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Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 лютого 2023, 22:00 - Бенито Вильямарин
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
Оновити
7'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
35%
Барселона
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 60-35 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 53 meetings, Real Betis Seville have won 10 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 33 times. The goal difference is 141-68 in favour of FC Barcelona.
  • Real Betis Seville's last home win against FC Barcelona was in 2011.
  • Last season's matches: 1-2 (Real Betis Seville at home) and 0-1 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Real Betis Seville scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Betis Seville have lost 3 matches in a row.
  • Real Betis Seville have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Barcelona have a winning streak of 8 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 13 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches away from home.
  • Real Betis Seville have received 8 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Real Betis Seville haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville's home record this season: 5-2-1.
  • FC Barcelona's away record this season: 7-0-1.
  • Borja Iglesias is Real Betis Seville's top scorer with 8 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 28% of their matches, FC Barcelona in 53% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 28% of halftimes, FC Barcelona wins 53%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Betis Seville.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 0.8.
  • Real Betis Seville scores 1.45 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.31 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Real Betis Seville scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona's away record this season: 8-0-1.
  • Borja Iglesias is Real Betis Seville's top scorer with 9 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • Did you know that Real Betis Seville scores 5% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
2
Перемог
21
Ігор
17
Перемог
Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.01.2023 - 17:15 Еспаньол 1 - 0 Завершено Бетіс П
Кубок Іспанії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Бетіс 2 - 2 Завершено Osasuna Н
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 21:00 Сеута 0 - 5 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
35%
Барселона
30%
Склади команд
13
Руї Сілва
20
Vinicius, Abner
19
Felipe, Luiz
16
Pezzella, German
24
Ruibal, Aitor
14
Carvalho, William
18
Rodriguez, Guido
10
Серхiо Каналес
8
Набіль Фекір
11
Luiz Henrique
9
Борха Iглесiас
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
26
Pedri
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
30
Gavi
Стартовий склад
  • 9
    Борха Iглесiас
    Форвард
  • 10
    Серхiо Каналес
    Півзахисник
  • 8
    Набіль Фекір
    Півзахисник
  • 11
    Luiz Henrique
    Форвард
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 20
    Vinicius, Abner
    Захисник
  • 19
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 16
    Pezzella, German
    Захисник
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 30
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Xavi
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
Офсайди
1
Трансляція
5'
"Барселона" катає м'яч, спокійно поки що розгортається поєдинок.
3'
Офсайд
Поза грою зафіксовано у Рафіньї.
Свисток
Поїхали!
Інфо
Арбітр матчу – Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.
Інфо
Потихеньку збираємося, поєдинок розпочнеться за декілька хвилин.
Інфо
Матч розпочнеться вже менше, ніж за годину. Заряджаємось на хороший футбол.
Інфо
"Барселона": тер Штеген – Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде – де Йонг, Бускетс, Педрі – Рафінья, Левандовський, Гаві
Інфо
"Бетіс": Сілва - Руібаль, Пеццелья, Маркі, Вінісіус - Родрігес, Карвалью - да Сілва, Фекір, Каналес - Іглесіас
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Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 01.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Барселона" можна подивитися 01.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий поединок команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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