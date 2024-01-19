Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

19.01.2024 в 15:51 Арсенал – Крістал Пелас. Анонс та прогноз матчу 21-го туру АПЛ на 20.01.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Арсеналом" та "Крістал Пелас" у рамках чемпіонату Англії