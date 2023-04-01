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Манчестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 квітня 2023, 14:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 1
Оновити
41'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
17' Мохамед Салах 20' Мохамед Салах 27' Alvarez, Julian 33' Родрi
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Liverpool FC is 2-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 10 times, there have been 11 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 44-33 in favour of Manchester City.
  • During the last 61 meetings, Manchester City have won 12 times, there have been 21 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 100-80 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last away win against Manchester City was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Manchester City at home) and 2-2 (Liverpool FC at home).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City have won 8 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Liverpool FC in their last 5 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 11-1-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 28 goals. Mohamed Salah has scored 11 times for Liverpool FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 12. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
  • Erling Haaland has more yellow cards (4) than any other player at Manchester City. Fabinho has collected 6 for Liverpool FC.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Liverpool FC in 33% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Liverpool FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Liverpool FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 1.8.
  • Manchester City scores 3.28 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.58 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
8
Перемог
30
Ігор
13
Перемог
Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 22:00 Брістоль Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
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Новини команд
Головні події
Родрi
33'
ГООЛ! Alvarez, Julian
27'
20'
Мохамед Салах
17'
Мохамед Салах ГООЛ!
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
4
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
8
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
16
Grealish, Jack
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
13
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
21
Elliott, Harvey
3
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
21
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    27
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
    33
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    20 17
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 21
    Jota, Diogo
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
4
Штрафні
2
2
Фоли
3
2
Удари в отвір
1
Сейви
2
1
ЖК
1
2
Удари повз
Блоковано ударів
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
39'
Штрафний для "Сіті". "Ліверпуль" відбився на корнер.
36'
Офсайд
Без покарання для Родрі. А "Сіті" встиг заскочити в офсайд.
34'
Вимагають зараз гравці "Ліверпуля" другу жовту для Родрі, іспанець збив Гакпо.
33'
Жовта картка
Жовта для Родрі, затримав руками він Жоту.
30'
Альварес зараз не зрозумів прихований пас Мареза. Якби зрозумів, "Ліверпулю" довелося б туго.
Інфо
"Містяни" розгорнули атаку з правого краю на лівий, звідки Гріліш прострілив на ногу Альваресу. Асист для Джека, гол для Хуліана.
28'
Гоооол!!!
Гол! Як по нотах зрівнює "Сіті"!
27'
Гріліш відпрацював в обороні, Салах міг тікати на ворота "Сіті", але через дії Джека єгиптянин не вирізав пас на Жоту під розстріл Едерсона.
26'
"Сіті" кружляв, кружляв, кружляв і докружляв до корнера.
24'
Офсайд
Офсайд у Гакпо.
22'
Небезпечний момент
Марез! Над поперечиною стріляє алжирець, це було дуже небезпечно!
21'
"Манчестер Сіті" фірмово прорізав штрафний майданчик суперника, однак без дивідендів.
19'
Жовта картка
Хупер показує "гірчичник" Салаху за відкидання м'яча.
Інфо
Уміють підопічні Клоппа. У "Сіті" стався розрив між лініями, а Аканджі не дозволив Жоті опинитися в офсайді, захисник "містян" відверто помилився. Мохамеда вивели на ударну позицію, єгиптянин не схибив.
17'
Гоооол!!!
Ось тобі й "Ліверпуль"!!! Гол! Салах!
16'
"Ліверпуль" нарешті показав щось в атаці. Постріл Салаха заблокували, гості непогано виходили 4 в 3, але перевагу не реалізували.
15'
Небезпечний момент
Марез! Поруч зі штангою вдарив Ріяд!
13'
Штрафний небезпечний битиме команда Гвардіоли, Хендерсон був неакуратний.
11'
Відверто важко "Ліверпулю" зараз доводиться, у "Сіті" налагоджені всі фази гри: пресинг, володіння, комбінації. Як підсумок, Аліссон може просто вибити снаряд куди попало. Ось зараз підсумком атаки "Сіті" став удар Мареза, голкіпер "червоних" на місці.
9'
Ух, непогано. Трент забув про Гюндогана на дальній штанзі, Де Брюйне майстерно закинув на Ілкая, але простріл у німця не вийшов.
8'
Фабіньо знову зачепив Гріліша. Уже господарі вимагають жовту для хавбека гостей.
7'
"Сіті" розіграв стандарт, у підсумку м'яфч опинився в руках Аліссона.
6'
Фабіньо збив Гріліша, штрафний для "містян".
5'
М'яч поки що переходить від однієї команди до іншої. Ніхто нікуди не поспішає.
4'
"Ліверпуль" затримався в атаці, але нічого не вичавив.
2'
Фабіньо випадково зачепив по обличчю Гюндогана. Він діяв не навмисно.
2'
"Сіті" контролює снаряд на своїй половині поля.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Друзі, збираємося біля екранів смартфонів/моніторів, поєдинок розпочнеться за кілька хвилин.
Інфо
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Хендерсон, Елліотт, Жота, Салах, Гакпо
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке, Родрі, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Гріліш, Альварес
Інфо
Вітаємо! Матч розпочнеться рівно за годину!
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 01.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.12.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Бернлі" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Реал - 15.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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