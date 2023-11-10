Полісся - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Металіст 1925 11.11.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Полісся (Житомир) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 11.11.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Полісся (Житомир) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 05.04.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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