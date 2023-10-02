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Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 жовтня 2023, 22:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
0 - 2
Оновити
73'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
18' Mudryk, Mykhailo 19' Broja, Armando 34' Cucurella, Marc
46' Mudryk, Mykhailo Вийшов: Maatsen, Ian 53' Рауль Хіменес Вийшов: Vinicius, Carlos 53' Wilson, Harry Вийшов: Iwobi, Alex 55' Palmer, Cole 57' Андреас Перейра 65' Broja, Armando Вийшов: Рахім Стерлінґ 65' Харрісон Рід Вийшов: Cairney, Tom
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
29%
Нічия
32%
Челсі
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Chelsea FC when Fulham FC is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 2 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 27-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 35 meetings, Fulham FC have won 2 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 21 times. The goal difference is 56-24 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-1 (Fulham FC at home) and 0-0 (Chelsea FC at home).
  • A year ago, Chelsea FC were number 6 in the table with 10 points. Now they are number 14 with 5 points.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 23% of their matches.
  • Fulham FC wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Chelsea FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Fulham FC scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Fulham FC scores 1.44 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.79 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
1
Перемог
12
Ігор
7
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Фулгем
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Фулгем 2 - 1 Завершено Норвіч Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Фулгем 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Фулгем 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Челсі 2 - 1 Завершено Вімблдон В
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Головні події
65'
Broja, Armando
Вийшов: Рахім Стерлінґ
Харрісон Рід
Вийшов: Cairney, Tom
65'
Андреас Перейра
57'
55'
Palmer, Cole
Рауль Хіменес
Вийшов: Vinicius, Carlos
53'
Wilson, Harry
Вийшов: Iwobi, Alex
53'
46'
Mudryk, Mykhailo
Вийшов: Maatsen, Ian
34'
Cucurella, Marc
19'
Broja, Armando ГООЛ!
18'
Mudryk, Mykhailo ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
29%
Нічия
32%
Челсі
39%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
31
Ісса Диоп
21
Тімоті Кастань
18
Андреас Перейра
26
Palhinha, Joao
6
Харрісон Рід
20
Вілліан
7
Рауль Хіменес
8
Wilson, Harry
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
2
Colwill, Levi
25
Caicedo, Moises
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
8
Fernandez, Enzo
10
Mudryk, Mykhailo
19
Broja, Armando
Стартовий склад
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
    53
  • 8
    Wilson, Harry
    53
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    57
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
    65
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
    65 19
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    55
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    46 18
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
    34
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
2
Удари повз
4
13
Штрафні
10
8
Фоли
10
2
Офсайди
3
Удари в отвір
3
4
Кутові
54%
Володіння м'ячем
46%
1
ЖК
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
69'
Жовта картка
Рахім Стерлінг тільки з'явився на полі, а вже отримав попередження. Хавбек "Челсі" вдарив по м'ячу після свистку.
66'
Заміна
Заміна у "Челсі". Замість Броя виходить Рахім Стерлінг. А у господарів замість Ріда виходить Керні.
63'
Небезпечний момент
Шикарну можливість відзначитися втратили гості. Спочатку Матсен влучив у стійку, а Енцо Фернандес не зміг переграти Лено.
61'
Спокійно і впевнено грають за рахунком гості. Поки що футболісти "Фулхема" не створюють жодних проблем захисту "Челсі".
58'
Жовта картка
Попередження за удар ліктем отримує Вінісіус. Це була неспортивна гра.
56'
Палмер наважився на удар з-за меж штрафної, але прямо в руки голкіперу. Гравцю "Челсі" не вистачило сили.
54'
Заміна
Подвійна заміна у господарів поля. У гру увійшли Івобі та Карлос Вінісіус.
52'
Контроль м'яча поки що жодних дивідендів не приносить господарям поля. Вони все ще без ударів у площину воріт.
49'
Небезпечний момент
Могли доводити рахунок до розгромного гості, але після подачі Палмера вище воріт з декількох метрів пробив Броя.
47'
Заміна
На жаль, Михайло Мудрик на другий тайм не вийшов. Замість нього у гру увійшов Матсен.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Гості активно розпочали гру і вже до середини першого тайму забезпечили собі комфортну перевагу. Вітаємо з дебютним голом Михайла Мудрика.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:2!
Інфо
У першому таймі командам залишилося зіграти ще дві хвилини.
40'
Хіменес у центрі поля грубо зіграв проти Кайседо, але цей епізод залишився без уваги арбітра.
38'
Інфо
Господарі володіють м'ячем 55% ігрового часу, але у них поки що немає жодного удару навіть у напрямку воріт.
35'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі. Кукурелья грубу зіграв проти Вілліана і отримав заслужене покарання.
33'
Занадто пасивно грають господарі сьогодні в заключній третині поля. Для захисту "Челсі" поки що жодних проблем немає.
30'
Небезпечний момент
Фернандес пробивав з-за меж штрафної, але у площину воріт не влучив. Ще одна хороша атака у виконанні гостей.
27'
Поки що не помітний Вілліан. М'яч у гравців групи атаки "Фулхема" не тримається взагалі. Варто відзначити організовану гру гостей.
24'
Господарі заграли активніше, але у їхніх діях занадто багато сумбуру.
21'
Гоооол!!!
Не встигли гості оговтатися, пропустили вдруге. Палмер віддав у штрафну і м'яч від Броя залетів у ворота - 0:2.
19'
Гоооол!!!
ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. Після передачі від Колвілла Михайло Мудрик прийняв м'яч і другим дотиком пробив повз голкіпера. Дебютний гол Михайла!
17'
Занажто багато помиляються футболісти обох команд у заключній третині поля. Поки що роботи у голкіперів немає.
14'
Гості більше контролюють м'яч, але до гольових моментів справа поки що не доходить. Не вистачачає футболістам "Челсі" останньої передачі.
11'
А ось і перший удар від українця. Михайло змістився з флангу в центр, але пробив вище воріт.
9'
Михайло Мудрик увійшов до штрафної, але занадто далеко відпустив від себе м'яч. Поки що мало що виходить у Михайла.
8'
У ці хвилини більше володіють м'ячем господарі поля, але просунутися вперед поки що не можуть.
5'
Активно розпочали гру гості. Варто відзначити високий пресинг футболістів "Челсі".
3'
Офсайд
Броя вийшов один на один, обіграв голкіпера і не влучив у порожні ворота. Проте, у цьому епізоді арбітр зафіксував поза грою.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Челсі": Санчес - Кукурелья, Колвілл, Сілва, Дісасі - Кайседо, Галлагер - Палмер, Фернандес, Мудрик - Броха
Інфо
"Фулгем": Лено - Робінсон, Діоп, Рім, Кастань - Перейра, Пальїнья, Рід - Вілсон, Хіменес, Вілліан
Підопічні Марку Сілви не програють вже три матчі поспіль. "Челсі" у середу забив свій перший гол та виграв свій перший та єдиний матч у вересні.
Сьогодні на "Крейвен Котедж" пройде матч 7-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Фулгем" зустрінеться з "Челсі". Старт поєдинку заплановано на 22:00
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Завершено 20:30 - Сьогодні Бейтар Бейтар 0 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Кайсеріспор Кайсеріспор 0 Істанбул ББ Істанбул ББ 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Гурнік Гурнік 0 Заглембе Заглембе 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Сассуоло Сассуоло 0 Монца Монца 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Торіно Торіно 0 Еллас Верона Еллас Верона 0

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Анонс матчу Фулгем - "Челсі" 02.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 02.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.02.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Челсі" можна подивитися 02.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Норвіч Сіті - 27.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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