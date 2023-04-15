Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон 27.09.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.09.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Борнмут" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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