Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Арсенал 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 21.10.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.05.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Бернлі" - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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