Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

між командою Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 20.01.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
команди Крістал Пелес був зіграний проти Евертон - 17.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
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