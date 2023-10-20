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Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 жовтня 2023, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
30%
Нічия
23%
Арсенал
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Arsenal FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 10 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 48-43 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 80 meetings, Chelsea FC have won 27 times, there have been 22 draws while Arsenal FC have won 31 times. The goal difference is 110-110 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC's last home win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season Arsenal FC won both games against Chelsea FC (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's away record this season: 3-0-0.
  • Raheem Sterling is Chelsea FC's top scorer with 3 goals. Bukayo Saka has scored 4 times for Arsenal FC.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (5) than any other player at Chelsea FC. Kai Havertz has collected 3 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 19% of their matches, Arsenal FC in 41% of their matches.
  • Chelsea FC wins 19% of halftimes, Arsenal FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Chelsea FC.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 2.2.
  • Chelsea FC scores 1.21 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челсі 2 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Показати більше
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
30%
Нічия
23%
Арсенал
47%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Кріс Каванаг.
Запасні: Петрович (в), Дейвід, Бадьяшиль, Джеймс, Джексон, Дісасі, Мадуеке, Матсен, Угочукву.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Сілва, Густо — Енцо, Кайседо, Галлагер (к) — Стерлінг, Мудрик, Палмер. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
Запасні: Хейн (в), Гаверц, Ківьор, Нелсон, Нкетіа, Партей, Сміт-Роу, Томіясу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт — Райс, Жоржиньо, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду АПЛ між Челсі та Арсеналом.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Челсі" - Арсенал 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.05.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Арсенал можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Бернлі" - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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