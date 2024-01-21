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Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 січня 2024, 19:30 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
Оновити
4'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
32%
Нічия
35%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 15 times. The goal difference is 62-36 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 56 meetings, Real Betis Seville have won 10 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 36 times. The goal difference is 152-69 in favour of FC Barcelona.
  • Real Betis Seville's last home win against FC Barcelona was in 2011.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Betis Seville (4-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Real Betis Seville scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Barcelona scores 44% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • Real Betis Seville haven't won any of their last 5 games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville's home record this season: 6-4-0.
  • FC Barcelona's away record this season: 4-5-0.
  • Willian Jose is Real Betis Seville's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 8 times for FC Barcelona.
  • Isco has assisted the most goals for Real Betis Seville with 3. Raphinha is FC Barcelona's biggest assister (5).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 24% of their matches, FC Barcelona in 37% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 24% of halftimes, FC Barcelona wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 5 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Betis Seville.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Betis Seville scores 1.32 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 4 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
2
Перемог
24
Ігор
20
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 22:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Гранада В
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 21:00 Алавес 1 - 0 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Сельта 2 - 1 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 17:15 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Бетіс Н
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Останні матчі - Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона Н
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
32%
Нічия
35%
Барселона
32%
Склади команд
13
Руї Сілва
20
Vinicius, Abner
19
Sokratis
6
Pezzella, German
2
Ектор Бельєрін
21
Roca, Marc
22
Iско
4
Cardoso, Johnny
38
Diao, Assane
12
Jose, Willian
11
Luiz Henrique
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi, Pau
3
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
22
Ілкай Гюндоган
8
Pedri
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 38
    Diao, Assane
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 11
    Luiz Henrique
    Форвард
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 4
    Cardoso, Johnny
  • 20
    Vinicius, Abner
    Захисник
  • 19
    Sokratis
    Захисник
  • 6
    Pezzella, German
    Захисник
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Xavi
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хесус Хіль Мансано.
Запасні: Вьєтес (в), Бусто, Альтіміра, Вісус, Іглесіас, Крус, Плегесуело, Родрі, Фекір.
Інфо
Стартовий склад Бетіс: Сілва — Абнер, Сократіс, Песселья (к), Бельєрін — Рока, Іско, Джонні — Діао, Вілліан Жозе, Луїс Енріке. Головний тренер — Мануель Пеллегріні.
Запасні: Астралага (в), Кокен (в), Вітор Роке, Гіу, Фелікс, Фермін, Роберто, Ромеу, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Кубарсі, Араухо, Кунде — Педрі, Гюндоган, де Йонг — Торрес, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 21-го туру Ла Ліги Бетіс – Барселона.
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Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 21.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось : 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Барселона" можна подивитися 21.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

команди Бетіс був зіграний проти Гранада - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 14.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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