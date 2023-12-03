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Барселона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 грудня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Атлетіко
Мадрид
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
29%
Атлетіко
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Atletico Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 20 times, there have been 10 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 75-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 69 meetings, FC Barcelona have won 34 times, there have been 17 draws while Atletico Madrid have won 18 times. The goal difference is 130-94 in favour of FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's last away win against FC Barcelona was in 2006.
  • Last season FC Barcelona won both games against Atletico Madrid (1-0 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 48% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Atletico Madrid scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have won 10 home matches in a row.
  • Atletico Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Atletico Madrid haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Atletico Madrid in their last 23 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 2 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 6-0-1.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 7 goals. Antoine Griezmann has scored 9 times for Atletico Madrid.
  • Gavi has more yellow cards (5) than any other player at FC Barcelona. Mario Hermoso has collected 4 for Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 46% of their matches, Atletico Madrid in 43% of their matches.
  • FC Barcelona wins 46% of halftimes, Atletico Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Atletico Madrid won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.2 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
19
Перемог
35
Ігор
5
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Феєноорд 1 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Атлетіко 6 - 0 Завершено Селтік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.11.2023 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
29%
Атлетіко
35%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Атлетіко"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес.
Запасні: Кошен (в), Астралага (в), Бальде, Роберто, Крістенсен, Ромеу, Лопес, Торрес, Ямал.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Канселу, Іньїго, Кунде, Араухо (к) — Педрі, Гюндоган, де Йонг — Рафінья, Левандовський, Фелікс. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Грбич (в), Гоміс (в), Союнджу, Галан, Аспілікуета, Савич, Мандава, Ньїгес, Депай, Корреа, Ліно.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак — Ермосо, Хіменес, Вітсель — Рікельме, де Поль, Коке (к), Льоренте, Моліна — Мората, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
Третя команда Ла Ліги їде в гості до четвертої. У Барси та Атлетіко порівну очок (31), але мадридці зіграли на матч менше.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Атлетіко.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - "Атлетіко" 03.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 23.04.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко" можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Порту - 28.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Феєноорд - 28.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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