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Барселона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 квітня 2023, 17:15 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
68'
Атлетіко
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Alonso, Marcos 44' Torres, Ferran
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
39%
Атлетіко
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Atletico Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 19 times, there have been 10 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 74-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 68 meetings, FC Barcelona have won 33 times, there have been 17 draws while Atletico Madrid have won 18 times. The goal difference is 129-94 in favour of FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's last away win against FC Barcelona was in 2006.
  • Last season's matches: 4-2 (FC Barcelona at home) and 2-0 (Atletico Madrid at home).
  • Atletico Madrid have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Atletico Madrid in their last 22 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 11-3-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 17 goals. Alvaro Morata has scored 10 times for Atletico Madrid.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 6. Antoine Griezmann is Atletico Madrid's biggest assister (9).
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Atletico Madrid in 39% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Atletico Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Atletico Madrid won 2, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 1 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 1.6.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
18
Перемог
34
Ігор
5
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 19:30 Альмерія 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко В
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Головні події
ГООЛ! Torres, Ferran
44'
Alonso, Marcos
28'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
39%
Атлетіко
25%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
17
Alonso, Marcos
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
30
Gavi
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
11
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
13
Ян Облак
26
Molina, Nahuel
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Savic, Stefan
22
Hermoso, Mario
21
Яннік Феррейра Карраско
7
Родрiго де Пауль
20
Аксель Вітсель
11
Lemar, Thomas
8
Антуан Грiзманн
15
Анхель Корреа
Стартовий склад
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
    44
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 30
    Gavi
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
    28
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 15
    Анхель Корреа
    Форвард
  • 21
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
  • 7
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 11
    Lemar, Thomas
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
3
Удари повз
3
11
Штрафні
10
8
Фоли
9
64%
Володіння м'ячем
36%
2
Кутові
2
ЖК
3
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
3
Сейви
2
2
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
63'
Небезпечний момент
Карраско з лівого флангу штрафного відкидав під удар у центр на Де Пауля, але той у дотик пробив повз ближню стійку.
62'
Небезпечний момент
Гаві зумів зберегти м'яч на правому фланзі штрафного, після чого бив у дальній кут, але трохи не влучив.
61'
Заміна
Замість Алонсо вийшов Гарсія.
61'
Заміна
Педрі гратиме замість Феррана.
60'
Інфо
100 матч за Атлетіко для Морати.
60'
Заміна
Барріос з'явився на полі замість Вітселя.
59'
Заміна
Мората вийшов замість Корреа.
58'
Карраско відсунувся за межі штрафного на лівому фланзі, після чого пробив низом повз ближню стійку.
57'
Жовта картка
Бускетс відверто на чужій половині тримав за руку Лемара.
56'
На відстані від ближньої стійки пройшов дальній постріл від Рафіньї з правого флангу.
54'
Небезпечний момент
Підступно полетіла подача Карраско з лівого флангу під поперечину, але тер Штеген парирував над поперечиною!
52'
Офсайд
Пас до лівого флангу атаки Феррана спіймав в офсайді.
50'
Постріл здалеку з лівого флангу на завершення власного зміщення завдавав Карраско, але поцілив повз дальню дев'ятку.
48'
Небезпечний момент
Облаку вдалось витягнути складний удар із центральної зони перед штрафним під праву стійку від Феррана.
46'
Небезпечний момент
Навіс із правого флангу в центрі штрафного в дотик зупинив Левандовські, і одразу ж перевів м'яч у падінні до рук Облака.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри ми спостерігали за цілком рівним футболом, і в Атлетіко, напевно, був найкращий момент для того, аби відкрити рахунок. Проте тер Штеген вистояв, а вже під завісу тайму Ферран вивів Барселону вперед за підсумком контратака. Грають команди доволі жваво.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закиданням до правого флангу атаки відправили побігати Рафінью, після чого той біля штрафного розвернувся та побачив перед чужими володіннями Феррана, покотив, а партнер пробив у правий нижній кут із носка!
41'
Араухо з глибини поля невдало спробував закинути м'яч до лівого флангу штрафного.
39'
Рафінья з глибини правого флангу атаки віддавав передачу, але м'яч влучив у руку Ермосо.
37'
Тримається м'яч у володінні Барселони цими хвилинами.
35'
Небезпечний момент
Передачу назад до центру штрафного з лівого флангу від лицьової від Карраско Грізманн із розвороту завершував у ближній кут, але тер Штеген витягнув!
32'
Небезпечний момент
У підкаті на лівому фланзі штрафного де Йонг зіграв проти Де Пауля, після чого лежачи ж і пробив над воротами.
30'
Тер Штеген на виході до межі штрафного прочитав просування з лівого флангу від Карраско.
28'
Жовта картка
Алонсо на лівому фланзі захисту подарував м'яч Моліні, після чого підкатом відверто косив суперника.
26'
Утримує м'яч без особливого спротиву Барселона на чужій половині.
24'
Простріл від Бальде з лівого флангу штрафного у воротарському перехопив Облак.
23'
Закидання до правого флангу атаки на хід Рафіньї була засильною.
21'
Араухо прочитав закидання до лівого флангу штрафного на Корреа.
19'
У притиснуту до корпусу руку Хіменеса влучив своїм ударом із лівого флангу штрафного Бальде.
17'
Левандовські зачепився за м'яч перед чужим штрафним у боротьбі, зберіг його для Феррана, але партнера заблокували.
15'
Барселона затримує м'яч на чужій половині.
13'
Чогось дав фол Феррану за чистий підкат на лівому фланзі арбітр.
11'
Грізманн накидав із правого флангу штрафного, але захисники перехопили.
9'
Рафінья дриблінгом на правому фланзі так і не завів м'яч до штрафного.
6'
Моліна з правого флангу штрафного грав у відтяжку на Моліну, але від того м'яч відскочив за лицьову.
3'
Фол Бускетса на правому фланзі захисту проти Лемара.
2'
Швидко намагається вивести м'яч із власної половини Барса.
1'
Небезпечний момент
Поперечина! Корреа відкинув м'яч на вхід до правого флангу штрафного, а той здалеку закрутив у верхній каркас!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Барселона з рахунком 1:0.
Інфо
Атлетіко йде третім із 18 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 60 очок.
Інфо
Барселона йде першою з 23 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 73 очки.
Запасні: Грбич, Регілон, Доерті, Морено, Коке, Сауль, Барріос, Мората.
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо, Карраско — Де Пауль, Вітсель, Лемар — Корреа, Грізманн.
Запасні: Пенья, Тенас, Педрі, Фаті, Пенья, Альба, Кесс’є, Гарсія, Торре, Аларкон, Ямал.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — де Йонг, Бускетс, Гаві — Рафінья, Левандовські, Торрес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.
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Анонс матчу "Барселона" - "Атлетіко" 23.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко" можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 10.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Альмерія - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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