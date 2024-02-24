Барселона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Хетафе 24.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 24.02.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хетафе та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



команди "Барселона" був зіграний проти Наполі - 21.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)

Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983

Країна: Испания

Тренер: Хосе Бордалас



команди Хетафе був зіграний проти Вільярреал - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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