  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Полісся - Кривбас Дивитися онлайн
У тренді

Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
10'
Кривбас
Кривой Рог
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
38%
Нічия
26%
Кривбас
36%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr have 3 successive home wins.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 47% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 4 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 7 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have won 5 home matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Beni Makouana is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 4 goals. Oleg Kozhushko has scored 6 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 10 in the table with 12 points. Now they are number 1 with 26 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 42% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 30% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 42% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.71 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Полісся
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Полісся Н
Показати більше
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбас 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух П
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
38%
Нічия
26%
Кривбас
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 10
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 18
    Makouana, Beni
    Форвард
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 78
    Олег Кожушко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Полісся - Кривбас
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
3'
Небезпечний момент
ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ!
2'
Бізімана підкотився під Макуана біля правого кута власного штрафного та завдав супернику травму.
1'
Позиційна атака від Кривбаса на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Полісся йде другим із 8 перемогами, 1 нічиїми та 3 поразками — 25 очок.
Інфо
Кривбас іде першим із 8 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 26 очок.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Татарков, Устименко, Блізніченко, Гончарук.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака, Дебелко, Д. Кузик — Кожушко.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Татарков, Устименко, Блізніченко, Гончарук.
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Крушинський, Танковський — Янаков, Аріелсон, Макуана.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють житомирське Полісся та криворізький Кривбас.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 02:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Завершено 00:00 - Сьогодні Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Завершено 21:45 - Вчора Ніцца Ніцца 2 Ренн Ренн 0 Завершено 21:45 - Вчора Фіорентина Фіорентина 0 Ювентус Ювентус 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Полісся - Кривбас 06.11.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 06.11.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Kalitvintsev, Yuriy и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Кривбас можна подивитися 06.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий матч команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 02.11.2023, у рамках чемпионата Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.10.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.