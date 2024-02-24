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Барселона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 лютого 2024, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
53'
Хетафе
Хетафе
Дивитись трансляцію
Хід матчу
20' Raphinha 37' Ілкай Гюндоган 37' Alderete, Omar
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
37%
Нічия
30%
Хетафе
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF when FC Barcelona is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 0 times. The goal difference is 56-13 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 41 meetings, FC Barcelona have won 28 times, there have been 9 draws while Getafe CF have won 4 times. The goal difference is 87-30 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Barcelona at home) and 0-0 (Getafe CF at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Getafe CF scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Getafe CF in their last 20 encounters.
  • Getafe CF have received 9 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF haven't scored in 3 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's away record this season: 1-7-5.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 12 goals. Borja Mayoral has scored 15 times for Getafe CF.
  • Frenkie de Jong has more yellow cards (7) than any other player at FC Barcelona. Djene Dakonam has collected 9 for Getafe CF.
  • A year ago, Getafe CF were number 18 in the table with 26 points. Now they are number 10 with 34 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 38% of their matches, Getafe CF in 26% of their matches.
  • FC Barcelona wins 38% of halftimes, Getafe CF wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Getafe CF.
  • Getafe CF's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Getafe CF won 0, 3 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 0.6 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • FC Barcelona scores 2.1 goals when playing at home and Getafe CF scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
17
Перемог
25
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершено Хетафе
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.02.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 19:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.01.2024 - 22:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Гранада В
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Головні події
Ілкай Гюндоган
37'
37'
Alderete, Omar
ГООЛ! Raphinha
20'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
37%
Нічия
30%
Хетафе
33%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
33
Cubarsi, Pau
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
15
Андреас Крістенсен
21
De Jong, Frenkie
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
13
Soria, David
21
Iglesias, Juan
4
Alvarez, Gaston
15
Alderete, Omar
2
Djene
12
Greenwood, Mason
20
Maksimovic, Nemanja
5
Milla, Luis
24
Moriba, Ilaix
16
Salguero, Diego Rico
19
Борха Майораль
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    20
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    37
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 12
    Greenwood, Mason
    Форвард
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 24
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 16
    Salguero, Diego Rico
    Захисник
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
    37
  • 2
    Djene
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Хосе Бордалас
Статистика матчу
8
Штрафні
10
7
Фоли
6
3
Удари в отвір
3
3
Кутові
6
3
Офсайди
2
3
Сейви
2
72%
Володіння м'ячем
28%
3
Удари повз
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Хетафе
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
46'
Свисток
Розпочався другий тайм у нас!
Барса у першому таймі, звичайно, володіла ініціативою, але й Хетафе не виглядав пасивно. Вся справа в тому, що каталонці до середини тайму знайшли вразливе місце в обороні гостей, користуючись далекими закидами на Рафінью між захисниками. Так каталонці забили гол, так могли ще забивати парочку. 1:0 після першого тайму
90+3'
Свисток
Все, свисток на перерву, 1:0, Барса веде в рахунку
90+2'
Небезпечний момент
Ой ой, і знову провал! Рафінья знову вивалювався на кіпера, але чомусь вирішив віддавати передачу на партнера, причому дуже неточну!
90+1'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
45'
Кутовий
Кутовий розіграли гості, причому цікаво довели до удару Грінвуда, який встигли заблокувати захисники
42'
Небезпечний момент
А ось це Альдереде шльопнув метрів із 30-ти! Тер Штеген не без проблем відбиває м'яч!
40'
Небезпечний момент
І знову провал в обороні гостей після далекого закидання на Рафінью, який вивалився віч-на-віч, але не зближаючись, залупив вище воріт!
38'
Інфо
3:2 у нас по ударах у площину, на користь господарів. Не так вже й багато
37'
Жовта картка
Пішли жовті – Альдерете поштовхався з Гюндоганом, отримали по гірчичнику
36'
Небезпечний момент
І знову далекий закид пройшов - на Фелікса, який вискочив майже віч-на-віч, але Сорія вчасно вийшов і скоротив кут обстрілу!
34'
Небезпечний момент
Ой ой, Рафінья промчав флангом і дуже гостро прострілив, але два партнери трохи не дотяглися, щоб замкнути!
32'
Гра, тим часом, досить жорстка, фолів достатньо, цікаво, що поки що без карток
30'
Кутовий
Гості подали два поспіль кутові, але обидва рази впевнено розібралася оборона каталонців
29'
А 17-річний Кубарсі впевнено виглядає в обороні Барси – добре читає гру та вибирає позиції
28'
Небезпечний момент
Ух, а ось це дуже небезпечний пас пройшов у штрафний майданчик на Гюндогана, але Ілкай не зміг нормально згрупуватися і точно пробити. А було доволі небезпечно!
26'
Ще один далекий закид пішов на Левандовського, але тут Сорія страхує свій захист, далеко вийшовши з воріт і накривши цей м'яч.
25'
Хетафе, здається, поки що не може відійти від пропущеного голу. Барса продовжує контролювати гру
23'
Інфо
70:30 володіння. Звичайно, на користь Барси
22'
Так ось, перша помилка оборони гостей, перший момент у господарів, і одразу гол
21'
Гоооол!!!
Гоооол! Барса! Дальній закид, провалилася оборона Хетафе, Рафінья трохи під кутом вивалився віч-на-віч і пробив під дальню штангу!
19'
Кутовий
А ось після кутового удару зрозуміли гості, але прилетіло в Кюнде. Причому в лікоть, правда, у притиснутий. За це, звісно, суддя пенальті не дасть
17'
Атака Хетафе, і непогана – гострий простріл із флангу Кубарсі довелося виносити у підкаті
15'
Ах, наче й непогану атаку розіграла Барса, але Гюндоган помилився з останньою передачею
14'
Фелікс намагався втекти після дального закидання, але встигли його прорив накрити захисники гостей
12'
Ось тер Штеген під пресингом помиляється і виносить м'яч в аут. Це багато говорить про гру
10'
З гри поки що у Барселони не те що моментів немає, навіть до штрафної каталонці не доходили
8'
Кутовий
Кутовий для Барси. Рафінья виринув на подачу і в акробатичному стрибку ногою намагався переправити м'яч у сітку. Виглядало ефектно, але не ефективно
6'
А ось і перший удар у площину, причому від Хетафе. Щоправда, без проблем для тер Штегена
5'
Все спокійно поки що, ось Гюндоган сфолив у центрі поля
3'
Вілносно спокійний початок у нас. Барса більше контролює м'яч, але Хетафе, проте, не гребує високо пресингувати
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Хетафе: Сорія, Джене, Альдерете, Ріко, Альварес, Іглесіас, Мілья, Максимович, Моріба, Грінвуд, Майораль
Інфо
Стартовий склад "Барселони": тер Штеген, Кунде, Араухо, Кансело, Кубарсі, Крістенсен, де Йонг, Гюндоган, Рафінья, Левандовскі, Жоао Фелікс
Інфо
Барса йде на 3-му місці у таблиці, маючи в активі 54 очки. У Хетафе 10-е місце та 34 бали
Інфо
Матч розпочнеться о 17:15, судити гру буде Алехандро Муньїс Руїс
Доброго вечора всім шанувальникам іспанського, каталонського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 26-го туру Ла Ліги, в якому Барселона прийме Хетафе
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Анонс матчу "Барселона" - Хетафе 24.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хетафе та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе можна подивитися 24.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Наполі - 21.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

команди Хетафе був зіграний проти Вільярреал - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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