  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Полісся - Металіст 1925 Дивитися онлайн
У тренді

Полісся - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 листопада 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
24%
Металіст 1925
32%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 45% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 4 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 8 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have won 5 home matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 41% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 18% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 41% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.67 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Arielson has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 2. Igor Kurylo is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (2).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Перша ліга України 2020/2021
05.04.2021 - 14:00 Полісся 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2021
05.10.2020 - 19:25 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
24%
Металіст 1925
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Півзахисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 18
    Makouana, Beni
    Форвард
  • 9
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 19
    Андрій Ткачук
    Півзахисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Олег Голодюк
LIVE
Трансляція матчу Полісся - Металіст 1925
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Металіст 1925 йде дев'ятим із 4 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 15 очок.
Інфо
Полісся йде третім із 8 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 26 очок.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Коваленко, Червак, Русин, Ременюк, Бичек, Дмитренко, Габелок, Сидоров, Чирук.
Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков — А. Ткачук — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі — Борячук.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Огіря, Шастал, Мозес, Грицук, Янаков, Кравченко, Шаповал, Мустафаєв, Смоляков.
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко — Крушинський, Кушніренко, Танковський — Козак, Аріелсон, Макуана.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ярослав Козик (Мукачево, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють житомирське Полісся та харківський Металіст 1925.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні Касімпаша Касімпаша 3 Кайсеріспор Кайсеріспор 4 Завершено 05:00 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Даллас Даллас 0 Завершено 22:00 - Вчора Монпельє Монпельє 0 Ніцца Ніцца 0 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 4 Сельта Сельта 3 Завершено 22:00 - Вчора Блекберн Роверс Блекберн Роверс 1 Престон Норт Енд Престон Норт Енд 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Полісся - Металіст 1925 11.11.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Полісся (Житомир) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Полісся (Житомир) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 05.04.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Металіст 1925 можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.