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Барселона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 вересня 2023, 22:02 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 0
Оновити
39'
Бетіс
Севилья
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Хід матчу
25' Felix, Joao 32' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
38%
Бетіс
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Betis Seville is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 20 times, there have been 3 draws while Real Betis Seville have won 4 times. The goal difference is 84-32 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 55 meetings, FC Barcelona have won 35 times, there have been 10 draws while Real Betis Seville have won 10 times. The goal difference is 147-69 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Betis Seville (4-0 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • Real Betis Seville haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona wins 1st half in 50% of their matches, Real Betis Seville in 22% of their matches.
  • FC Barcelona wins 50% of halftimes, Real Betis Seville wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Betis Seville.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Betis Seville won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 0.8.
  • FC Barcelona scores 1.92 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
19
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 22:30 Атлетік 4 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 22:30 Бетіс 0 - 0 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 20:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Валенсія Н
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Головні події
ГООЛ! Роберт Левандовскі
32'
ГООЛ! Felix, Joao
25'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
38%
Бетіс
28%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
3
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
2
Cancelo, Joao
6
Gavi
18
Оріоль Ромеу
21
De Jong, Frenkie
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
13
Руї Сілва
2
Ектор Бельєрін
15
Марк Бартра
28
Riad, Chadi
3
Miranda, Juan
27
Clavell, Sergi Altimira
21
Roca, Marc
11
Luiz Henrique
22
Iско
10
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
    25
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 11
    Luiz Henrique
    Форвард
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 10
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 27
    Clavell, Sergi Altimira
    Півзахисник
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
  • 15
    Марк Бартра
    Захисник
  • 28
    Riad, Chadi
    Захисник
  • 3
    Miranda, Juan
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
1
Удари повз
3
4
Штрафні
3
3
Кутові
2
2
Фоли
4
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Удари в отвір
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Пошкодження отримав Руй Сілва. Пауза у нашому матчі.
33'
Гоооол!!!
Після шикарної передачі Крістенсена вихід один на один реалізував Левандовський - 2:0.
31'
Бальде прострілював з флангу, але ніхто з його партнерів на цю передачу не відгукнувся.
28'
Після пропущеного голу підопічні Пеллегріні активізувалися, але поки без ударів.
25'
Гоооол!!!
Каталонці все ж виходять вперед. Після передачі Ромеу з гострого кута у порожні ворота забив Фелікс - 1:0. Для португальця це дебютний гол за "Барселону".
23'
Офсайд
Не уважно зіграв Фелікс і опинився поза грою. Знову варто відзначити захисників "Бетіса".
21'
Підопічним Пеллегріні вдалося вирівняти гру. У "Барселони" поки що нічого не виходить у заключній третині поля.
18'
Після розіграшу стандарту з гострого кута пробивав Перес, але повз ворота. Поступово футболісти "Бетіса" приходять до тями.
16'
Небезпечний момент
А ось і відповідь від "Бетіса". Після передачі Жозе повз дальній кут пробив Луїс Енріке.
14'
Поки що підопічні Пеллегріні з захисту вийти не можуть. М'яч у них взагалі не тримається.
11'
Каталонці у ці хвилини взяли м'яч під власний контроль, але довести свої атаки до логічного завершення поки не можуть.
8'
А ось і перший удар у напрямку воріт. Канселу з-за меж штрафної пробив потужно, але набагато вище воріт.
6'
На початку зустрічі прогнозовано йде боротьба за ініціативу. Можна не сумніватися, що проти організованого захисту "Бетіса" каталонцям буде непросто.
3'
На перших хвилинах більше володіють м'ячем гості, але просунутись вперед не можуть.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Бетіс" (стартовий склад): Сілва - Альтіміра, Бартра, Бельєрін, Жозе, Іско, Луїс Енріке, Міранда, Перес, Ріад, Рока
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): тер Штеген - Бальде, де Йонг, Гаві, Канселу, Фелікс, Крістенсен, Кунде, Ромеу, Левандовський, Торрес
У "Барселони" поза грою травмовані два гравці основного складу центрбек Рональд Араухо та креативний півзахисник Педрі. У "Бетіса" травмовані воротар Клаудіо Браво, португальський центрхав Вільям Карвалью, вінгер Айтор Руїбаль та Набіль Фекір.
У матчі п'ятого туру Прімери "Барселона" прийматиме "Бетіс". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Барселона" - Бетіс 16.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 22:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Райо Вальєкано - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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