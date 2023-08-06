Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал 06.08.2023, Суперкубок Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Англії 2023 , матч состоится на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 06.08.2023

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.08.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 06.08.2023, у рамках турнира Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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