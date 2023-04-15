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Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 27 вересня 2023, 21:45 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Bramall, Thomas
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
2'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
34%
Брайтон енд Хоув Альбіон
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 3 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 9-3 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 15 meetings, Chelsea FC have won 7 times, there have been 5 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 27-18 in favour of Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 23% of their matches, Brighton & Hove Albion in 33% of their matches.
  • Chelsea FC wins 23% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Brighton & Hove Albion won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 2.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1.8.
  • Chelsea FC scores 1.33 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Челсі
5
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челсі 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Челсі 2 - 1 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.08.2023 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Лутон Таун В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено АЕК П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
34%
Брайтон енд Хоув Альбіон
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 29
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 16
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 8
    Dahoud, Mahmoud
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 31
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Роберто Де Дзерби
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
2'
Корнер заробив "Челсі". Поки що саме лондонці в атаці. Кутовий розіграли "сині".
1'
Поїхали!
Інфо
"Брайтон": Вербрюгген, Хуліо, Лемпті, Дауд, Педро, Балеба, Мітома, Ван Хеке, Еступіньян, Фаті, Буонанотте
Інфо
"Челсі": Санчес, Дісасі, Колвілл, Кукурелья, Маатсен, Угочукву, Кайседо, Чілвел, Мудрик, Палмер, Джексон
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Челсі" приймає "Брайтон" у рамках 1/16 фіналу Кубка ліги. Одразу скажемо, що Михайло Мудрик - у старті.
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Анонс матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон 27.09.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Борнмут" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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