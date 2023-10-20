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Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 жовтня 2023, 14:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
19'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
41%
Нічия
31%
Евертон
28%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
24
Ігор
1
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Евертон 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
41%
Нічия
31%
Евертон
28%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
20
Jota, Diogo
11
Мохамед Салах
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
11
Джек Гарісон
37
Garner, James
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 20
    Jota, Diogo
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Шон Дайч
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Штрафні
3
1
Офсайди
1
Сейви
1
Блоковано ударів
2
Кутові
2
2
Фоли
1
ЖК
1
76%
Володіння м'ячем
24%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Над воротами перевів Конате навіс від Гаррісона з правого флангу.
15'
Сфолив проти Гравенберха перед чужим штрафним Дукуре.
13'
Янг устиг у підкаті заблокувати спроби Діаса від лівого кута воротарського завершити ударом контратаку.
12'
Ван Дейк зупинив просування Макніла лівим флангом атаки, вибивши м'яч на кутовий.
10'
Жота пробивав із лівого флангу штрафного, але влучив точно в захисника.
8'
Гаррісон випустив м'яч за бокову на правому фланзі атаки.
6'
Жота зачепив подачу з лівого флангу від Цимікаса з лівого флангу до зони перед воротарським, але потім Пікфорд зіграв кулаками.
4'
Не вийшов удар зльоту в Салаха під час накидання до правого флангу штрафного від Собослаї.
2'
Зникла картинка з Енфілда тим часом.
1'
Небезпечний момент
На межі воротарського Льюїн замикав головою подачу з лівого флангу від Макніла, але пробив точно до рук Аліссона.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде шістнадцятим із 2 перемогами, 1 нічиєю та 5 поразкою — 7 очок.
Інфо
Ліверпуль іде четвертим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 17 очок.
Запасні: Віргінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гує, Данжума, Нету, Шерміті, Доббін.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн.
Запасні: Келлегер, Скенлон, Гомес, Матіп, Кванса, Ендо, Елліотт, Макконнелл, Нуньєс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, А. Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крэйг Поусон (Ротерем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Евертон.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Евертон 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Евертон у попередньому футбольному матчі 13.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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