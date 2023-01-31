Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 01.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 01.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Предыдущий поединок команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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