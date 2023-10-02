Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Челсі" 02.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 02.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.02.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Норвіч Сіті - 27.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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