Барселона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

У першій половині гри ми спостерігали за цілком рівним футболом, і в Атлетіко, напевно, був найкращий момент для того, аби відкрити рахунок. Проте тер Штеген вистояв, а вже під завісу тайму Ферран вивів Барселону вперед за підсумком контратака. Грають команди доволі жваво.