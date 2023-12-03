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Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 грудня 2023, 16:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
3 - 2
Матч завершено
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хід матчу
17' Fernandez, Enzo 21' Colwill, Levi 31' Gallagher, Conor 43' Buonanotte, Facundo Valentin 45' Gallagher, Conor 45' Hinshelwood, Jack
52' Badiashile, Benoit 57' Buonanotte, Facundo Valentin Вийшов: Mitoma, Kaoru 57' Адам Лаллана Вийшов: Паскаль Гросс 57' Hinshelwood, Jack Вийшов: Pedro, Joao 57' Baleba, Carlos Вийшов: Джеймс Мілнер 58' Igor 59' Fernandez, Enzo 64' Паскаль Гросс 64' Джеймс Мілнер 65' Fernandez, Enzo 66' Рахім Стерлінґ Вийшов: Palmer, Cole 72' Jackson, Nicolas Вийшов: Maatsen, Ian 80' Mudryk, Mykhailo Вийшов: Broja, Armando 84' Igor 88' Sanchez, Robert 90' Pedro, Joao 90' Pedro, Joao
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 4 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 10-3 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 16 meetings, Chelsea FC have won 8 times, there have been 5 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 28-18 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Brighton & Hove Albion won both games against Chelsea FC (4-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Nicolas Jackson is Chelsea FC's top scorer with 6 goals. Evan Ferguson has scored 6 times for Brighton & Hove Albion.
  • A year ago, Chelsea FC were number 5 in the table with 22 points. Now they are number 10 with 16 points.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 19% of their matches, Brighton & Hove Albion in 37% of their matches.
  • Chelsea FC wins 19% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Brighton & Hove Albion won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1.6.
  • Chelsea FC scores 1.33 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Brighton & Hove Albion have lost none of their last 4 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
7
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Головні події
90'
Pedro, Joao ГООЛ!
90'
Pedro, Joao
Sanchez, Robert
88'
84'
Igor
Mudryk, Mykhailo
Вийшов: Broja, Armando
80'
Jackson, Nicolas
Вийшов: Maatsen, Ian
72'
Рахім Стерлінґ
Вийшов: Palmer, Cole
66'
ГООЛ! Fernandez, Enzo
65'
64'
Паскаль Гросс
64'
Джеймс Мілнер
Fernandez, Enzo
59'
58'
Igor
57'
Buonanotte, Facundo Valentin
Вийшов: Mitoma, Kaoru
57'
Адам Лаллана
Вийшов: Паскаль Гросс
57'
Hinshelwood, Jack
Вийшов: Pedro, Joao
57'
Baleba, Carlos
Вийшов: Джеймс Мілнер
Badiashile, Benoit
52'
Gallagher, Conor
45'
45'
Hinshelwood, Jack
43'
Buonanotte, Facundo Valentin ГООЛ!
Gallagher, Conor
31'
ГООЛ! Colwill, Levi
21'
ГООЛ! Fernandez, Enzo
17'
Склади команд
1
Sanchez, Robert
2
Colwill, Levi
5
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
2
Disasi, Axel
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
23
Steele, Jason
34
Veltman, Joel
29
Van Hecke, Jan Paul
3
Igor
20
Baleba, Carlos
41
Hinshelwood, Jack
11
Gilmour, Billy
40
Buonanotte, Facundo Valentin
14
Адам Лаллана
24
Adingra, Simon
28
Ferguson, Evan
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
    72
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    80
  • 23
    Gallagher, Conor
    45 31
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    66
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
    65 59 17
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
    21
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
    52
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
    88
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
    57 43
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
    57
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
    57 45
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
    84 58
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
    57
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
14
Штрафні
18
16
Фоли
11
5
Кутові
8
6
Удари в отвір
9
3
Удари повз
5
32%
Володіння м'ячем
68%
2
Офсайди
3
4
ЖК
5
Блоковано ударів
2
7
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
У другій половині гри вилучення Галлагера мало помітний вплив, але Челсі забив третій дуже вчасно. Мудрик зробив цей гол. Проти Мілнера. Як він уміє. А ось потім почалась гойдалка, у якій господарям під дощем було дуже важко, проте вони вистояли.
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:2! Челсі таки втримав перемогу.
90+12'
Жовта картка
Педро попереджений за емоції.
90+10'
Інфо
Пенальті скасували.
90+10'
Небезпечний момент
Пенальті! У голову Колвілла влучила подача з правого флангу від Адінгра, але арбітр чогось дав пенальті.
90+9'
Небезпечний момент
Педро хитнув суперника на лівому фланзі штрафного, після чого низом бив у дальній кут, але Санчес забрав.
90+8'
Фергюсон п'ятою перевів м'яч до рук Санчеса на завершення прострілу з правого флангу.
90+6'
Санчес забрав до рук подачу від Адінгра з правого флангу штрафного біля ближньої стійки.
90+4'
Якісь зайві розмови з арбітром почались.
90+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу кутового від Гросса з лівого флангу Педро завершив ударом головою на ближній стійці в дальній кут!
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 10 хв.
90'
Небезпечний момент
Гросс із правого флангу штрафного низом пробив під дальню стійку, але Санчес парирував на кутовий.
89'
Жовта картка
Санчес попереджений за затягування часу.
88'
Інфо
Пенальті арбітр так і не дав.
87'
Падіння Мітоми в боротьбі проти Матсена на лівому фланзі чужого штрафного.
86'
Гросс із штрафного пробив точно до рук Санчесу у воротарський кут.
85'
Штрафний заробив Брайтон прямо перед чужим штрафним.
83'
Заміна
Бейкер-Боейті вийшов замість Ігора.
81'
Заміна
Мудрика замінили на Брою.
