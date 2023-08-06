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Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Суперкубок Англії - 06 серпня 2023, 18:00 - Уэмбли . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 2
Матч завершено
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
8' Partey, Thomas 27' Havertz, Kai 31' Alvarez, Julian
58' Grealish, Jack Вийшов: Foden, Phil 64' Haaland, Erling Вийшов: Palmer, Cole 64' Матео Ковачіч Вийшов: De Bruyne, Kevin 66' Magalhaes, Gabriel 75' Martinelli, Gabriel Вийшов: Trossard, Leandro 76' Timber, Jurrien Вийшов: Tierney, Kieran 77' Palmer, Cole 81' Rice, Declan Вийшов: Nketiah, Edward 87' Magalhaes, Gabriel Вийшов: Smith-Rowe, Emile 88' Havertz, Kai Вийшов: Vieira, Fabio 90' Trossard, Leandro
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
44%
Нічия
20%
Арсенал
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Arsenal FC when Manchester City is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 14 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 49-40 in favour of Manchester City.
  • During the last 62 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 26 times. The goal difference is 90-86 in favour of Manchester City.
  • Arsenal FC's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Arsenal FC haven't won any of their last 8 games against Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Arsenal FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 1.6.
  • Manchester City scores 3.11 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
19
Перемог
31
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Арсенал
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Новини команд
Манчестер Сіті – Арсенал. АУДІО онлайн трансляція Суперкубка Англії 06.08.2023 в 19:59 Манчестер Сіті – Арсенал. АУДІО онлайн трансляція Суперкубка Англії Альтернативний коментар або звук для тих, хто не матиме змоги подивитися поєдинок
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Головні події
90'
Trossard, Leandro ГООЛ!
88'
Havertz, Kai
Вийшов: Vieira, Fabio
87'
Magalhaes, Gabriel
Вийшов: Smith-Rowe, Emile
81'
Rice, Declan
Вийшов: Nketiah, Edward
ГООЛ! Palmer, Cole
77'
76'
Timber, Jurrien
Вийшов: Tierney, Kieran
75'
Martinelli, Gabriel
Вийшов: Trossard, Leandro
66'
Magalhaes, Gabriel
Haaland, Erling
Вийшов: Palmer, Cole
64'
Матео Ковачіч
Вийшов: De Bruyne, Kevin
64'
Grealish, Jack
Вийшов: Foden, Phil
58'
Alvarez, Julian
31'
27'
Havertz, Kai
8'
Partey, Thomas
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
44%
Нічия
20%
Арсенал
37%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
10
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
7
Saka, Bukayo
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    64
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    58
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    31
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    64
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    88 27
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    75
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    81
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
    8
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    87 66
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
    76
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
5
Штрафні
11
11
Фоли
5
57%
Володіння м'ячем
43%
1
ЖК
3
2
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
6
Кутові
5
5
Удари в отвір
3
2
Сейви
4
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Манчестер Сіті та Арсенал катали нудні нулі, але під кінець зустрічі обмінялися голами та подарували нам серію пенальті. Загалом, «містяни» виглядали трохи краще, втім помилки де Брейне та Родрі в ударах з позначки коштували їм трофею.
Реалізований післяматчевий пенальті
Вієйра забиває з одинадцяти метрів і приносить своїй команді Суперкубок!
Нереалізований післяматчевий пенальті
Рамсдейл потягнув удар Родрі з позначки! Теперь вирішальний удар в Арсенала.
Реалізований післяматчевий пенальті
1-3. Сака легеньким ударом у правий ніжній кут переграв Ортегу.
Реалізований післяматчевий пенальті
1-2. Сілва поклав мʼяч у ліву девʼятку.
Реалізований післяматчевий пенальті
0-2. Троссар реалізував пенальті не менш впевнено, ніж Едегор.
Нереалізований післяматчевий пенальті
Де Брейне помиляється! З усієї сили вгатив мʼяч у поперечку.
Реалізований післяматчевий пенальті
0-1. Едегор впевнено розвів мʼяч і воротаря по різних кутах.
Першими будуть бити «каноніри».
90+13'
Свисток
Основний час сплив. Буде серія пенальті.
90+11'
Гоооол!!!
Арсенал зрівнює рахунок! Кутовий пішов другим темпом і мʼяч після слабенького удару Троссара зрикошетив від Аканджі просто у ворота.
90+3'
Вокер і Партей постраждали в жорсткому зіткненні. Обом надають медичну допомогу.
90+1'
Інфо
Компенсовано 8 хвилин.
87'
Заміна
Сміт-Роу і Вієйра вийшли, Габріел і Гаверц пішли.
83'
Небезпечний момент
Ще одне спасіння здійснив Рамсдейл! Родрі увірвався на ближню стійку та підправив навіс де Брейне. Мʼяч заходив у ближній кут, якби не голкіпер Арсенала.
