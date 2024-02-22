ЛНЗ - Кривбас онлайн трансляція матчу

між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 23.02.2024
Час початку матчу: 15:33
Історія протистоянь ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог):
між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо Батуми - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
команди Кривбас був зіграний проти Брентфорд Б - 06.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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