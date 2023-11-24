Шахтар - Полісся онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 24.11.2023
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти Металіст 1925 - 11.11.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
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