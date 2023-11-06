Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Кривбас 06.11.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 06.11.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Kalitvintsev, Yuriy и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Предыдущий матч команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 02.11.2023, у рамках чемпионата Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.10.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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