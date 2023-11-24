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Шахтар - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 листопада 2023, 19:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
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19'
Полісся
Житомир
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Хід матчу
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
29%
Полісся
31%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 9 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 39% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 39%.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.89 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар В
Кубок України 23-25
30.10.2023 - 15:00 Вікторія 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полісся 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся В
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Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
29%
Полісся
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 22
    Василь Грицук
    Півзахисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 18
    Makouana, Beni
    Форвард
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 11
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
10'
Жовта картка
9'
Заміна
Конопля присів на газон після того, як виконав навіс. Майже одразу стало зрозуміло, що правий захисник Шахтаря не зможе продовжити зустріч. Замість нього вийшов Гочолейшвілі.
7'
«Гірники» гарно зіграли в короткий пас і вивели Судакова на ударну позицію. Пощастило гостям, що Георгій не влучив у площину.
5'
Макуана з лінії карного пробив по воротах. Це була розминка для Різника.
4'
Грицук класним пасом запустив Крушинського в карний майданчик. Опорник Полісся першим опинився на мʼячі, але одразу ж віддав його Різнику.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ігор Пасхал.
Запасні: Рудько (в), Гочолейшвілі, Егіналду, Кащук, Келсі, Козік, Назарина, Очеретько, Педріньйо, Ракицький, Топалов, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля — Степаненко (к) — Невертон, Судаков, Криськів, Зубков — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Кудрик (в), Поспєлов (в), Аріелсон, Гітченко, Джарджу, Кравченко, Кушніренко, Мустафаєв, Огіря, Смоляков, Шастал, Янаков.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Бойко — Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Тейлор — Крушинський, Танковський — Макуана, Грицук (к), Козак — Будковський. Головний тренер — Юрій Калітвінцев.
Житомирський клуб іде другим у турнірній таблиці, відстаючи від Дніпра-1 лише на 1 бал. «Гірники» четверті з 24 очками і двома іграми в запасі.
Зустріч лідерів. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 15-го туру УПЛ Шахтар – Полісся.
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Анонс матчу Шахтар - Полісся 24.11.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 24.11.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти Металіст 1925 - 11.11.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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