кремінь 0 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Борнмут" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 04.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Борнмут" можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти АЕК - 21.09.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди АЕК.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 17.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.