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Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 березня 2023, 16:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
33%
Крістал Пелес
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Crystal Palace is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 6 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 24-13 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 25 meetings, Arsenal FC have won 13 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 45-28 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last home win against Crystal Palace was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Arsenal FC at home) and 3-0 (Crystal Palace at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Crystal Palace haven't won in their last 12 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Crystal Palace in their last 3 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 7 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-2-1.
  • Gabriel Martinelli is Arsenal FC's top scorer with 12 goals. Wilfried Zaha has scored 6 times for Crystal Palace.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 9. Michael Olise is Crystal Palace's biggest assister (5).
  • Bukayo Saka has more yellow cards (5) than any other player at Arsenal FC. Cheick Oumar Doucoure has collected 9 for Crystal Palace.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Crystal Palace have not managed to score in their last 4 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, Crystal Palace in 22% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, Crystal Palace wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Crystal Palace.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Crystal Palace has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Crystal Palace won 1, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 1.
  • Arsenal FC scores 2.46 goals when playing at home and Crystal Palace scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Crystal Palace have lost 3 matches in a row.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 5 away matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
10
Перемог
19
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Спортинг П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.03.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
33%
Крістал Пелес
29%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Крістал Пелес
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Крістал Пелас" (запасні): Гудмен, Ахамада, Аю, Езе, Клайн, Матета, Річардс, Томкінс, Х'юз
Інфо
"Крістал Пелас" (склад): Вітворт - Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Ворд, Шлупп, Дукуре, Мілівоєвіч, Заха, Едуар, Олісе
Інфо
"Арсенал" (запасні): Тернер, Тірні, Вієйра, Волтерс, Жезус, Жоржинью, Ківьор, Нелсон, Сміт-Роу
Інфо
"Арсенал" (склад): Ремсдейл - Вайт, Зінченко, Холдінг, Габріель, Томас, Джака, Едегор, Сака, Мартінеллі, Троссард
"Попереду 11 матчів, і великий фінал проти "Пелас". Ми повинні бути зосередженими та енергійними. Найкраще, що ми можемо зробити, – це показати реакцію і віддачу", – відзначив Артета.
Інфо
"Арсенал" виграв лише два з останніх дев'яти матчів АПЛ із "Крістал Пелас" (п'ять нічиїх, дві поразки), і обидва – на виїзді. "Крістал Пелас" не програвав в останніх чотирьох матчах на "Емірейтс".
Гості напередодні гри залишилися без тренера. Керівництво клуба звільнило Вієйру.До гри проти "Арсеналу" команду готуватиме тренер молодіжки Падді Маккарті, який свого часу віддав клубу вісім років як гравець
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 28-го туру АПЛ між "Арсеналом" та "Крістал Пелас". Гра розпочнеться в 16:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - Крістал Пелес 19.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.08.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Крістал Пелес можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Спортинг" - 16.03.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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