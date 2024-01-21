Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 21.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 21.01.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось : 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



команди Бетіс був зіграний проти Гранада - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 14.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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