78'
Палмер відкинув м'яч під удар із зони перед штрафним для Кайседо, але постріл пішов повз ліву стійку.
77'
Мудрик зіграв на правий фланг для Енцо, якого потім збив Гросс.
75'
Енцо виконав невдалу передачу на правий фланг контратки.
73'
Челсі відійшов у глибокий захист.
71'
Заміна
Матсен вийшов замість Джексона.
68'
Мітома розхитав двох суперників на лівому фланзі штрафного, але повз Сілву не пройшов.
66'
Заміна
Палмер вийшов замість Стерлінга.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Енцо з пенальті забив у центр воріт!
64'
Жовта картка
А Мілнеру дали картку за фол.
64'
Жовта картка
Гросс попереджений за розмови.
64'
Небезпечний момент
Пенальті! МУДРИК заробив пенальті за фол Мілнера.
63'
Буде дивитись!
61'
Небезпечний момент
Мудрик виходив на ударну позицію в центрі штрафного, після чого його відштовхнув Мілнер рукою. Фолу не побачили.
60'
Жовта картка
Енцо також десь отримав картку.
59'
Жовта картка
Гілмор попросив другу жовту для Кайседо за фол проти Педро, а отримав сам.
58'
Жовта картка
Ігор у центрі поля збив Мудрика підкатом.
57'
Заміна
Жоао Педро вийшов замість Гіншелвуда.
57'
Заміна
Балебу поміняли на Мілнера.
57'
Заміна
Лаллану замінив Гросс.
57'
Заміна
Буонанотте замінив Мітома.
55'
Небезпечний момент
Лаллана в центрі штрафного зупинив подачу з лівого флангу, після чого з розвороту пробив над воротами.
52'
Жовта картка
Кайседо кинув через стегно Фергюсона в центрі поля.
50'
Челсі відмовився від активних дій на старті тайму.
48'
Фол від Джексона на правому фланзі атаки.
46'
Брайтон почав тайм із контролю м'яча.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Челсі в першій половині гри грав настільки прагматично, що сам собі вирішив підняти настрій вилученням на рівному місці й пропущеним голом. Брайтону взагалі нічого не вдавалось в атаці до цього. Мудрик у порядку, загострює.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Офсайд у Стерлінга під час передачі на правий фланг атаки від Енцо.
45'
Друга жовта
Вилучення! Галлагер на другу картку підкотився в центрі поля проти Гілмора.
44'
Небезпечний момент
Джексон головою замикав простріл Мудрика з лівого флангу на ближній кут воротарського, але м'яч під дальню не пустив Стіл.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лаллана відіграв до правого флангу штрафного на Буонанотте, а той із-під захисника закрутив у дальній кут!
41'
Брайтон перейшов у позиційну атаку на чужу половину.
39'
Небезпечний момент
Мудрик розкрутився повз Велтмана перед чужим штрафним, але здалеку пробив повз ліву стійку.
37'
Адінгра виконав абияк дальній постріл із лівого флангу, поціливши над воротами.
34'
Брайтону все так само не вдається налагодити контроль м'яча.
31'
Жовта картка
Галлагер попереджений за фол на лівому фланзі атаки проти Буонанотте.
28'
Ван Геке жорстко зіштовхнувся з Колвіллом у центрі поля.
26'
Галлагер у підкаті на правому фланзі захисту зачепив ноги Фергюсона.
25'
Фол від Дісасі проти Балеби перед власним штрафним у центральній зоні.
23'
Брайтон знову намагається налагодити гру в центрі поля.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Колвілл забив у ворота колишньої команди, після подачі кутового з правого флангу від Галлагера, яку Джексон із дальнього кута воротарського скинув на голову партнеру.
20'
Ігор на кутовий перевів у підкаті простріл Стерлінга з правого флангу штрафного на Джексона.
19'
Небезпечний момент
Джексон пройшов повз ван Геке на лівому фланзі штрафного, після чого з лицьової піднімав на голову Енцо на ближній стійці, але Ігор перевів на кутовий.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Енцо з близької відстані спрямував м'яч у сітку головою на завершення передачі Бадьяшиля з лівого флангу штрафного.
17'
Мудрик на лівому фланзі штрафного виконав подачу від лицьової, але захисники перехопили на кутовий.
15'
Мудрик на дальньому боці штрафного не дістав головою подачу з правого флангу.
13'
Челсі почав тримати м'яч на чужій половині.
11'
Тримається м'яч у центрі поля й футбол потрохи починає бути нецікавим.
9'
Кутовий
Кутовий від Галлагера з правого флангу вибив за межі штрафного Велтман.
7'
Стерлінг зіграв у стінку на правому фланзі атаки з Джексоном, після чого прострілював на Мудрика, але Балеба вибив на кутовий.
5'
Триває розіграш м'яча від Брайтона в центрі поля. Челсі компактно захищається.
3'
Трохи інертний початок гри від Челсі.
2'
Бадьяшиль забрав м'яч у Фергюсона в боротьбі на правому фланзі власного штрафного.
1'
Фол від Мудрика на лівому фланзі атаки проти Балеби.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Брайтон іде восьмим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 22 очки.
Інфо
Челсі йде одинадцятим із 4 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 16 очок.
Запасні: Вербрюгген, Кавана, Мілнер, Гросс, Модер, Мітома, Жуан Педро, Бейкер-Боейті, О'Магоні.
Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Ігор, Балеба — Гіншелвуд, Гілмор — Буонанотте, Лаллана, Адінгра — Фергюсон.
Запасні: Петрович, Бергстрьом, Матсен, Гілхріст, Палмер, Мадуеке, Броя, Вашингтон, Матос.
Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Енцо — Стерлінг, Галлагер, Мудрик — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Брайтон.
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Анонс матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон 03.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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