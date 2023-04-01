Манчестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.12.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Бернлі" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Реал - 15.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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