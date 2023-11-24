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Манчестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 листопада 2023, 14:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
50%
Нічия
21%
Ліверпуль
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Liverpool FC is 2-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 11 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 48-34 in favour of Manchester City.
  • During the last 62 meetings, Manchester City have won 13 times, there have been 21 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 101-84 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last away win against Manchester City was in 2018.
  • Last season's matches: 4-1 (Manchester City at home) and 1-0 (Liverpool FC at home).
  • In Premier League, Manchester City have 5 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City have won 24 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Liverpool FC in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 5-0-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 13 goals. Mohamed Salah has scored 10 times for Liverpool FC.
  • Rodri has more yellow cards (4) than any other player at Manchester City. Alexis Mac Allister has collected 5 for Liverpool FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 8 in the table with 20 points. Now they are number 2 with 27 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 33 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Liverpool FC in 41% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Liverpool FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 80% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Liverpool FC won 3, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 1.6.
  • Manchester City scores 2.84 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
9
Перемог
31
Ігор
13
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Тулуза 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
50%
Нічия
21%
Ліверпуль
29%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Запасні гостей: Келлехер, Гомес, Ендо, Конате, Діас, Гакпо, Елліотт, Гравенберх, Куанса
Інфо
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас, Макаллістер, Собослаї, Джонс, Жота, Салах, Нуньєс
Інфо
Запасні господарів: Ортега, Карсон, Філліпс, Стоунз, Гомес, Гвардіол, Бобб, Льюїс
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Аканджі, Діаш, Аке, Родрі, Бернарду Сілва, Фоден, Доку, Альварес, Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! О 14:30 за київським часом розпочнеться центральний поєдинок 13-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" і "Ліверпулем" - лідер приймає у себе вдома другу команду першості.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 25.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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