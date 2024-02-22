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ЛНЗ - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 лютого 2024, 15:33 - Центральный стадион
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Оновити
29'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
26%
Кривбас
43%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 47% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost none of their last 5 away matches.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 5-2-1.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 8 in the table with 21 points. Now they are number 1 with 34 points.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • LNZ Cherkasy have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 33% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 35% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 33% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 2 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy scores 1.33 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбас 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Динамо Батуми В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено АГМК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 10:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Заглембе Любин Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
30.01.2024 - 15:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Словацко П
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Останні матчі - Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 17:00 Кривбас 6 - 1 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 17:00 Кривбас 2 - 2 Завершено ФКІ Левадія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Вікторія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
25.01.2024 - 13:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Ференцварош В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.12.2023 - 15:05 Кривбас 2 - 2 Завершено Зоря Н
Показати більше
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
26%
Кривбас
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 7
    Сергій Шестаков
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 19
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
Блоковано ударів
1
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари повз
2
3
Кутові
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
26'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у номінальних господарів поля. Хобленко виграв боротьбу у захисника і пробивав у ближній кут, але переграти голкіпера не зміг.
25'
Намагаються частіше доставляти м'яч до заключної третини поля футболісти черкаського колективу, але поки що без ударів.
22'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому протистоянні. Після навісу Дібанго з декількох метрів головою повз ворота пробив Прінс.
20'
Після подачі Соси з правого флангу намагався через себе пробити Прінс, але влучити по м'ячу легіонер "Кривбаса" не зміг.
18'
Нарешті дочекалися удару по воротам. Прінс змістився з флангу в центр, але пробив вище воріт.
16'
Підопічні Дулуба не можуть вийти із захисту в атаку через помилки у перехідній фазі.
14'
Дуже багато помилок у футболістів обох команд. Темп протистояння поки що надто повільний. З позиційним футболом суттєві проблеми.
11'
Футболісти обох команд по черзі володіють м'ячем, але грають без воріт. А ось порушень правил вистачає.
8'
На початку зустрічі типовий український футбол - багато боротьби і обмаль конструктиву в атаці. Голкіпери поки що без роботи.
5'
Більше контролюють м'яч підопічні Вернидуба, але з у заключній третині поля відчуваються проблеми з конструктивом.
3'
Пошкодження отримав Саліху. Пауза у нашому матчі.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Кривбас" (запасні): Хома, Маханьков, Сантіні, Блізніченко, Вакулко, Татарков, Твердохліб, Луньов, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По
Інфо
"Кривбас" (стартовий склад): Кліщук - Фонсека, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Соса, Микитишин, Прінс
Інфо
"ЛНЗ" (запасні): Пеньков, Дубовий, Тарасенко, Рибалка, Насонов, Молло, Тищенко, Олійник, Прядун, Стасюк, Ковальов
Інфо
"ЛНЗ" (стартовий склад): Кучеренко - Саліху, Шестаков, Бар, Бойко, Пасіч, Яшарі, Каплієнко, Хобленко, Муравський, Наумець
Черкаський і криворізький колективи зіграли між собою лише один матч. У матчі першого кола поточного сезону сильнішим був "Кривбас" – 2:0.
Дочекалися повернення українського футболу. Запрошуємо вас на текстову трансляцію 18 туру УПЛ між "ЛНЗ" та "Кривбасом". Гра розпочнеться о 15:30.
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Анонс матчу ЛНЗ - Кривбас 23.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 23.02.2024
Час початку матчу: 15:33

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог):

між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Кривбас можна подивитися 23.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо Батуми - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

команди Кривбас був зіграний проти Брентфорд Б - 06.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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