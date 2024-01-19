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Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 січня 2024, 14:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
34'
Крістал Пелес
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Magalhaes, Gabriel
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
26%
Крістал Пелес
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Crystal Palace is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 7 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 28-14 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 27 meetings, Arsenal FC have won 15 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 50-29 in favour of Arsenal FC.
  • Crystal Palace's last away win against Arsenal FC was in 2019.
  • Last season Arsenal FC won both games against Crystal Palace (4-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Crystal Palace scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have lost 3 matches in a row.
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Crystal Palace in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 1 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-2-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 6 goals. Odsonne Edouard has scored 6 times for Crystal Palace.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 6. Jordan Ayew is Crystal Palace's biggest assister (5).
  • Arsenal FC wins 1st half in 41% of their matches, Crystal Palace in 18% of their matches.
  • Arsenal FC wins 41% of halftimes, Crystal Palace wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Arsenal FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Crystal Palace won 1, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 1.2.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.48 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace haven't won any of their last 5 away matches.
  • Crystal Palace has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.12.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Головні події
ГООЛ! Magalhaes, Gabriel
11'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
26%
Крістал Пелес
38%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
30
Henderson, Dean
17
Clyne, Nathaniel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
8
Lerma, Jefferson
26
Richards, Chris
10
Eze, Eberechi
19
Hughes, Will
14
Жан-Филипп Матета
15
Schlupp, Jeffrey
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    11
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Ходжсон, Рой
Статистика матчу
5
Штрафні
7
4
Фоли
5
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Удари повз
1
1
Удари в отвір
3
Кутові
3
Офсайди
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Крістал Пелес
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
31'
А ось Пелас небезпечний штрафний заробив! Метрів 25 до воріт, але Езе пробив у стінку
30'
Офсайд
Жезус випадково забіг у офсайд. Нічого особливо цікавого зараз не відбувається на полі
27'
Троссар протягнув м'яч флангом, трохи змістився і пробив - встигли захисники гостей заблокувати цей постріл
25'
Не найцікавіший відрізок зараз команди видають. На старті матчу було веселіше
23'
Хаверц у боротьбі впав у чужоій штрафній, правда рефері навпаки дав фол в атаці, каже, що сам Кай підштовхував суперника.
22'
Кутовий
Цікаво, кутовий для канонірів і знову після навісу, здається, якимось дивом м'яч знаходить голову Габріела. Правда зараз бразилець пробив мимо
20'
Офсайд
Симетрична відповідь Арсеналу - пару хвилин володіння, спроби придумати цікаву атаку, і в результаті, пас в офсайд
16'
Пелас катав-катал м'яч, але за пару хвилин володіння нічого цікавого не придумав
14'
Небезпечний момент
Ще один кутовий для господарів – і знову небезпечно! Навіс, спроба удару, рикошет, і м'яч дивною траєкторією стукнувся об хрестовину! Ух!
12'
Забив свій швидкий гол Арсенал, тепер можна спокійно вести гру
11'
Гоооол!!!
Гооол! Арсенал! Все просто! Після навісу з кутового Габріел вистрибнув вище за всіх і головою вколотив у сітку! 1:0!
10'
Зінченко класно вирізав на фланг на Троссара, але той з моменту вичавив кутовий.
7'
Сумбурна атака Арсеналу, м'яч таки прискакав до Жезуса, але Габріел дав вище. Набагато вище воріт
6'
Забрав м'яч Арсенал, намагаючись витягти суперника ближче до центру поля
5'
Зінченко вирізав з флангу, м'яч таки прилетів до Едегора, але Мартін не зміг нормально обробити – накрили його захисники.
4'
Пелас грає в 3 центральних захисника, ніби натякаючи на гру другим номером
3'
Дещо сумбурний у нас початок - команди намагаються захопити ініціативу в центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Українець Олександр Зінченко після травми повернувся до стартового складу канонірів та займе своє місце на лівому фланзі оборони
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Райя, Уайт, Саліба, Магальянс, Едегор, Хаверц, Райс, Сака, Зінченко, Жезус, Троссард,
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Хендерсон, Андерсен, Гехі, Клайн, Мітчелл, Річардс, Хьюз, Лерма, Шлупп, Езе, Матета
Пелас знаходиться на 14-му місці в таблиці з 21 балом
Арсенал перебуває у кризі - каноніри не виграють у 3-х матчах АПЛ поспіль і скотилися на 4-е місце у таблиці (40 очок).
Інфо
Розпочнеться матч о 14:30, судити гру буде Пол Тірні
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 21-го туру АПЛ, в якому Арсенал прийме Крістал Пелас!
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Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні Касімпаша Касімпаша 3 Хатайспор Хатайспор 0 Завершено 22:15 - Вчора Бенфіка Бенфіка 2 Боавішта Боавішта 0 Завершено 22:00 - Вчора Алавес Алавес 1 Кадіс Кадіс 0 Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 0 Халл Сіті Халл Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Гвінея Гвінея 1 Гамбія Гамбія 0

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Анонс матчу Арсенал - Крістал Пелес 20.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 20.01.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

команди Крістал Пелес був зіграний проти Евертон - 17.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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