82'
Небезпечний момент
Могли ставити крапку «містяни»! Рамсдейл не без везіння відбив удар Фодена фактично впритул.
81'
Заміна
Артета йде ва-банк. Замість Райса на поле вийшов Нкетіа.
78'
Гоооол!!!
Манчестер Сіті відкриває рахунок! Палмер з лінії карного поклав мʼяч у дальній верхній кут. Заміна Гвардіоли спрацювала, а Артети — ні, адже саме з флангу Тірні прийшов гол.
76'
Заміна
Троссар замінив Мартінеллі, а Тірні — Тімбера. Переконливий дебют від нідерландця.
74'
Якісну подачу з кутового виконав де Брейне, але Габріел знімає другий поверх у власному карному майданчику.
70'
Палмер небезпечно пробивав з кута карного майданчика, але Тімбер вже не вперше встигає заблокувати небезпеку.
66'
Жовта картка
Габріел заважав Ортезі вводити мʼяч у гру, за що і був покараний.
64'
Заміна
Палмер і де Брейне вийшли на поле замість Голанда та Ковачича.
58'
Заміна
Гріліш поступився місцем на полі Фодену.
52'
Перший сейв Рамсдейла в сьогоднішньому матчі. Стоунс завдав потужного удару головою після подачі з кутового, кіпер Арсенала з другої спроби зафіксував мʼяч у руках.
51'
Вокер побачив Голанда у карному та віддавав точно на нього, але Тімбер встиг виставити ногу та перехопити передачу.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Не найбільш видовищний футбол, чого і варто було очікувати в Суперкубку. Команди тільки входять у новий сезон. Тим не менше, забивати могли і Сіті, і Арсенал. Але Вайт відібрав у Альвареса стовідсотковий гол, а Гаверц двічі безхитрісно пробив у воротаря.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+3'
Ковачич на одному ривку ледь не пройшов увесь захист Арсенала, лише останній захисник корпусом відтіснив хорвата від мʼяча.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
43'
Родрі помітив, що Рамсдейл далеко вийшов з воріт і спробував закинути мʼяч за комірець воротарю. Було близько, але все-таки неточно.
40'
Небезпечний момент
Ще один шанс створюють підопічні Артети! Тривала позиційна атака завершилася тим, що Гаверца вивели на вбивчу позицію, але той пробив просто у воротаря.
36'
Сака протягнув мʼяч флангом, хитнув Аканджі та прийняв рішення самостійно завершувати атаку. Не влучив у площину.
35'
Декілька кутових виконали «каноніри», жодної загрози воротам суперника створити не вдалося.
31'
Жовта картка
Знову попередження на рівному місці. Альварес ударив мʼяч після свистка. Суддя сьогодні максимально суворий.
27'
Жовта картка
Гаверц просто вдарив Стоунса по ногах і заробив жовту картку. Не дуже зрозуміло для чого здійснювати такі фоли.
25'
Небезпечний момент
Дуже потужний момент був у Арсенала! Вайт обіграв Аканджі та проштовхнув мʼяч на Гаверца, який з непростого положень примудрився пробити. Ортега потягнув цей удар, а добивання Мартінеллі заблокував Стоунс.
17'
Жовта картка
Артета також просив картку для Родрі, але отримав її сам.
17'
Родрі з фолом зупинив контратаку Арсенала, можна було й попередити іспанця.
14'
Родрі небезпечно пробив із дальньої дистанції. Ми знаємо, що він це вміє. Після невеликого рикошету від Райса мʼяч розминувся зі стійкою.
8'
Жовта картка
Партей сідає на жовту. Безглузда картка за удар по мʼячу після свистка.
5'
Альварес уже був готовий забивати з передачі Аканджі, але Вайт в останній момент зняв мʼяч з голови суперника.
3'
Мʼяч в ногах у «містян» на перших хвилинах зустрічі. Арсенал не намагається високо пресингувати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Стюарт Аттвел.
Запасні: Едерсон (в), Гомес, де Брейне, Льюїс, Ляпорт, Макеті, Палмер, Філліпс, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Стоунс, Вокер (к) — Ковачич, Родрі — Гріліш, Альварес, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Тернер (в), Вієйра, Ківьор, Нкетіа, Сміт-Роу, Тірні, Томіясу, Троссар, Холдінг.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рамсдейл — Тімбер, Габріел, Саліба, Вайт — Партей, Райс — Мартінеллі, Едегор (к), Сака — Гаверц. Головний тренер — Мікель Артета.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті приймає участь у Суперкубку як переможець чемпіонату та кубку, а Арсенал як друга команда Премʼєр ліги.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція Суперкубку Англії Манчестер Сіті – Арсенал.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал 06.08.2023, Суперкубок Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Англії 2023 , матч состоится на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.08.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Суперкубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 06.08.2023, у рамках турнира Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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