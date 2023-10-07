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Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 жовтня 2023, 18:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
6'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
34%
Цікаві факти
  • During the last 27 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 11 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 34-32 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 63 meetings, Arsenal FC have won 26 times, there have been 12 draws while Manchester City have won 25 times. The goal difference is 91-87 in favour of Manchester City.
  • Arsenal FC's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against Arsenal FC (4-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 12 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 2-2-0.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Erling Haaland has scored 8 times for Manchester City.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, Manchester City in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, Manchester City wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Arsenal FC scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 1.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and Manchester City scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
31
Ігор
19
Перемог
Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
34%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
14
Nketiah, Edward
9
Jesus, Gabriel
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
8
Матео Ковачіч
82
Lewis, Rico
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Трансляція
3'
М'яч у "Манчестер Сіті", "Арсенал" не дозволяє гостям поки що особливо розгулятися.
1'
Свисток
Поїхали, на нас чекає дуже цікавий матч!
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол, Ковачич, Льюїс, Бернарду Сілва, Фоден, Альварес, Голанд
Інфо
"Арсенал": Райя, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Райс, Жоржиньо, Едегор, Троссард, Жезус, Нкетіа
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Арсенал" – "Манчестер Сіті", центральний матч 8-го туру АПЛ.
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" 08.10.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 08.10.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.08.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 08.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Ланс - 03.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 04.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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