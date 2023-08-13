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Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 серпня 2023, 22:30 - Колисеум Альфонсо Перес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
0 - 0
Оновити
45'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
15' Стефан Мiтровiч 31' Mata, Jaime 38' Alena, Carles 38' Raphinha
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
38%
Барселона
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and FC Barcelona when Getafe CF is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Getafe CF and FC Barcelona is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 4 times, there have been 4 draws while FC Barcelona have won 12 times. The goal difference is 31-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 40 meetings, Getafe CF have won 4 times, there have been 8 draws while FC Barcelona have won 28 times. The goal difference is 87-30 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-0 (Getafe CF at home) and 1-0 (FC Barcelona at home).
  • When playing at home, Getafe CF have not lost to FC Barcelona in their last 3 encounters.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Getafe CF wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 51% of their matches.
  • Getafe CF wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Getafe CF has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 0, FC Barcelona won 3, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Getafe CF scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and FC Barcelona is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and FC Barcelona is 1.6.
  • Getafe CF scores 1.16 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
24
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Вальядолід 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Хетафе 1 - 1 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
Alena, Carles
38'
38'
Raphinha
Mata, Jaime
31'
Стефан Мiтровiч
15'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
38%
Барселона
29%
Склади команд
13
Soria, David
4
Alvarez, Gaston
23
Стефан Мiтровiч
6
Duarte, Domingos
22
Дамiан Суарес
11
Alena, Carles
20
Maksimovic, Nemanja
2
Djene
21
Iglesias, Juan
14
Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
7
Mata, Jaime
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
18
Оріоль Ромеу
21
De Jong, Frenkie
22
Ілкай Гюндоган
8
Pedri
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 14
    Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
    Форвард
  • 7
    Mata, Jaime
    31
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
    38
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 2
    Djene
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 23
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
    15
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 13
    Soria, David
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    38
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Бордалас
  • Xavi
Статистика матчу
1
Удари в отвір
4
6
Штрафні
7
1
Офсайди
1
5
Сейви
1
6
Фоли
5
3
ЖК
1
1
Кутові
3
Удари повз
1
40%
Володіння м'ячем
60%
Блоковано ударів
2
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - "Барселона"
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Трансляція
42'
Червона картка
Рафінья підводить свою команду. Відмахнувся від суперника та був вилучений з поля.
38'
Жовта картка
Аленья також отримав жовту картку за своє порушення.
38'
Жовта картка
Рафінья отримав попередження за зайві розмови з арбітром.
35'
Небезпечний момент
Рафінья відкрився за спини захисникам, отримав пас із глибини та в дотик намагався забити, але Сорія опинився на місці. Від одного з гравців Хетафе мʼяч зрикошетив у стійку та вийшов за межі поля.
30'
Іглесіас вийшов на ударну позицію на лінії карного та низом надіслав мʼяч у напрямку воріт. Тер Штеген стрибнув у кут і спокійно накрив мʼяч.
29'
На щастя, з Гюндоганом усе гаразд. Він уже готовий повернутися до гри.
26'
Гюндоган на газоні, можливо щось серйозне. Бригада медиків уже на полі.
25'
Ромеу на замасі прибрав захисника та цілив у дальній кут. Декілька сантиметрів не вистачило, щоб забити.
16'
Неприємного удару у воротарський кут завдав Рафінья зі штрафного, але Сорія впорався.
15'
Жовта картка
Мітрович завалив Рафінью на газон неподалік від карного. Оскільки це не перший фол серба, арбітр показав жовту.
4'
Небезпечний момент
Латаса вивалився на побачення з тер Штегеном, але у вирішальний момент просто не влучив по мʼячу. Відзначимо також Кунде, який зробив усе можливе, щоб завадити супернику.
10'
Гра під повним контролем Барселони. В основному каталонці комбінують на своїй половині поля, але й центр перетинають регулярно.
2'
Офсайд
Гюндоган міг забивати, але Сорія потягнув його удар з близької відстані. До того ж, у Рафіньї трохи раніше був зафіксований офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Інфо
Стартовий склад Хетафе (4-4-2): Сорія — Альварес, Мітрович, Дуарте, Суарес — Аленья, Максимович, Д’єне (к), Іглесіас — Латаса, Мата. Головний тренер — Хосе Бордалас.
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-1-2): тер Штеген (к) — Бальде, Крістенсен, Араухо, Кунде — де Йонг, Педрі, Ромеу – Гюндоган — Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Хаві Ернандес.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру Ла Ліги Хетафе – Барселона.
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Анонс матчу Хетафе - "Барселона" 13.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 13.08.2023
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Хетафе у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Бордалас и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - "Барселона" можна подивитися 13.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий поединок команди Хетафе був зіграний проти Вальядолід - 04.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 04.06.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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